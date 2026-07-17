PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айланди

·28·Спорт
PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айланди

Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби Мюнхеннинг Бавария жамоаси юлдузи Майкл Олисе учун курашни тўхтатишга қарор қилди. Парижликлар раҳбарияти футболчи учун сўралаётган астрономик суммани тўлаш ниятида эмас. Бу қарор Мадриднинг Реал Мадрид клуби учун йўлни очиқ қолдирди, чунки футболчининг ўзи ҳам фаолиятини айнан Испания пойтахтида давом эттиришни орзу қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Foot01 нашри берган маълумотларга кўра, PSJ спорт директори Луис Кампос ва президент Нассер Ал-Хелаифи трансфер сиёсатида янги, барқарорроқ моделга ўтишни режалаштирмоқда. Бавария ўз етакчиси учун камида 200 миллион евро талаб қилмоқда. Парижликлар эса Неймар ва Лионель Месси давридаги каби катта маблағларни ҳавога совуриш ниятида эмас. Клуб мутасаддилари "тайёр юлдузни сотиб олгандан кўра, янги Олиселарни кашф этган маъқул" деган тамойилга амал қилишмоқда.

Реал Мадриднинг янги "Галактико" лойиҳаси

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез Лондон туғилган ушбу иқтидорли ҳужумчини жамоанинг келажакдаги "Галактико"си сифатида кўрмоқда. Тахминларга кўра, Олисенинг келиши Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби юлдузларнинг салоҳиятини янада тўлиқроқ очиб беришга хизмат қилади. ЛЪEқуипе нашрининг ёзишича, Майкл Олисе аллақачон Франция терма жамоасидаги шериклари Килиан Мбаппе ва Орельен Чуамени билан боғланиб, Мадриддаги ҳаёт ва клубдаги муҳит ҳақида сўраб-суриштирган.

Ўтган мавсумда Олисе Германия чемпионатида феноменал натижа қайд этди — у ўз ҳисобига 22 та гол ва 31 та самарали узатмани ёздириб қўйди. Бундай кўрсаткичлар уни Европанинг энг талабгир футболчиларидан бирига айлантирди. Бироқ PSJ молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва маошлар фондини назоратда ушлаб туриш учун бу трансфердан воз кечишни афзал кўрди. Маълум бўлишича, футболчининг йиллик маоши 20 миллион евродан ошиши кутилмоқда.

Парижликларнинг янги нишонлари

PSJ эндиликда эътиборини ички бозорга ва ривожланаётган ёш иқтидорларга қаратади. Луис Энрике бошчилигидаги мураббийлар штаби Магҳнес Аклиоуче ва Оумар Диоманде каби футболчиларни кузатув остига олган. Бу стратегия клубнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва келажак учун пойдевор яратишга қаратилган.

Реал Мадрид эса молиявий жиҳатдан анча бақувват ҳолатда. Яқинда клуб рекорд даражадаги 1,161 миллиард евро даромад кўрганини эълон қилди. Шунга қарамай, Олисе трансферини амалга ошириш учун Мадрид клуби баъзи етакчиларини сотишига тўғри келиши мумкин. Хусусан, шартномаси якунланиб бораётган Винисиус Жуниорнинг келажаги сўроқ остида қолмоқда. Агар бразилиялик юлдуз билан янги келишувга эришилмаса, у Олисе трансферини молиялаштириш учун сотиб юборилиши эҳтимолдан холи эмас.

Реал МадридPSJМайкл ОлисеБаварияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакЖоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакБугун, 15:19Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятЛионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятБугун, 14:57«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқадиБугун, 14:43Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиМесси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиБугун, 14:36Арсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 14:20Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Бугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди