PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айланди
Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби Мюнхеннинг Бавария жамоаси юлдузи Майкл Олисе учун курашни тўхтатишга қарор қилди. Парижликлар раҳбарияти футболчи учун сўралаётган астрономик суммани тўлаш ниятида эмас. Бу қарор Мадриднинг Реал Мадрид клуби учун йўлни очиқ қолдирди, чунки футболчининг ўзи ҳам фаолиятини айнан Испания пойтахтида давом эттиришни орзу қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Foot01 нашри берган маълумотларга кўра, PSJ спорт директори Луис Кампос ва президент Нассер Ал-Хелаифи трансфер сиёсатида янги, барқарорроқ моделга ўтишни режалаштирмоқда. Бавария ўз етакчиси учун камида 200 миллион евро талаб қилмоқда. Парижликлар эса Неймар ва Лионель Месси давридаги каби катта маблағларни ҳавога совуриш ниятида эмас. Клуб мутасаддилари "тайёр юлдузни сотиб олгандан кўра, янги Олиселарни кашф этган маъқул" деган тамойилга амал қилишмоқда.
Реал Мадриднинг янги "Галактико" лойиҳасиРеал Мадрид президенти Флорентино Перез Лондон туғилган ушбу иқтидорли ҳужумчини жамоанинг келажакдаги "Галактико"си сифатида кўрмоқда. Тахминларга кўра, Олисенинг келиши Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби юлдузларнинг салоҳиятини янада тўлиқроқ очиб беришга хизмат қилади. ЛЪEқуипе нашрининг ёзишича, Майкл Олисе аллақачон Франция терма жамоасидаги шериклари Килиан Мбаппе ва Орельен Чуамени билан боғланиб, Мадриддаги ҳаёт ва клубдаги муҳит ҳақида сўраб-суриштирган.
Ўтган мавсумда Олисе Германия чемпионатида феноменал натижа қайд этди — у ўз ҳисобига 22 та гол ва 31 та самарали узатмани ёздириб қўйди. Бундай кўрсаткичлар уни Европанинг энг талабгир футболчиларидан бирига айлантирди. Бироқ PSJ молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва маошлар фондини назоратда ушлаб туриш учун бу трансфердан воз кечишни афзал кўрди. Маълум бўлишича, футболчининг йиллик маоши 20 миллион евродан ошиши кутилмоқда.
Парижликларнинг янги нишонлариPSJ эндиликда эътиборини ички бозорга ва ривожланаётган ёш иқтидорларга қаратади. Луис Энрике бошчилигидаги мураббийлар штаби Магҳнес Аклиоуче ва Оумар Диоманде каби футболчиларни кузатув остига олган. Бу стратегия клубнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва келажак учун пойдевор яратишга қаратилган.
Реал Мадрид эса молиявий жиҳатдан анча бақувват ҳолатда. Яқинда клуб рекорд даражадаги 1,161 миллиард евро даромад кўрганини эълон қилди. Шунга қарамай, Олисе трансферини амалга ошириш учун Мадрид клуби баъзи етакчиларини сотишига тўғри келиши мумкин. Хусусан, шартномаси якунланиб бораётган Винисиус Жуниорнинг келажаги сўроқ остида қолмоқда. Агар бразилиялик юлдуз билан янги келишувга эришилмаса, у Олисе трансферини молиялаштириш учун сотиб юборилиши эҳтимолдан холи эмас.
…