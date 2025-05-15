Мбаппе “Реал” тарихига кирди: илк мавсумдаёқ 40 гол!

·579·Спорт
Мбаппе “Реал” тарихига кирди: илк мавсумдаёқ 40 гол!
Ла Лиганинг 36-туридан ўрин олган “Реал” — “Мальорка” (2:1) баҳсида Килиан Мбаппе навбатдаги голини уриб, мадридликлар учун яна бир муҳим ютуқка ҳисса қўшди. Аммо бу гол наfaqat натижа нуқтаи назаридан, балки футбол тарихида ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

Squawka нашри тарқатган маълумотга кўра, 26 ёшли француз ҳужумчи “Реал” тарихида дебют мавсумидаёқ 40 та гол урган биринчи футболчига айланди. Унинг бу натижаси жамоа тарихидаги етакчи тўпурарлар қаторида ўзига хос ўрин эгаллашини англатади.

Мбаппе бу голларни қуйидаги турнирларда киритган:
- Ла Лигада — 28 та
- Чемпионлар Лигасида — 7 та
- Испания Кубогида — 2 та
- Испания Суперкубоги, УЕФА Суперкубоги ва Интерконтинентал кубогида — 1 тадан

MisterChip статистикасига кўра, Мбаппе Испания футболида илк мавсумда 40 ёки ундан ортиқ гол урган фақат иккинчи футболчи бўлди. Ундан аввал фақат бразилиялик Роналдо бу ишни уддалаган — у 1996/97 йилги мавсумда “Барселона” сафида 47 та гол урган.

Яна бир қизиқ факт: Криштиану Роналду “Реал”даги илк мавсумида 33 та гол билан тўхтаган. Демак, Мбаппе афсонавий португалияликнинг натижасини аллақачон ортда қолдирган.

Энди барча эътибор — Мбаппенинг мавсум якунлангунига қадар бразилиялик Роналдонинг рекордини янгилашга улгура оладими-йўқми, шу савол атрофида айланяпти. Чунки “Реал” олдида яна 3 та расмий ўйин қолган.

Қайд этиш керакки, “Мальорка”га қарши ўйинда Карло Анчелотти шогирдлари 2:1 ҳисобида зафар қучди ва турнир жадвалида 78 очко билан 2-ўринни сақлаб қолди. Биринчи ўринда бораётган “Барселона”дан улар ҳозирча 5 очко ортда қолмоқда, аммо битта ўйин кўпроқ ўтказишган.

Мбаппе учун эса бу мавсум — шахсий тарихини яратаётган йил бўлмоқда. Унинг ҳар бир голи энди нафақат жамоаси учун, балки испан футболи учун ҳам муҳим рақамларга айланмоқда.
Мбаппе ГоллариРеал МадридЛа ЛигаЧемпионлар ЛигасиФутбол ТарихиРоналдо Рекорди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакРой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакБугун, 13:20Гави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирГави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)