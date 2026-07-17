Арсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқда

·0·Спорт
Арсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқда

Лондоннинг Арсенал клуби аёллар жамоаси дарвоза чизиғини кучайтириш мақсадида Испания терма жамоаси аъзоси Миса Родригуез билан шартнома имзолашга яқин турибди. Реал Мадрид сафида олти мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатган дарвозабон эркин агент сифатида Лондон клуби сафига ўтиши кутилмоқда. Ушбу трансфер Арсенал учун рақобатни янада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миса Родригуез Реал Мадрид аёллар жамоаси тарихида ўчмас из қолдирди. У клуб сафида барча мусобақаларда жами 215 та учрашувда майдонга тушиб, мутлоқ рекорд ўрнатган. 2020-йилда ташкил этилган Лас Бланкас жамоасининг асосий посбонига айланган 26 ёшли футболчи, клубнинг Испания ва Европа миқёсида нуфузли жамоага айланишига катта ҳисса қўшди. КОПE нашри хабарига кўра, унинг Мадридни тарк этиши июн ойидаёқ маълум бўлган эди, бироқ кейинги манзили энди ойдинлашмоқда.

Дарвозабонлар ўртасидаги муросасиз рақобат

Арсенал таркибида айни дамда дарвозабонлар позицияси анча мустаҳкам шаклланган. Жамоада Нидерландия терма жамоасининг биринчи рақамли посбони Дапҳне ван Доmsелаар ва Германиянинг Вольфцбург клубидан келиб қўшилган маҳоратли Аннеке Борбе бор. Родригуезнинг келиши жамоада бир йўла учта юқори савияли дарвозабон ўртасида асосий таркиб учун курашни бошлаб беради.

Ўтган мавсумда Арсенал дарвозабонлар етишмовчилиги билан боғлиқ муаммоларга дуч келган эди. Мануэльа Зинсбергернинг оғир жароҳати ва бошқа посбонларнинг жисмоний ҳолати жамоани январ ойида шошилинч равишда Барбора Вотиковани ижарага олишга мажбур қилган. Мавсум якунида Зинсбергер ва Вотикова клубни тарк этгани сабабли, мураббийлар штаби учинчи ишончли дарвозабонга эҳтиёж сезмоқда.

Миса Родригуез учун бу трансфер нафақат янги чақириқ, балки Испания терма жамоасидаги ўрнини сақлаб қолиш учун ҳам муҳимдир. У Барселона посбони Ката Колл билан терма жамоада асосий таркиб учун курашмоқда. 2025-йилги Жаҳон чемпионати арафасида Родригуезга мунтазам ўйин амалиёти зарур, акс ҳолда у терма жамоа бош мураббийи Сония Бермудезнинг эътиборидан четда қолиши мумкин.

Экспертларнинг фикрича, Арсенал каби нуфузли клубга ўтиш Родригуезнинг халқаро даражадаги нуфузини янада оширади. Гарчи жамоада рақобат кучли бўлса-да, Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатдаги тиғиз тақвим барча дарвозабонларга ўзини кўрсатиш учун имконият яратади. Ҳозирда томонлар шартноманинг сўнгги деталларини келишиб олишмоқда.

АрсеналРеал МадридФутболТрансферАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Бугун, 14:10Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Бугун, 13:58Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Бугун, 13:20Шакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиШакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиБугун, 13:11Арсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиАрсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиБугун, 12:55Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиАтлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиБугун, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди