Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилди

·77·Спорт
Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилди

2026 йилги Жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга яқинлашар экан, турнирнинг энг яхши футболчилари рейтингида муҳим ўзгаришлар юз берди. Лионель Месси ҳамон пешқадам, бироқ яримфиналлардан кейин энг катта ўсишни Испания етакчиларидан бири қайд этди.

The Athletic нашри Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган футболчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди.

Месси биринчи ўринни сақлаб қолди

Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Лионель Месси яримфинал учрашувларидан кейин ҳам рейтингнинг биринчи поғонасида қолди.

Франция терма жамоаси форварди Килиан Мбаппе ҳам ўз ўрнини сақлаб, иккинчи бўлди. Кучли учликни эса Испания яримҳимоячиси Родри якунлади.

Родри 15 поғона юқорилади

Янгиланган рейтингдаги энг катта ўзгариш Родри билан боғлиқ бўлди.

Испаниялик футболчи аввалги рўйхатга нисбатан 15 поғона кўтарилиб, учинчи ўринни эгаллади. Унинг турнирнинг ҳал қилувчи босқичларидаги ўйини рейтингдаги бундай кескин ўсишга сабаб бўлган.

Шунингдек, Испания вакиллари Пау Кубарси ҳамда Эмерик Лапорт ҳам учтадан поғона юқорилаган.

Англия футболчилари рейтингда пасайди

Англия миллий жамоасининг Аргентинага қарши яримфиналдаги мағлубияти жамоа футболчиларининг ўрнига ҳам таъсир қилди.

Жуд Беллингҳэм ва Гарри Кейн биттадан поғона пастлади. Франция вакиллари Усмон Дембеле ва Майкл Олисе эса учтадан ўрин йўқотди.

Жаҳон чемпионатининг энг яхши 10 футболчиси

The Athletic тузган янгиланган рейтинг қуйидагича:

  1. Лионель Месси — Аргентина, ўз ўрнини сақлаб қолди;

  2. Килиан Мбаппе — Франция, ўз ўрнини сақлаб қолди;

  3. Родри — Испания, 15 поғона юқорилади;

  4. Жуд Беллингҳэм — Англия, 1 поғона пастлади;

  5. Гарри Кейн — Англия, 1 поғона пастлади;

  6. Эрлинг Ҳоланд — Норвегия, 1 поғона пастлади;

  7. Эмерик Лапорт — Испания, 3 поғона юқорилади;

  8. Пау Кубарси — Испания, 3 поғона юқорилади;

  9. Майкл Олисе — Франция, 3 поғона пастлади;

  10. Усмон Дембеле — Франция, 3 поғона пастлади.

Финал рейтингни ўзгартириши мумкин

Турнирнинг сўнгги учрашувлари ҳали олдинда. Шу боис финал ва учинчи ўрин учун баҳсдан кейин рейтингда яна ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Айниқса, Месси, Мбаппе ва Родрининг ҳал қилувчи ўйинлардаги иштироки турнирнинг энг яхши футболчиси номини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиЖон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиБугун, 15:54Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиЎзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиБугун, 15:51Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакЖоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакБугун, 15:19Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятЛионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятБугун, 14:57«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқадиБугун, 14:43PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиPSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди