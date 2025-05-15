Мбаппе “Реал” тарихига кирди: илк мавсумдаёқ 40 гол!
Ла Лиганинг 36-туридан ўрин олган “Реал” — “Мальорка” (2:1) баҳсида Килиан Мбаппе навбатдаги голини уриб, мадридликлар учун яна бир муҳим ютуқка ҳисса қўшди. Аммо бу гол наfaqat натижа нуқтаи назаридан, балки футбол тарихида ҳам алоҳида аҳамиятга эга.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Squawka нашри тарқатган маълумотга кўра, 26 ёшли француз ҳужумчи “Реал” тарихида дебют мавсумидаёқ 40 та гол урган биринчи футболчига айланди. Унинг бу натижаси жамоа тарихидаги етакчи тўпурарлар қаторида ўзига хос ўрин эгаллашини англатади.
Мбаппе бу голларни қуйидаги турнирларда киритган:
- Ла Лигада — 28 та
- Чемпионлар Лигасида — 7 та
- Испания Кубогида — 2 та
- Испания Суперкубоги, УЕФА Суперкубоги ва Интерконтинентал кубогида — 1 тадан
MisterChip статистикасига кўра, Мбаппе Испания футболида илк мавсумда 40 ёки ундан ортиқ гол урган фақат иккинчи футболчи бўлди. Ундан аввал фақат бразилиялик Роналдо бу ишни уддалаган — у 1996/97 йилги мавсумда “Барселона” сафида 47 та гол урган.
Яна бир қизиқ факт: Криштиану Роналду “Реал”даги илк мавсумида 33 та гол билан тўхтаган. Демак, Мбаппе афсонавий португалияликнинг натижасини аллақачон ортда қолдирган.
Энди барча эътибор — Мбаппенинг мавсум якунлангунига қадар бразилиялик Роналдонинг рекордини янгилашга улгура оладими-йўқми, шу савол атрофида айланяпти. Чунки “Реал” олдида яна 3 та расмий ўйин қолган.
Қайд этиш керакки, “Мальорка”га қарши ўйинда Карло Анчелотти шогирдлари 2:1 ҳисобида зафар қучди ва турнир жадвалида 78 очко билан 2-ўринни сақлаб қолди. Биринчи ўринда бораётган “Барселона”дан улар ҳозирча 5 очко ортда қолмоқда, аммо битта ўйин кўпроқ ўтказишган.
Мбаппе учун эса бу мавсум — шахсий тарихини яратаётган йил бўлмоқда. Унинг ҳар бир голи энди нафақат жамоаси учун, балки испан футболи учун ҳам муҳим рақамларга айланмоқда.
Squawka нашри тарқатган маълумотга кўра, 26 ёшли француз ҳужумчи “Реал” тарихида дебют мавсумидаёқ 40 та гол урган биринчи футболчига айланди. Унинг бу натижаси жамоа тарихидаги етакчи тўпурарлар қаторида ўзига хос ўрин эгаллашини англатади.
Мбаппе бу голларни қуйидаги турнирларда киритган:
- Ла Лигада — 28 та
- Чемпионлар Лигасида — 7 та
- Испания Кубогида — 2 та
- Испания Суперкубоги, УЕФА Суперкубоги ва Интерконтинентал кубогида — 1 тадан
MisterChip статистикасига кўра, Мбаппе Испания футболида илк мавсумда 40 ёки ундан ортиқ гол урган фақат иккинчи футболчи бўлди. Ундан аввал фақат бразилиялик Роналдо бу ишни уддалаган — у 1996/97 йилги мавсумда “Барселона” сафида 47 та гол урган.
Яна бир қизиқ факт: Криштиану Роналду “Реал”даги илк мавсумида 33 та гол билан тўхтаган. Демак, Мбаппе афсонавий португалияликнинг натижасини аллақачон ортда қолдирган.
Энди барча эътибор — Мбаппенинг мавсум якунлангунига қадар бразилиялик Роналдонинг рекордини янгилашга улгура оладими-йўқми, шу савол атрофида айланяпти. Чунки “Реал” олдида яна 3 та расмий ўйин қолган.
Қайд этиш керакки, “Мальорка”га қарши ўйинда Карло Анчелотти шогирдлари 2:1 ҳисобида зафар қучди ва турнир жадвалида 78 очко билан 2-ўринни сақлаб қолди. Биринчи ўринда бораётган “Барселона”дан улар ҳозирча 5 очко ортда қолмоқда, аммо битта ўйин кўпроқ ўтказишган.
Мбаппе учун эса бу мавсум — шахсий тарихини яратаётган йил бўлмоқда. Унинг ҳар бир голи энди нафақат жамоаси учун, балки испан футболи учун ҳам муҳим рақамларга айланмоқда.
…