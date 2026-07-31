Францишку Консейсау Манчестер Юнайтедга ўтиши мумкин

·43·Спорт
Францишку Консейсау Манчестер Юнайтедга ўтиши мумкин
Қисқача

Ювентус клуби молиявий аҳволини яхшилаш ва таркибни янги футболчилар билан кучайтириш мақсадида ўз қанот ҳужумчиси Франсишку Консейсауни сотишга тайёрланмоқда. Турин клуби бу трансфер учун 60 миллион евро талаб қилаётган бўлиб, унга Англиянинг Манчестер Юнайтед жамоаси жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Goal.com хабар беришича, Ювентус клуби молиявий аҳволини яхшилаш ва таркибни янги футболчилар билан кучайтириш мақсадида ўз қанот ҳужумчиси Францишку Консейсауни сотишга тайёрланмоқда. Португалиялик футболчига Англиянинг Манчестер Юнайтед жамоаси жиддий қизиқиш билдирмоқда ва ушбу трансфер жараёнида таниқли агент Жоржи Мендеш фаол ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Турин клуби трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Ювентус Пари Сен-Жермен клубидан Коло Муани ҳамда Баер Леверкузендан Керим Алажбеговични ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Ушбу икки футболчи учун қилинадиган умумий инвестиция 90 миллион евродан ошиши кутилмоқда, бу эса клубдан яқин ҳафталарда бир нечта футболчиларни сотиб юборишни талаб қилади.

Клуб раҳбарияти молиявий мувозанатни тиклаш ва трансферлар учун маблағ топиш йўлларини изламоқда. Шу сабабли, жамоанинг келажаги ва сотувга қўйиладиган футболчилар рўйхати бош мураббий ва мутасаддилар эътибор марказида турибди. Францишку Консейсау эса кетишга номзодлар рўйхатида асосий ўринлардан бирини эгаллаб турибди.

Трансфер тафсилотлари ва Жоржи Мендешнинг роли

Францишку Консейсау ўтган йили Порту клубидан сотиб олинган эди. Унинг хизматларига ҳозирда Франциянинг Рен ва Пари ФК клублари қизиқиш билдираётган бўлса-да, Англия Премер-лигасидан Кристал Пелас ва Астон Вилла ҳам дастлабки сўровлар билан чиққан. Ювентус футболчининг трансфери учун 60 миллион евро талаб қилмоқда.

Супер-агент Жоржи Мендеш ушбу келишув устида ишламоқда ва яқин кунларда Континасса қароргоҳига расмий таклиф олиб келиши кутилмоқда. Инглиз матбуоти тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед ушбу трансфер доирасида Джошуа Зиркзеени ҳам битимга киритиши мумкин.

Джошуа Зиркзее варианти ва келажакдаги режалар

Нидерландиялик ҳужумчи Джошуа Зиркзее ҳозирда Манчестер Юнайтед сафида асосий таркиб ўйинчиси сифатида кўрилмаяпти. Унга шунингдек Рома клуби ҳам қизиқиш билдирмоқда. Футболчининг шартномаси 2029-йилнинг июнига қадар мўлжалланган бўлиб, яна бир йилга узайтириш бандига эга.

Агар томонлар келишувга эришса, нақд пул ва Джошуа Зиркзеени ўз ичига олган алмашинув варианти амалга ошиши истисно этилмаяпти. Ювентус учун бу молиявий қийинчиликларни енгиш ва янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказиш имкониятини беради.

Францишку КонсейсауЮвентусМанчестер ЮнайтедДжошуа ЗиркзееЖоржи Мендеш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда