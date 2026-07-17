Арсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқда
Лондоннинг Арсенал клуби аёллар жамоаси дарвоза чизиғини кучайтириш мақсадида Испания терма жамоаси аъзоси Миса Родригуез билан шартнома имзолашга яқин турибди. Реал Мадрид сафида олти мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатган дарвозабон эркин агент сифатида Лондон клуби сафига ўтиши кутилмоқда. Ушбу трансфер Арсенал учун рақобатни янада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миса Родригуез Реал Мадрид аёллар жамоаси тарихида ўчмас из қолдирди. У клуб сафида барча мусобақаларда жами 215 та учрашувда майдонга тушиб, мутлоқ рекорд ўрнатган. 2020-йилда ташкил этилган Лас Бланкас жамоасининг асосий посбонига айланган 26 ёшли футболчи, клубнинг Испания ва Европа миқёсида нуфузли жамоага айланишига катта ҳисса қўшди. КОПE нашри хабарига кўра, унинг Мадридни тарк этиши июн ойидаёқ маълум бўлган эди, бироқ кейинги манзили энди ойдинлашмоқда.
Дарвозабонлар ўртасидаги муросасиз рақобатАрсенал таркибида айни дамда дарвозабонлар позицияси анча мустаҳкам шаклланган. Жамоада Нидерландия терма жамоасининг биринчи рақамли посбони Дапҳне ван Доmsелаар ва Германиянинг Вольфцбург клубидан келиб қўшилган маҳоратли Аннеке Борбе бор. Родригуезнинг келиши жамоада бир йўла учта юқори савияли дарвозабон ўртасида асосий таркиб учун курашни бошлаб беради.
Ўтган мавсумда Арсенал дарвозабонлар етишмовчилиги билан боғлиқ муаммоларга дуч келган эди. Мануэльа Зинсбергернинг оғир жароҳати ва бошқа посбонларнинг жисмоний ҳолати жамоани январ ойида шошилинч равишда Барбора Вотиковани ижарага олишга мажбур қилган. Мавсум якунида Зинсбергер ва Вотикова клубни тарк этгани сабабли, мураббийлар штаби учинчи ишончли дарвозабонга эҳтиёж сезмоқда.
Миса Родригуез учун бу трансфер нафақат янги чақириқ, балки Испания терма жамоасидаги ўрнини сақлаб қолиш учун ҳам муҳимдир. У Барселона посбони Ката Колл билан терма жамоада асосий таркиб учун курашмоқда. 2025-йилги Жаҳон чемпионати арафасида Родригуезга мунтазам ўйин амалиёти зарур, акс ҳолда у терма жамоа бош мураббийи Сония Бермудезнинг эътиборидан четда қолиши мумкин.
Экспертларнинг фикрича, Арсенал каби нуфузли клубга ўтиш Родригуезнинг халқаро даражадаги нуфузини янада оширади. Гарчи жамоада рақобат кучли бўлса-да, Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатдаги тиғиз тақвим барча дарвозабонларга ўзини кўрсатиш учун имконият яратади. Ҳозирда томонлар шартноманинг сўнгги деталларини келишиб олишмоқда.
…