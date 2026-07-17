Хитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилди

·31·Техно
Хитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилди

Хитойнинг Мооншот AI стартапи сунъий интеллект оламида ҳақиқий технологик бурилиш ясади. Компания дунёдаги энг йирик очиқ кодли (опен-соурсе) модел деб ҳисобланаётган Кими K3 тизимини расман эълон қилди. Ушбу ишланма ўзининг техник кўрсаткичлари ва ҳисоблаш қуввати билан соҳадаги мавжуд етакчиларни ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кими K3 моделининг энг ҳайратланарли жиҳати унинг параметрлари сонидир. Ишлаб чиқувчиларнинг маълум қилишича, модел 2,8 триллион параметрга эга. Бу кўрсаткич яқингача энг йирик ҳисобланган DeepSeek V4 Pro моделидан қарийб 75 фоизга кўпроқдир. Параметрлар сонининг бундай кескин ортиши тизимга янада мураккаб мантиқий вазифаларни бажариш ва инсон нутқини юқори аниқликда таҳлил қилиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва "фикрлаш" режими

Янги модел 1 миллион токендан иборат улкан контекст ойнасига эга бўлиб, у бир вақтнинг ўзида жуда катта ҳажмдаги матнли маълумотларни қайта ишлай олади. Шунингдек, Кими K3 ўзига хос визуал идрок этиш қобилияти ва доимий фаол ҳолатдаги "фикрлаш режими" (реасонинг моде) билан жиҳозланган. Бу функция моделга жавоб беришдан олдин муаммони чуқур таҳлил қилиш ва мантиқий занжир ҳосил қилиш имконини беради.

Мооншот AI вакилларининг таъкидлашича, Кими K3 дастурлаш, илмий тадқиқотлар ва мураккаб билимлар билан ишлаш каби юқори даражадаги интеллектуал сценарийлар учун мўлжалланган. Ўтказилган тест синовларига кўра, ушбу очиқ кодли модел ўзининг самарадорлиги бўйича OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг ёпиқ (тижорий) тизимлари билан бемалол рақобатлаша олади.

Компаниянинг бозордаги мавқеи ва истиқболлари

Мооншот AI компанияси 2023-йилнинг март ойида Синхуа университети битирувчилари томонидан ташкил этилганига қарамай, қисқа вақт ичида глобал технология бозорида ўз ўрнига эга бўлди. Стартапнинг ҳозирги бозор қиймати 3 миллиард долларни ташкил этади, бироқ янги моделнинг тақдимоти компания нуфузини янада ошириши шубҳасиз.

Финансиал Times нашрининг хабар беришича, Кими K3 ишга туширилиши билан бир вақтда стартап янги инвестиция раундига тайёргарлик кўрмоқда. Тахминларга кўра, янги сармоялар жалб қилинганидан сўнг, Мооншот AI компаниясининг бозор қиймати 31,5 миллиард долларгача кўтарилиши мумкин. Бу эса уни дунёдаги энг қиммат сунъий интеллект стартапларидан бирига айлантиради.

Ушбу янгилик Ўзбекистонлик дастурчилар ва тадқиқотчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Очиқ кодли моделлар маҳаллий стартапларга қимматбаҳо лицензияларсиз илғор технологиялардан фойдаланиш ва ўз маҳсулотларини яратиш имконини беради. Кими K3 каби кучли воситаларнинг пайдо бўлиши бутун дунёда, жумладан Марказий Осиёда ҳам сунъий интеллект асосидаги ечимлар ривожини тезлаштириши тайин.

Мооншот AIКими K3Сунъий ИнтеллектТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминладиИлон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминладиБугун, 14:30GTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиGTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиБугун, 13:28OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаБугун, 12:52Tesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватTesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватБугун, 12:25Чивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиЧивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиБугун, 11:54OpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиOpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди