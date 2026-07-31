Францишку Консейсау Манчестер Юнайтедга ўтиши мумкин
Ювентус клуби молиявий аҳволини яхшилаш ва таркибни янги футболчилар билан кучайтириш мақсадида ўз қанот ҳужумчиси Франсишку Консейсауни сотишга тайёрланмоқда. Турин клуби бу трансфер учун 60 миллион евро талаб қилаётган бўлиб, унга Англиянинг Манчестер Юнайтед жамоаси жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Goal.com хабар беришича, Ювентус клуби молиявий аҳволини яхшилаш ва таркибни янги футболчилар билан кучайтириш мақсадида ўз қанот ҳужумчиси Францишку Консейсауни сотишга тайёрланмоқда. Португалиялик футболчига Англиянинг Манчестер Юнайтед жамоаси жиддий қизиқиш билдирмоқда ва ушбу трансфер жараёнида таниқли агент Жоржи Мендеш фаол ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Турин клуби трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Ювентус Пари Сен-Жермен клубидан Коло Муани ҳамда Баер Леверкузендан Керим Алажбеговични ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Ушбу икки футболчи учун қилинадиган умумий инвестиция 90 миллион евродан ошиши кутилмоқда, бу эса клубдан яқин ҳафталарда бир нечта футболчиларни сотиб юборишни талаб қилади.
Клуб раҳбарияти молиявий мувозанатни тиклаш ва трансферлар учун маблағ топиш йўлларини изламоқда. Шу сабабли, жамоанинг келажаги ва сотувга қўйиладиган футболчилар рўйхати бош мураббий ва мутасаддилар эътибор марказида турибди. Францишку Консейсау эса кетишга номзодлар рўйхатида асосий ўринлардан бирини эгаллаб турибди.
Трансфер тафсилотлари ва Жоржи Мендешнинг ролиФранцишку Консейсау ўтган йили Порту клубидан сотиб олинган эди. Унинг хизматларига ҳозирда Франциянинг Рен ва Пари ФК клублари қизиқиш билдираётган бўлса-да, Англия Премер-лигасидан Кристал Пелас ва Астон Вилла ҳам дастлабки сўровлар билан чиққан. Ювентус футболчининг трансфери учун 60 миллион евро талаб қилмоқда.
Супер-агент Жоржи Мендеш ушбу келишув устида ишламоқда ва яқин кунларда Континасса қароргоҳига расмий таклиф олиб келиши кутилмоқда. Инглиз матбуоти тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед ушбу трансфер доирасида Джошуа Зиркзеени ҳам битимга киритиши мумкин.
Джошуа Зиркзее варианти ва келажакдаги режаларНидерландиялик ҳужумчи Джошуа Зиркзее ҳозирда Манчестер Юнайтед сафида асосий таркиб ўйинчиси сифатида кўрилмаяпти. Унга шунингдек Рома клуби ҳам қизиқиш билдирмоқда. Футболчининг шартномаси 2029-йилнинг июнига қадар мўлжалланган бўлиб, яна бир йилга узайтириш бандига эга.
Агар томонлар келишувга эришса, нақд пул ва Джошуа Зиркзеени ўз ичига олган алмашинув варианти амалга ошиши истисно этилмаяпти. Ювентус учун бу молиявий қийинчиликларни енгиш ва янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказиш имкониятини беради.
…