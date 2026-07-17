Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?

·0·Дунё
Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?

Канададаги кенг кўламли ўрмон ёнғинлари оқибатида Нью-Йорк шаҳри ва унинг атрофида ҳаво сифати сезиларли даражада ёмонлашганига қарамай, 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати финалини бошқа кунга қолдириш режалаштирилмаган. Бу ҳақда The National нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳаво сифати билан боғлиқ муаммолар финал учрашуви ўтказиладиган Нью-Жерси штатидаги Ист-Ратерфорд шаҳри учун ҳозирча жиддий хавф туғдирмаяпти. Бироқ мутахассислар атмосферадаги ҳаво одатдагидек тоза эмаслигини қайд этмоқда.

Канадада давом этаётган йирик ўрмон ёнғинлари натижасида ҳосил бўлган қалин тутун Нью-Йорк шаҳрини қоплаган. IQAir маълумотларига кўра, шаҳарда ҳаво сифати индекси (AQI) аввал 179 бўлган бўлса, айни пайтда 208 даражага етган. Бу эса ҳаво сифати “жуда зарарли” тоифасига киришини англатади.

Нью-Йорк губернатори Кэти Хокул ҳам ўрмон ёнғинлари туфайли юзага келган тутун ҳамда юқори ҳароратнинг биргаликдаги таъсири штатдаги экологик вазиятга салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади. У аҳолини саломатлигига эътиборли бўлишга ва ноқулай об-ҳаво шароитларига жиддий муносабатда бўлишга чақирди.

Шунга қарамасдан, Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал баҳси белгиланган режа асосида ўтказилади. Чемпионлик учун Испания ва Аргентина терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради. Учрашув 19 июль куни Тошкент вақти билан соат 23:55 да АҚШнинг Нью-Жерси штатидаги машҳур «МетЛайф» стадионида старт олади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиБугун, 14:17Россияда бензин навбатида икки киши вафот этдиРоссияда бензин навбатида икки киши вафот этдиБугун, 13:26Қаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиҚаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиБугун, 12:43Канадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиКанадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиБугун, 11:57Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Бугун, 11:56Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиРоссияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди