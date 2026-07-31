АПЛда инқилобий ўзгариш: Энди камситиш учун камида 10 ўйинлик «бан» берилади!
Англия футболида янги мавсумдан бошлаб майдонда ёки унинг ташқарисида камситиш билан боғлиқ қоидаларни бузган футболчи ва мураббийлар узоқ муддатга ўйиндан четлатилади. Англия Футбол ассоциацияси (ФА) янгиланган регламентига кўра, ирқ, дин, жинс ёки ногиронлик каби белгилар бўйича камситиш ҳолатлари аниқланганда камида 10 ўйинга стандарт дисквалификация қўлланилиши шартлиги белгиланди.
Англия футболида янги мавсумдан эътиборан интизомий жазо чоралари кескин кучайтирилмоқда. Эндиликда майдонда ёки унинг ташқарисида камситиш билан боғлиқ қоидаларни бузган футболчи ва мураббийлар узоқ муддатга ўйиндан четлатиладилар. Бу ҳақда нуфузли BBC нашри хабар бермоқда.
Zamin.uz ушбу тарихий қарорнинг тафсилотлари ва жазонинг янги механизмлари ҳақида батафсил маълумот беради.
ФАнинг «Қизил чизиғи»: Кимлар нишонда?
Англия Футбол ассоциацияси (ФА) мавсум бошланишидан олдин футболчилар, мураббийлар ва учрашувнинг бошқа барча иштирокчилари учун жазо чораларини мисли кўрилмаган даражада кескинлаштирди. Гап «оғирлаштирувчи қоидалар бузилиши» ҳақида бормоқда.
Янгиланган регламентга кўра, агар қонунбузарликда қуйидаги белгилардан бири ёки бир нечтасига тўғридан-тўғри ёки билвосита ишора мавжуд бўлса, у энг оғир жиноят сифатида баҳоланади:
Этник келиб чиқиш ёки ирқ;
Тери ранги ёки миллат;
Дин ёки эътиқод;
Жинс ёки жинсий йўналиш;
Ногиронлик.
10 тадан 6 тагача: Жазо муддатлари қандай белгиланади?
ФАнинг янги йўриқномасида регулятив комиссиялар учун аниқ ва қатъий чегаралар белгилаб қўйилди. Эндиликда камситиш ҳолатлари аниқланганда қуйидаги санкциялар қўлланилади:
Стандарт жазо: Комиссиялар юқоридаги ҳолатларда камида 10 ўйинга стандарт дисквалификация қўллаши шартлиги белгиланди. Бу аввалги жазолардан бир неча баробар кўпдир.
Жазонинг кучайтирилиши: Агар комиссия жиддий оғирлаштирувчи ҳолатлар (масалан, такрорийлик ёки оммавий адоват қўзғатиш) мавжуд деб ҳисобласа, жазо муддати стандарт 10 ўйиндан ҳам узоқроқ бўлиши мумкин.
Енгиллаштирувчи омиллар: Агар комиссия томонидан енгиллаштирувчи омиллар аниқланса, дисквалификация муддати қисқартирилиши мумкин. Бироқ, регламентда қатъий белгилаб қўйилганки, жазо барибир камида олти ўйиндан кам бўлмаслиги шарт.
«Бу жирканч хулқ-атвор» — ФА баёноти
Англия Футбол ассоциацияси ушбу қарорни футболда ўзаро ҳурмат муҳитини шакллантириш ва ҳар қандай шаклдаги нафратга барҳам бериш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳолади.
«Бу жирканч хулқ-атворга қарши курашиш учун кучайтирилган чоралар зарур. Шу боис янгиланган интизомий тавсияларда бундай ҳолатларда қатъий стандарт жазо қўлланиши белгилаб қўйилди», — дейилади ФА расмий баёнотида.
Асосий маълумотлар жадвали
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Кучга кириш вақти
Янги мавсумдан (2024/25)
Асосий жазо
Минимал 10 ўйинга дисквалификация
Енгиллаштирилган минимал жазо
6 ўйинга дисквалификация (кам бўлиши мумкин эмас)
Жазога тортилувчилар
Футболчилар, мураббийлар, клуб расмийлари
Камситиш турлари
Ирқ, дин, жинс, ногиронлик ва бошқалар
Хулоса: Футбол интизомининг янги даври
Англиядаги бу инқилобий ўзгариш жаҳон футболидаги бошқа лигалар учун ҳам ўрнак бўлиши мумкин. Жазо чораларининг бундай кескинлашуви майдондаги тартиб ва ўзаро ҳурматни оширишга хизмат қилиши кутилмоқда. Клублар энди ўз ходимлари ва футболчиларининг хулқ-атворига янада жиддийроқ эътибор қаратишга мажбур бўладилар, чунки 10 ўйинлик четлатиш жамоанинг мавсумдаги мақсадларига жиддий зарба бериши мумкин.
Ушбу муҳим хабарни футбол ишқибозларига юборинг!
Сизнингча, Англиядаги бу янги қоида ирқчилик ва камситишни камайтиришга ёрдам берадими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
Манба: BBC таҳлили асосида.
…