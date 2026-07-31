Барселона Хулиан Альварес иши бўйича текширувга учради
Испания Қироллик футбол федерацияси Атлетико Мадрид клубининг шикоятидан сўнг Барселона клубига нисбатан интизомий тергов бошлади. Пойтахт клуби каталонияликларни юлдуз ҳужумчи Хулиан Альварес билан трансфер ойнаси қоидаларини бузган ҳолда ноқонуний равишда боғлангани учун айбламоқда. Можарога асос бўлган ҳолат 30-июн куни юзага келиб, Атлетико Мадрид РFEФга расмий шикоят киритган еди.
Испания Қироллик футбол федерацияси (РFEФ) Атлетико Мадрид клубининг расмий шикоятидан сўнг Барселона клубига нисбатан интизомий тергов бошлади. Goal.com хабар беришича, пойтахт клуби каталонияликларни юлдуз ҳужумчи Хулиан Альварес билан трансфер ойнаси қоидаларини бузган ҳолда ноқонуний равишда боғлангани учун айбламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можарога асос бўлган ҳолат 30-июн куни юзага келди. Ўшанда Атлетико Мадрид клуби РFEФга расмий шикоят киритиб, Барселона 26 ёшли ҳужумчи билан спорт қоидаларида рухсат этилган муддатдан ташқари пайтда алоқага чиққанини маълум қилган эди. Аргентиналик ҳужумчининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси 2030-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, у жамоанинг муҳим футболчиларидан бири саналади.
Томонлар ўртасидаги кескинликМазкур интизомий жараён бошлангани ҳақида ҳар икки клубга ҳам расман хабар берилди. Энди улар ваколатли органлар якуний қарор қабул қилишидан олдин ўз важларини ва воқеалар ривожини тақдим этишлари шарт. Ушбу трансфер сага Испаниянинг икки гранд клуби ўртасидаги муносабатларни янада кескинлаштириб юборди.
Атлетико бош директори Мигель Анхел Хил Марин илгари ҳам клуб ўз манфаатларини ҳар қандай ноқонуний ҳаракатлардан қатъий ҳимоя қилишини огоҳлантирган эди. Шунга қарамай, Каталония клуби раҳбарияти ўзининг асосий ҳужум нишонини қўлга киритиш ниятидан қайтмаяпти ва музокараларни давом эттиришга интилмоқда.
Президент баёноти ва келажакдаги қадамларБарселона президенти Жоан Лапорта 13-июль куни Мадридга ҳужумчи учун расмий таклиф юборилганини очиқ тан олган эди. Бироқ Атлетико Мадрид раҳбарияти қатъий позицияда қолиб, потенциал трансфер бўйича ҳар қандай музокаралардан мутлақо бош тортмоқда. Бу эса ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли қарама-қаршиликларидан бирини келтириб чиқарди.
Футболчининг ўзига келадиган бўлсак, Хулиан Альварес яқинда ўтган Жаҳон чемпионати давомида Метрополитано стадионини тарк этиб, янги чақирувларни синаб кўрмоқчи эканини очиқ билдирган эди. У Барселона жамоасининг ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий устувор мақсади бўлиб қолмоқда, бироқ юзага келган ҳуқуқий низо трансферни мураккаблаштирмоқда.
Барселона клуби РFEФ томонидан юборилган билдиришномани бундай вазиятдаги одатий мажбурий қадам сифатида баҳоламоқда. Лапорта маъмурияти ҳозирда ҳуқуқий ҳимоя чораларини тайёрлаш билан бирга, музокаралардаги турғунликни йўқ қилиш йўлларини қидирмоқда.
…