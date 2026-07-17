Трамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилди

·71·Дунё
Трамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилди

АҚШ президенти Дональд Трамп мамлакатда ҳужжатсиз фаолият юритаётган хорижлик трак ҳайдовчилари ўрнини америкалик ҳарбий фахрийлар эгаллашини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, маъмурият бу йўналишда янги тартибларни жорий этишни режалаштирмоқда.

Трампнинг таъкидлашича, АҚШ армиясида оғир ҳарбий техникаларни бошқарган фахрийлар юк машиналарини ҳайдашга тайёрланади ва уларга тижорат ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш жараёни енгиллаштирилади.

«Биз фахрийларимизни тайёрлаймиз ва уларга юк машиналарини бошқариш бўйича зарур кўникмаларни берамиз. Улар ҳужжатсиз ҳайдовчиларнинг ўрнини эгаллайди», деди АҚШ раҳбари.

Сўнгги ойларда АҚШ маъмурияти трак ҳайдовчилари учун талабларни янада кучайтиришга киришди. Хусусан, Транспорт вазирлиги инглиз тилини билиш талабини қатъий назорат қилиш ҳамда чет эллик ҳайдовчиларга берилган лицензияларни қайта кўриб чиқиш бўйича топшириқ олган.

Трамп юк машиналари иштирокида содир бўлаётган айрим ҳалокатларда муҳожир ҳайдовчиларни танқид қилди. Шу билан бирга, бу даъволарни тасдиқлайдиган кенг қамровли расмий тадқиқотлар ҳозирча эълон қилинмаган.

Мазкур баёнотлар АҚШда 5 июль куни содир бўлган фожиали йўл-транспорт ҳодисасидан кейин янгради. Унда Ўзбекистон фуқароси Беҳзод Асроров бошқарувидаги трак енгил автомобиль билан тўқнашиб, 21 ёшли коллеж футболчиси Тобиас Форсайт ҳалок бўлган эди.

Тергов маълумотларига кўра, Асроров ҳодисадан кейин видеорегистраторни яширишга урингани учун далилларни йўқ қилиш ёки яширишга уриниш бўйича ҳам айбланмоқда. У 2024 йилда грин-карта дастури орқали АҚШга кўчиб борган ва трак ҳайдаш учун амал қилувчи лицензияга эга бўлган. Бироқ инглиз тилини билмагани сабабли полиция ходимлари билан Google Translate орқали мулоқот қилган.

Айни пайтда иш юзасидан тергов давом этмоқда. Токсикологик экспертиза натижалари чиққанидан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчига нисбатан қўшимча айбловлар ҳам қўйилиши мумкин.

Доналд ТрампАҚШБеҳзод АсроровЎзбекистонGoogle
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди Бугун, 14:37Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Бугун, 14:31Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиБугун, 14:17Россияда бензин навбатида икки киши вафот этдиРоссияда бензин навбатида икки киши вафот этдиБугун, 13:26Қаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиҚаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиБугун, 12:43Канадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиКанадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди