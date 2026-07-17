Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилди
2026 йилги Жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга яқинлашар экан, турнирнинг энг яхши футболчилари рейтингида муҳим ўзгаришлар юз берди. Лионель Месси ҳамон пешқадам, бироқ яримфиналлардан кейин энг катта ўсишни Испания етакчиларидан бири қайд этди.
The Athletic нашри Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган футболчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди.
Месси биринчи ўринни сақлаб қолди
Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Лионель Месси яримфинал учрашувларидан кейин ҳам рейтингнинг биринчи поғонасида қолди.
Франция терма жамоаси форварди Килиан Мбаппе ҳам ўз ўрнини сақлаб, иккинчи бўлди. Кучли учликни эса Испания яримҳимоячиси Родри якунлади.
Родри 15 поғона юқорилади
Янгиланган рейтингдаги энг катта ўзгариш Родри билан боғлиқ бўлди.
Испаниялик футболчи аввалги рўйхатга нисбатан 15 поғона кўтарилиб, учинчи ўринни эгаллади. Унинг турнирнинг ҳал қилувчи босқичларидаги ўйини рейтингдаги бундай кескин ўсишга сабаб бўлган.
Шунингдек, Испания вакиллари Пау Кубарси ҳамда Эмерик Лапорт ҳам учтадан поғона юқорилаган.
Англия футболчилари рейтингда пасайди
Англия миллий жамоасининг Аргентинага қарши яримфиналдаги мағлубияти жамоа футболчиларининг ўрнига ҳам таъсир қилди.
Жуд Беллингҳэм ва Гарри Кейн биттадан поғона пастлади. Франция вакиллари Усмон Дембеле ва Майкл Олисе эса учтадан ўрин йўқотди.
Жаҳон чемпионатининг энг яхши 10 футболчиси
The Athletic тузган янгиланган рейтинг қуйидагича:
Лионель Месси — Аргентина, ўз ўрнини сақлаб қолди;
Килиан Мбаппе — Франция, ўз ўрнини сақлаб қолди;
Родри — Испания, 15 поғона юқорилади;
Жуд Беллингҳэм — Англия, 1 поғона пастлади;
Гарри Кейн — Англия, 1 поғона пастлади;
Эрлинг Ҳоланд — Норвегия, 1 поғона пастлади;
Эмерик Лапорт — Испания, 3 поғона юқорилади;
Пау Кубарси — Испания, 3 поғона юқорилади;
Майкл Олисе — Франция, 3 поғона пастлади;
Усмон Дембеле — Франция, 3 поғона пастлади.
Финал рейтингни ўзгартириши мумкин
Турнирнинг сўнгги учрашувлари ҳали олдинда. Шу боис финал ва учинчи ўрин учун баҳсдан кейин рейтингда яна ўзгаришлар бўлиши мумкин.
Айниқса, Месси, Мбаппе ва Родрининг ҳал қилувчи ўйинлардаги иштироки турнирнинг энг яхши футболчиси номини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.
…