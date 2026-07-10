В Ташкенте построят городок международных университетов: план одобрен
В системе высшего образования Узбекистана может начаться новый этап. Президенту Шавкату Мирзиёеву был представлен план по созданию в Ташкенте городка международных университетов, где будут сосредоточены престижные вузы мира.
В случае реализации проекта страна не только увеличит количество филиалов зарубежных университетов, но и может стать одним из крупнейших международных образовательных центров в Центральной Азии.
В Ташкенте может быть создан городок международных университетов
10 июля Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений, направленных на внедрение программ среднего специального, профессионального и высшего образования на основе международных стандартов, а также на расширение академического сотрудничества с авторитетными зарубежными вузами.
На встрече обсуждалась идея создания Ташкентского городка международных университетов. Планируется разместить в нем филиалы известных мировых высших учебных заведений.
За основу берутся успешные мировые модели
Сообщается, что при разработке концепции нового городка был изучен ряд международных примеров. В частности:
Education City в Катаре;
Dubai International Academic City в Объединенных Арабских Эмиратах;
Incheon Global Campus в Республике Корея.
Такие образовательные кластеры отличаются тем, что объединяют десятки ведущих университетов на одной территории, создавая международную среду для студентов.
Какие возможности будут созданы для зарубежных университетов?
Согласно представленным предложениям, в новом городке:
будут открыты филиалы престижных зарубежных университетов;
будут построены современные кампусы и студенческие общежития;
будут упрощены процедуры получения лицензий;
будут выделяться гранты и стипендии;
будут предоставлены таможенные и налоговые льготы;
будут разработаны механизмы покрытия части роялти-платежей.
Эти меры направлены на повышение привлекательности Узбекистана для международных вузов.
Основная цель — стать образовательным центром региона
В ходе презентации было отмечено, что стратегическая цель проекта заключается в широком внедрении международных образовательных программ и стандартов в Узбекистане, а также в превращении страны в один из ведущих образовательных центров Центральной Азии.
Президент Шавкат Мирзиёев одобрил предложения и дал ответственным ведомствам соответствующие поручения по реализации проекта.
А что вы думаете? Если в Ташкенте будут собраны престижные университеты мира, какие новые возможности это откроет для молодежи Узбекистана? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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