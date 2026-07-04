Европадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқда

·30·Техно
Европадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқда

Европа бўйлаб кузатилаётган ғайритабиий иссиқ ҳаво тўлқини минтақа аҳолиси учун жиддий синовга айланди. Халқаро энергетика агентлиги (ИEА) маълумотларига кўра, бугунги кунда Европадаги хонадонларнинг атиги 20 фоизи кондиционер ёки уйни совитишга мўлжалланган аналогик ускуналар билан жиҳозланган. Ушбу кўрсаткич бошқа ривожланган минтақаларга қараганда анча паст бўлиб, айнан технологик тайёргарликнинг пастлиги ўлим ҳолатлари кўпайишининг асосий сабабларидан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Белгия Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан эълон қилинган сўнгги статистик маълумотлар вазиятнинг нақадар аянчли эканини кўрсатди. Жорий йилнинг 18-июнидан 29-июнига қадар бўлган қисқа вақт ичида мамлакатда экстремал иссиқ туфайли 1222 та ўлим ҳолати қайд этилди. Энг ачинарлиси, вафот этганларнинг қарийб ярмини 85 ёш ва ундан катта бўлган кексалар ташкил этган.

Иқлим ўзгариши ва кутилмаган талофатлар

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Европани қамраб олган кенг кўламли иссиқ ҳаво оқими туфайли Белгияда умумий ўлим даражаси ўтган йиллардаги мос даврга нисбатан 39 фоизга ошган. Бу кўрсаткич жамоатчилик ва ҳукуматнинг кутилмаларидан анча юқори бўлиб, аҳолининг энг заиф қатламлари иқлим ўзгаришларига мутлақо тайёр эмаслигини фош қилди.

Гарчи Белгияда июн ойи учун мутлақ рекорд даражадаги ҳарорат қайд этилмаган бўлса-да, пойтахт Брюсселда термометр кўрсаткичи кетма-кет бир неча кун давомида 35 °К дан юқори бўлди. Мамлакатнинг ички ҳудудларида эса ҳаво ҳарорати 38-40 °К гача кўтарилгани кузатилди. Бундай шароитда хонадонларда совитиш тизимларининг йўқлиги инсон саломатлиги учун ҳалокатли таъсир кўрсатмоқда.

Минтақадаги умумий ҳолат ва чоралар

Бошқа Европа мамлакатларида ҳам вазият барқарор эмас. Кўплаб давлатларда июн ойи кузатувлар тарихидаги энг иссиқ давр сифатида қайд этилди. Ҳукуматлар фавқулодда чоралар кўришга мажбур бўлиб, мактабларни ёпиш, очиқ ҳаводаги оммавий тадбирларни бекор қилиш ва шаҳарларда махсус совитиш пунктларини ташкил этиш каби ишларни амалга оширмоқда.

Иқлиmsҳуносларнинг хабар беришича, 2026-йилнинг июн ойи океан ҳарорати бўйича ҳам барча рекордларни янгилаб, тарихдаги энг иссиқ ойга айланди. Бу эса келажакда Европа шаҳарларида кондиционерлаштириш ва биноларни совитиш технологияларига бўлган эҳтиёж кескин ортишидан далолат беради. Ўзбекистон каби иссиқ иқлимли ҳудудлар учун бу тажриба инфратузилмани иқлим ўзгаришларига мослаштириш нақадар муҳимлигини яна бир бор тасдиқлайди.

ЕвропаИқлим ЎзгаришиКондиционерСтатистикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиАҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиБугун, 18:26GeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиGeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиБугун, 17:26Сунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиСунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиБугун, 16:27АҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаАҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаБугун, 15:55Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиЯпония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиБугун, 15:20Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Бугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда