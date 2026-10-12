Шавкат Мирзиёев озвучил новые требования к строительству Нового Ташкента (видео)

Президент Шавкат Мирзиёев объявил о важном и историческом решении по проекту Новый Ташкент, который является крупнейшей и стратегической градостроительной инициативой страны. Согласно нему, каждой области республики на территории нового города будет выделено по 100 гектаров земли.

Эта инициатива направлена на воплощение уникальной культуры, экономического потенциала и архитектурного облика каждого региона в новом центре столицы.

Строгие требования и новый порядок, поставленные перед хокимами

На руководителей областей возложены конкретные задачи по освоению новых земельных участков и организации строительных работ:

Утверждение проекта и архитектуры: Хоким каждой области обязан лично представить главе государства концептуальный проект и архитектурный план 100-гектарного участка, принадлежащего его региону, и добиться его утверждения. Строительные работы начнутся только после этого;

5 дней активности в месяц: Хокимам областей предписано регулярно — не менее 5 дней каждый месяц — находиться в самом Новом Ташкенте и непосредственно на месте контролировать процессы строительства и развития.

«Это история, пусть через 50-100 лет скажут спасибо»

Глава государства особо подчеркнул, какое огромное значение этот созидательный проект имеет не только для сегодняшнего дня, но и для будущих поколений:

«Это Новый Узбекистан, это история. Через 50 лет, через 100 лет люди должны думать: “Спасибо его отцу, та команда оставила после себя такую землю”», — подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев.

Ожидается, что выделяемые каждому региону территории в Новом Ташкенте превратятся в масштабный культурно-экономический центр, связывающий регионы всей страны с единым центром и повышающий инвестиционную и туристическую привлекательность областей.