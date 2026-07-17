Хитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилди
Хитойнинг Мооншот AI стартапи сунъий интеллект оламида ҳақиқий технологик бурилиш ясади. Компания дунёдаги энг йирик очиқ кодли (опен-соурсе) модел деб ҳисобланаётган Кими K3 тизимини расман эълон қилди. Ушбу ишланма ўзининг техник кўрсаткичлари ва ҳисоблаш қуввати билан соҳадаги мавжуд етакчиларни ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кими K3 моделининг энг ҳайратланарли жиҳати унинг параметрлари сонидир. Ишлаб чиқувчиларнинг маълум қилишича, модел 2,8 триллион параметрга эга. Бу кўрсаткич яқингача энг йирик ҳисобланган DeepSeek V4 Pro моделидан қарийб 75 фоизга кўпроқдир. Параметрлар сонининг бундай кескин ортиши тизимга янада мураккаб мантиқий вазифаларни бажариш ва инсон нутқини юқори аниқликда таҳлил қилиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва "фикрлаш" режимиЯнги модел 1 миллион токендан иборат улкан контекст ойнасига эга бўлиб, у бир вақтнинг ўзида жуда катта ҳажмдаги матнли маълумотларни қайта ишлай олади. Шунингдек, Кими K3 ўзига хос визуал идрок этиш қобилияти ва доимий фаол ҳолатдаги "фикрлаш режими" (реасонинг моде) билан жиҳозланган. Бу функция моделга жавоб беришдан олдин муаммони чуқур таҳлил қилиш ва мантиқий занжир ҳосил қилиш имконини беради.
Мооншот AI вакилларининг таъкидлашича, Кими K3 дастурлаш, илмий тадқиқотлар ва мураккаб билимлар билан ишлаш каби юқори даражадаги интеллектуал сценарийлар учун мўлжалланган. Ўтказилган тест синовларига кўра, ушбу очиқ кодли модел ўзининг самарадорлиги бўйича OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг ёпиқ (тижорий) тизимлари билан бемалол рақобатлаша олади.
Компаниянинг бозордаги мавқеи ва истиқболлариМооншот AI компанияси 2023-йилнинг март ойида Синхуа университети битирувчилари томонидан ташкил этилганига қарамай, қисқа вақт ичида глобал технология бозорида ўз ўрнига эга бўлди. Стартапнинг ҳозирги бозор қиймати 3 миллиард долларни ташкил этади, бироқ янги моделнинг тақдимоти компания нуфузини янада ошириши шубҳасиз.
Финансиал Times нашрининг хабар беришича, Кими K3 ишга туширилиши билан бир вақтда стартап янги инвестиция раундига тайёргарлик кўрмоқда. Тахминларга кўра, янги сармоялар жалб қилинганидан сўнг, Мооншот AI компаниясининг бозор қиймати 31,5 миллиард долларгача кўтарилиши мумкин. Бу эса уни дунёдаги энг қиммат сунъий интеллект стартапларидан бирига айлантиради.
Ушбу янгилик Ўзбекистонлик дастурчилар ва тадқиқотчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Очиқ кодли моделлар маҳаллий стартапларга қимматбаҳо лицензияларсиз илғор технологиялардан фойдаланиш ва ўз маҳсулотларини яратиш имконини беради. Кими K3 каби кучли воситаларнинг пайдо бўлиши бутун дунёда, жумладан Марказий Осиёда ҳам сунъий интеллект асосидаги ечимлар ривожини тезлаштириши тайин.
…