АПЛда инқилобий ўзгариш: Энди камситиш учун камида 10 ўйинлик «бан» берилади!

·37·Спорт
АПЛда инқилобий ўзгариш: Энди камситиш учун камида 10 ўйинлик «бан» берилади!
Қисқача

Англия футболида янги мавсумдан бошлаб майдонда ёки унинг ташқарисида камситиш билан боғлиқ қоидаларни бузган футболчи ва мураббийлар узоқ муддатга ўйиндан четлатилади. Англия Футбол ассоциацияси (ФА) янгиланган регламентига кўра, ирқ, дин, жинс ёки ногиронлик каби белгилар бўйича камситиш ҳолатлари аниқланганда камида 10 ўйинга стандарт дисквалификация қўлланилиши шартлиги белгиланди.

Англия футболида янги мавсумдан эътиборан интизомий жазо чоралари кескин кучайтирилмоқда. Эндиликда майдонда ёки унинг ташқарисида камситиш билан боғлиқ қоидаларни бузган футболчи ва мураббийлар узоқ муддатга ўйиндан четлатиладилар. Бу ҳақда нуфузли BBC нашри хабар бермоқда.

Zamin.uz ушбу тарихий қарорнинг тафсилотлари ва жазонинг янги механизмлари ҳақида батафсил маълумот беради.

ФАнинг «Қизил чизиғи»: Кимлар нишонда?

Англия Футбол ассоциацияси (ФА) мавсум бошланишидан олдин футболчилар, мураббийлар ва учрашувнинг бошқа барча иштирокчилари учун жазо чораларини мисли кўрилмаган даражада кескинлаштирди. Гап «оғирлаштирувчи қоидалар бузилиши» ҳақида бормоқда.

Янгиланган регламентга кўра, агар қонунбузарликда қуйидаги белгилардан бири ёки бир нечтасига тўғридан-тўғри ёки билвосита ишора мавжуд бўлса, у энг оғир жиноят сифатида баҳоланади:

  • Этник келиб чиқиш ёки ирқ;

  • Тери ранги ёки миллат;

  • Дин ёки эътиқод;

  • Жинс ёки жинсий йўналиш;

  • Ногиронлик.

10 тадан 6 тагача: Жазо муддатлари қандай белгиланади?

ФАнинг янги йўриқномасида регулятив комиссиялар учун аниқ ва қатъий чегаралар белгилаб қўйилди. Эндиликда камситиш ҳолатлари аниқланганда қуйидаги санкциялар қўлланилади:

  1. Стандарт жазо: Комиссиялар юқоридаги ҳолатларда камида 10 ўйинга стандарт дисквалификация қўллаши шартлиги белгиланди. Бу аввалги жазолардан бир неча баробар кўпдир.

  2. Жазонинг кучайтирилиши: Агар комиссия жиддий оғирлаштирувчи ҳолатлар (масалан, такрорийлик ёки оммавий адоват қўзғатиш) мавжуд деб ҳисобласа, жазо муддати стандарт 10 ўйиндан ҳам узоқроқ бўлиши мумкин.

  3. Енгиллаштирувчи омиллар: Агар комиссия томонидан енгиллаштирувчи омиллар аниқланса, дисквалификация муддати қисқартирилиши мумкин. Бироқ, регламентда қатъий белгилаб қўйилганки, жазо барибир камида олти ўйиндан кам бўлмаслиги шарт.

«Бу жирканч хулқ-атвор» — ФА баёноти

Англия Футбол ассоциацияси ушбу қарорни футболда ўзаро ҳурмат муҳитини шакллантириш ва ҳар қандай шаклдаги нафратга барҳам бериш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳолади.

«Бу жирканч хулқ-атворга қарши курашиш учун кучайтирилган чоралар зарур. Шу боис янгиланган интизомий тавсияларда бундай ҳолатларда қатъий стандарт жазо қўлланиши белгилаб қўйилди», — дейилади ФА расмий баёнотида.

Асосий маълумотлар жадвали

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Кучга кириш вақти

Янги мавсумдан (2024/25)

Асосий жазо

Минимал 10 ўйинга дисквалификация

Енгиллаштирилган минимал жазо

6 ўйинга дисквалификация (кам бўлиши мумкин эмас)

Жазога тортилувчилар

Футболчилар, мураббийлар, клуб расмийлари

Камситиш турлари

Ирқ, дин, жинс, ногиронлик ва бошқалар

Хулоса: Футбол интизомининг янги даври

Англиядаги бу инқилобий ўзгариш жаҳон футболидаги бошқа лигалар учун ҳам ўрнак бўлиши мумкин. Жазо чораларининг бундай кескинлашуви майдондаги тартиб ва ўзаро ҳурматни оширишга хизмат қилиши кутилмоқда. Клублар энди ўз ходимлари ва футболчиларининг хулқ-атворига янада жиддийроқ эътибор қаратишга мажбур бўладилар, чунки 10 ўйинлик четлатиш жамоанинг мавсумдаги мақсадларига жиддий зарба бериши мумкин.

Ушбу муҳим хабарни футбол ишқибозларига юборинг!

Сизнингча, Англиядаги бу янги қоида ирқчилик ва камситишни камайтиришга ёрдам берадими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Манба: BBC таҳлили асосида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда