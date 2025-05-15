У “Реал”ни тарк этади: деярли 20 йиллик саёҳатга нуқта қўйилади
Мадриднинг “Реал” клуби ўзининг сўнгги йиллардаги энг садоқатли ва ишончли футболчиларидан бири — Лукас Васкес билан расман хайрлашишга тайёрланмоқда. Маъруф инсайдер Фабрицио Романо тарқатган маълумотга кўра, 33 ёшли испаниялик ҳимоячи 2024/2025 йилги мавсум якунланиши билан клубни эркин агент сифатида тарк этади.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бироқ шундан олдин, Васкес "қаймоқранглилар" сафида яна бир муҳим мусобақада иштирок этишга улгуради — у АҚШда бўлиб ўтадиган 2025 йилги Клуб Жаҳон Чемпионатида жамоага ёрдам беради.
Унинг кетишига асосий сабаб сифатида “Ливерпул” ҳимоячиси Трент Александер-Арнольднинг “Реал” сафига қўшилиши айтилаётгани ҳам диққатга сазовор. Бу трансфер “қаймоқранглилар”нинг ўнг қанотини тўлиқ янгилаш ниятидан далолат беради.
Бир умрлик садоқат тарихи
Лукас Васкес "Реал" академияси тарбияланувчиси бўлиб, клубга 2007 йилда, бор-йўғи 16 ёшида келган. Унинг "мадридликлар" сафидаги ягона танаффуси 2014/2015 йилги мавсумга тўғри келади — ўшанда у “Эспаньол” клубига ижарага берилган эди.
Васкес “Реал”нинг асосий таркибида 398 та расмий ўйинда иштирок этди, 38 та гол урди ва 73 та ассист билан жамоадошларини қувонтирди. Бу рақамлар ўзлари учун гувоҳ: футболчи нафақат майдонда, балки жамоанинг ички муҳитида ҳам муҳим роль ўйнаган.
Бир даврнинг якунлари
Лукас Васкеснинг кетиши "Реал Мадрид" учун фақат бир футболчи билан хайрлашиш эмас — бу бутун бир даврнинг якунланишидек туюлади. У клубнинг муваффақиятли ва шонли йилларида иштирок этди, кўплаб чемпионликлар, европа кубоклари ва энг муҳим ўйинларнинг гувоҳи бўлди.
Бугунги кунда “Реал”нинг янги авлодини шакллантираётган пайтида, Васкес каби тажрибали ва клуб руҳи билан суғорилган футболчининг кетиши албатта кўзга ташланади.
Zamin.uz таҳририяти футболдаги шундай тарихий шахслар ҳақида сўнгги янгиликларни ёритишда давом этади. Лукас Васкесга келгусидаги фаолиятида омад тилаймиз! Сиз уни энди қаерда кўришни истардингиз?
Бироқ шундан олдин, Васкес "қаймоқранглилар" сафида яна бир муҳим мусобақада иштирок этишга улгуради — у АҚШда бўлиб ўтадиган 2025 йилги Клуб Жаҳон Чемпионатида жамоага ёрдам беради.
Унинг кетишига асосий сабаб сифатида “Ливерпул” ҳимоячиси Трент Александер-Арнольднинг “Реал” сафига қўшилиши айтилаётгани ҳам диққатга сазовор. Бу трансфер “қаймоқранглилар”нинг ўнг қанотини тўлиқ янгилаш ниятидан далолат беради.
Бир умрлик садоқат тарихи
Лукас Васкес "Реал" академияси тарбияланувчиси бўлиб, клубга 2007 йилда, бор-йўғи 16 ёшида келган. Унинг "мадридликлар" сафидаги ягона танаффуси 2014/2015 йилги мавсумга тўғри келади — ўшанда у “Эспаньол” клубига ижарага берилган эди.
Васкес “Реал”нинг асосий таркибида 398 та расмий ўйинда иштирок этди, 38 та гол урди ва 73 та ассист билан жамоадошларини қувонтирди. Бу рақамлар ўзлари учун гувоҳ: футболчи нафақат майдонда, балки жамоанинг ички муҳитида ҳам муҳим роль ўйнаган.
Бир даврнинг якунлари
Лукас Васкеснинг кетиши "Реал Мадрид" учун фақат бир футболчи билан хайрлашиш эмас — бу бутун бир даврнинг якунланишидек туюлади. У клубнинг муваффақиятли ва шонли йилларида иштирок этди, кўплаб чемпионликлар, европа кубоклари ва энг муҳим ўйинларнинг гувоҳи бўлди.
Бугунги кунда “Реал”нинг янги авлодини шакллантираётган пайтида, Васкес каби тажрибали ва клуб руҳи билан суғорилган футболчининг кетиши албатта кўзга ташланади.
Zamin.uz таҳририяти футболдаги шундай тарихий шахслар ҳақида сўнгги янгиликларни ёритишда давом этади. Лукас Васкесга келгусидаги фаолиятида омад тилаймиз! Сиз уни энди қаерда кўришни истардингиз?
…