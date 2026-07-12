Qoraqalpog‘istonda jazirama tufayli bog‘chalar vaqtincha yopildi

·0·Dunyo
Qoraqalpog‘istonda jazirama tufayli bog‘chalar vaqtincha yopildi

Qoraqalpog‘iston Respublikasida havo haroratining keskin ko‘tarilishi munosabati bilan Nukus shahri va yana sakkiz tumandagi davlat hamda nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatiladi. Bu haqda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, jazirama ob-havo sharoiti sababli shahar va tuman hokimlarining qarorlari asosida bir qator hududlardagi bog‘chalar belgilangan muddatga o‘z faoliyatini vaqtincha to‘xtatadi.

Xususan, Nukus shahridagi maktabgacha ta’lim tashkilotlari 2026 yil 13 iyuldan 18 iyulgacha yopiladi. Amudaryo tumanida ushbu cheklov 13 iyuldan 15 iyulgacha amal qiladi. Beruniy, Taxiatosh, Shumanay, Mo‘ynoq, Qonliko‘l va To‘rtko‘l tumanlarida bog‘chalar 13 iyuldan 17 iyulgacha faoliyat yuritmaydi. Xo‘jayli tumanida esa ta’til muddati 13 iyuldan 18 iyulgacha davom etadi.

Vazirlikning ta’kidlashicha, mazkur qaror bolalar salomatligini kuchli issiq ta’siridan muhofaza qilish, ularning xavfsizligini ta’minlash hamda ehtimoliy salbiy oqibatlarning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Faoliyatni vaqtincha to‘xtatish tartibi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo‘limlarining tegishli xulosalari hamda tavsiyalari asosida amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, mas’ullar ota-onalarga murojaat qilib, farzandlari salomatligiga alohida e’tibor qaratishni, kunning eng issiq soatlarida ularni ochiq havoda uzoq vaqt qoldirmaslikni hamda zarur ehtiyot choralariga qat’iy amal qilishni so‘radi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda 7 ming yillik noyob qabristonlar topildiQozog‘istonda 7 ming yillik noyob qabristonlar topildiBugun, 04:29Venesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdiVenesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdiBugun, 04:032028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadi2028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadiBugun, 01:47Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Kecha, 23:57Jahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiJahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiKecha, 22:50150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildiKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi