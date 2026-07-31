Барселона Хулиан Альварес иши бўйича текширувга учради

·48·Спорт
Барселона Хулиан Альварес иши бўйича текширувга учради
Қисқача

Испания Қироллик футбол федерацияси Атлетико Мадрид клубининг шикоятидан сўнг Барселона клубига нисбатан интизомий тергов бошлади. Пойтахт клуби каталонияликларни юлдуз ҳужумчи Хулиан Альварес билан трансфер ойнаси қоидаларини бузган ҳолда ноқонуний равишда боғлангани учун айбламоқда. Можарога асос бўлган ҳолат 30-июн куни юзага келиб, Атлетико Мадрид РFEФга расмий шикоят киритган еди.

Испания Қироллик футбол федерацияси (РFEФ) Атлетико Мадрид клубининг расмий шикоятидан сўнг Барселона клубига нисбатан интизомий тергов бошлади. Goal.com хабар беришича, пойтахт клуби каталонияликларни юлдуз ҳужумчи Хулиан Альварес билан трансфер ойнаси қоидаларини бузган ҳолда ноқонуний равишда боғлангани учун айбламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можарога асос бўлган ҳолат 30-июн куни юзага келди. Ўшанда Атлетико Мадрид клуби РFEФга расмий шикоят киритиб, Барселона 26 ёшли ҳужумчи билан спорт қоидаларида рухсат этилган муддатдан ташқари пайтда алоқага чиққанини маълум қилган эди. Аргентиналик ҳужумчининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси 2030-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, у жамоанинг муҳим футболчиларидан бири саналади.

Томонлар ўртасидаги кескинлик

Мазкур интизомий жараён бошлангани ҳақида ҳар икки клубга ҳам расман хабар берилди. Энди улар ваколатли органлар якуний қарор қабул қилишидан олдин ўз важларини ва воқеалар ривожини тақдим этишлари шарт. Ушбу трансфер сага Испаниянинг икки гранд клуби ўртасидаги муносабатларни янада кескинлаштириб юборди.

Атлетико бош директори Мигель Анхел Хил Марин илгари ҳам клуб ўз манфаатларини ҳар қандай ноқонуний ҳаракатлардан қатъий ҳимоя қилишини огоҳлантирган эди. Шунга қарамай, Каталония клуби раҳбарияти ўзининг асосий ҳужум нишонини қўлга киритиш ниятидан қайтмаяпти ва музокараларни давом эттиришга интилмоқда.

Президент баёноти ва келажакдаги қадамлар

Барселона президенти Жоан Лапорта 13-июль куни Мадридга ҳужумчи учун расмий таклиф юборилганини очиқ тан олган эди. Бироқ Атлетико Мадрид раҳбарияти қатъий позицияда қолиб, потенциал трансфер бўйича ҳар қандай музокаралардан мутлақо бош тортмоқда. Бу эса ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли қарама-қаршиликларидан бирини келтириб чиқарди.

Футболчининг ўзига келадиган бўлсак, Хулиан Альварес яқинда ўтган Жаҳон чемпионати давомида Метрополитано стадионини тарк этиб, янги чақирувларни синаб кўрмоқчи эканини очиқ билдирган эди. У Барселона жамоасининг ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий устувор мақсади бўлиб қолмоқда, бироқ юзага келган ҳуқуқий низо трансферни мураккаблаштирмоқда.

Барселона клуби РFEФ томонидан юборилган билдиришномани бундай вазиятдаги одатий мажбурий қадам сифатида баҳоламоқда. Лапорта маъмурияти ҳозирда ҳуқуқий ҳимоя чораларини тайёрлаш билан бирга, музокаралардаги турғунликни йўқ қилиш йўлларини қидирмоқда.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресРFEФТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда