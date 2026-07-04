Европадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқда
Европа бўйлаб кузатилаётган ғайритабиий иссиқ ҳаво тўлқини минтақа аҳолиси учун жиддий синовга айланди. Халқаро энергетика агентлиги (ИEА) маълумотларига кўра, бугунги кунда Европадаги хонадонларнинг атиги 20 фоизи кондиционер ёки уйни совитишга мўлжалланган аналогик ускуналар билан жиҳозланган. Ушбу кўрсаткич бошқа ривожланган минтақаларга қараганда анча паст бўлиб, айнан технологик тайёргарликнинг пастлиги ўлим ҳолатлари кўпайишининг асосий сабабларидан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Белгия Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан эълон қилинган сўнгги статистик маълумотлар вазиятнинг нақадар аянчли эканини кўрсатди. Жорий йилнинг 18-июнидан 29-июнига қадар бўлган қисқа вақт ичида мамлакатда экстремал иссиқ туфайли 1222 та ўлим ҳолати қайд этилди. Энг ачинарлиси, вафот этганларнинг қарийб ярмини 85 ёш ва ундан катта бўлган кексалар ташкил этган.
Иқлим ўзгариши ва кутилмаган талофатларМутахассисларнинг таъкидлашича, Европани қамраб олган кенг кўламли иссиқ ҳаво оқими туфайли Белгияда умумий ўлим даражаси ўтган йиллардаги мос даврга нисбатан 39 фоизга ошган. Бу кўрсаткич жамоатчилик ва ҳукуматнинг кутилмаларидан анча юқори бўлиб, аҳолининг энг заиф қатламлари иқлим ўзгаришларига мутлақо тайёр эмаслигини фош қилди.
Гарчи Белгияда июн ойи учун мутлақ рекорд даражадаги ҳарорат қайд этилмаган бўлса-да, пойтахт Брюсселда термометр кўрсаткичи кетма-кет бир неча кун давомида 35 °К дан юқори бўлди. Мамлакатнинг ички ҳудудларида эса ҳаво ҳарорати 38-40 °К гача кўтарилгани кузатилди. Бундай шароитда хонадонларда совитиш тизимларининг йўқлиги инсон саломатлиги учун ҳалокатли таъсир кўрсатмоқда.
Минтақадаги умумий ҳолат ва чораларБошқа Европа мамлакатларида ҳам вазият барқарор эмас. Кўплаб давлатларда июн ойи кузатувлар тарихидаги энг иссиқ давр сифатида қайд этилди. Ҳукуматлар фавқулодда чоралар кўришга мажбур бўлиб, мактабларни ёпиш, очиқ ҳаводаги оммавий тадбирларни бекор қилиш ва шаҳарларда махсус совитиш пунктларини ташкил этиш каби ишларни амалга оширмоқда.
Иқлиmsҳуносларнинг хабар беришича, 2026-йилнинг июн ойи океан ҳарорати бўйича ҳам барча рекордларни янгилаб, тарихдаги энг иссиқ ойга айланди. Бу эса келажакда Европа шаҳарларида кондиционерлаштириш ва биноларни совитиш технологияларига бўлган эҳтиёж кескин ортишидан далолат беради. Ўзбекистон каби иссиқ иқлимли ҳудудлар учун бу тажриба инфратузилмани иқлим ўзгаришларига мослаштириш нақадар муҳимлигини яна бир бор тасдиқлайди.
…