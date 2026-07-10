O‘zbekistonga konditsioner olib kirish 11,5 foizga ko‘paydi

·40·Iqtisodiyot
O‘zbekistonga konditsioner olib kirish 11,5 foizga ko‘paydi

2026 yilning dastlabki besh oyida O‘zbekistonga 19,7 mln AQSH dollarlik konditsionerlar olib kirildi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, import qilingan konditsionerlar soni 132 691 donani tashkil etgan.

Bu ko‘rsatkich 2025 yilning yanvar-may oylariga nisbatan 13,7 ming donaga ko‘p. Foiz hisobida o‘sish 11,5 foiz bo‘lgan.

Asosiy yetkazib beruvchi davlat Xitoy bo‘ldi. Besh oyda ushbu mamlakatdan 128 021 dona konditsioner keltirilgan.

Qozog‘istondan 4 644 dona, Turkiyadan 17 dona konditsioner import qilingan. Yana 9 dona konditsioner boshqa davlatlardan olib kirilgan.

Ma’lumotlardan ko‘rinishicha, O‘zbekiston konditsioner importida asosan Xitoy mahsulotlariga tayanmoqda. Boshqa davlatlar ulushi esa ancha kichik.

КондиционерImportO‘zbekistonXitoyQozog‘istonMilliy statistika qo‘mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildiJahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildiBugun, 11:1313 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda13 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:40BYD zavodi kengaytiriladi: Blade akkumulatorlari va elektr avtobuslar ishlab chiqariladiBYD zavodi kengaytiriladi: Blade akkumulatorlari va elektr avtobuslar ishlab chiqariladiKecha, 21:40Soliq qo‘mitasi keshbek bekor qilinmasligini ma’lum qildiSoliq qo‘mitasi keshbek bekor qilinmasligini ma’lum qildiKecha, 17:2410 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:10O‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkinO‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkinKecha, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi