У “Реал”ни тарк этади: деярли 20 йиллик саёҳатга нуқта қўйилади

·6.1K·Спорт
У “Реал”ни тарк этади: деярли 20 йиллик саёҳатга нуқта қўйилади
Мадриднинг “Реал” клуби ўзининг сўнгги йиллардаги энг садоқатли ва ишончли футболчиларидан бири — Лукас Васкес билан расман хайрлашишга тайёрланмоқда. Маъруф инсайдер Фабрицио Романо тарқатган маълумотга кўра, 33 ёшли испаниялик ҳимоячи 2024/2025 йилги мавсум якунланиши билан клубни эркин агент сифатида тарк этади.

Бироқ шундан олдин, Васкес "қаймоқранглилар" сафида яна бир муҳим мусобақада иштирок этишга улгуради — у АҚШда бўлиб ўтадиган 2025 йилги Клуб Жаҳон Чемпионатида жамоага ёрдам беради.

Унинг кетишига асосий сабаб сифатида “Ливерпул” ҳимоячиси Трент Александер-Арнольднинг “Реал” сафига қўшилиши айтилаётгани ҳам диққатга сазовор. Бу трансфер “қаймоқранглилар”нинг ўнг қанотини тўлиқ янгилаш ниятидан далолат беради.

Бир умрлик садоқат тарихи

Лукас Васкес "Реал" академияси тарбияланувчиси бўлиб, клубга 2007 йилда, бор-йўғи 16 ёшида келган. Унинг "мадридликлар" сафидаги ягона танаффуси 2014/2015 йилги мавсумга тўғри келади — ўшанда у “Эспаньол” клубига ижарага берилган эди.

Васкес “Реал”нинг асосий таркибида 398 та расмий ўйинда иштирок этди, 38 та гол урди ва 73 та ассист билан жамоадошларини қувонтирди. Бу рақамлар ўзлари учун гувоҳ: футболчи нафақат майдонда, балки жамоанинг ички муҳитида ҳам муҳим роль ўйнаган.

Бир даврнинг якунлари

Лукас Васкеснинг кетиши "Реал Мадрид" учун фақат бир футболчи билан хайрлашиш эмас — бу бутун бир даврнинг якунланишидек туюлади. У клубнинг муваффақиятли ва шонли йилларида иштирок этди, кўплаб чемпионликлар, европа кубоклари ва энг муҳим ўйинларнинг гувоҳи бўлди.

Бугунги кунда “Реал”нинг янги авлодини шакллантираётган пайтида, Васкес каби тажрибали ва клуб руҳи билан суғорилган футболчининг кетиши албатта кўзга ташланади.

Zamin.uz таҳририяти футболдаги шундай тарихий шахслар ҳақида сўнгги янгиликларни ёритишда давом этади. Лукас Васкесга келгусидаги фаолиятида омад тилаймиз! Сиз уни энди қаерда кўришни истардингиз?
Реал МадридЛукас ВаскесФабрицио РоманоКлуб Жаҳон ЧемпионатиТрент Александер-АрнольдФутболчи Садоқати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакРой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакБугун, 13:20Гави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирГави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)