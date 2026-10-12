Шавкат Мирзиёев озвучил новые требования к строительству Нового Ташкента (видео)

·63·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев озвучил новые требования к строительству Нового Ташкента (видео)

Президент Шавкат Мирзиёев объявил о важном и историческом решении по проекту Новый Ташкент, который является крупнейшей и стратегической градостроительной инициативой страны. Согласно нему, каждой области республики на территории нового города будет выделено по 100 гектаров земли.

Эта инициатива направлена на воплощение уникальной культуры, экономического потенциала и архитектурного облика каждого региона в новом центре столицы.

Строгие требования и новый порядок, поставленные перед хокимами

На руководителей областей возложены конкретные задачи по освоению новых земельных участков и организации строительных работ:

  • Утверждение проекта и архитектуры: Хоким каждой области обязан лично представить главе государства концептуальный проект и архитектурный план 100-гектарного участка, принадлежащего его региону, и добиться его утверждения. Строительные работы начнутся только после этого;

  • 5 дней активности в месяц: Хокимам областей предписано регулярно — не менее 5 дней каждый месяц — находиться в самом Новом Ташкенте и непосредственно на месте контролировать процессы строительства и развития.

«Это история, пусть через 50-100 лет скажут спасибо»

Глава государства особо подчеркнул, какое огромное значение этот созидательный проект имеет не только для сегодняшнего дня, но и для будущих поколений:

«Это Новый Узбекистан, это история. Через 50 лет, через 100 лет люди должны думать: “Спасибо его отцу, та команда оставила после себя такую землю”», — подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев.

Ожидается, что выделяемые каждому региону территории в Новом Ташкенте превратятся в масштабный культурно-экономический центр, связывающий регионы всей страны с единым центром и повышающий инвестиционную и туристическую привлекательность областей.

Шавкат МирзиёевПроект Новый ТашкентХокимы областейГрадостроительство Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан (фото)Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан (фото)8 октября 07:57Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью нового центра ситуационного управления в студенческом городке «Ёшлик» (фото)Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью нового центра ситуационного управления в студенческом городке «Ёшлик» (фото)12 сентября 14:46Историческое соглашение на Иссык-Куле: завершился визит Президента УзбекистанаИсторическое соглашение на Иссык-Куле: завершился визит Президента Узбекистана1 августа 23:28Завершился визит Шавката Мирзиёева в Сербию: основные итогиЗавершился визит Шавката Мирзиёева в Сербию: основные итоги8 сентября 21:44Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнесаШавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнеса15 сентября 21:57Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев наградили друг друга высшими орденамиШавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев наградили друг друга высшими орденами23 августа 21:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)