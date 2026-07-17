Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топди

·0·Дунё
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топди

Қуёш тизимидан ташқарида ҳаёт излашга қаратилган илмий тадқиқотлар яна бир муҳим натижа берди. Олимлар Ерга ўхшаш хусусиятларга эга, биздан 49 ёруғлик йили узоқликда жойлашган LHS 1140b экзосайёрасида атмосфера мавжудлигини илк бор тасдиқлади. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

Аввалроқ атмосфералар асосан газ гигантлари ва “суб-Нептун” туридаги экзосайёраларда аниқланган эди. Бироқ бу сафар олимлар яшаш учун қулай ҳудудда жойлашган тошсимон сайёрада атмосфера борлигини кузатувлар орқали биринчи марта исботлашга муваффақ бўлди.

Тадқиқотнинг биринчи муаллифи, Гарвард университетининг собиқ тадқиқотчиси доктор Коллин Черубимнинг таъкидлашича, бу нафақат яшаш учун қулай ҳудуддаги тошсимон сайёрада атмосфера мавжудлигининг илк тасдиғи, балки атмосфера таркибидаги модданинг биринчи бевосита аниқланиши ҳам ҳисобланади.

Олимнинг фикрича, ушбу натижа LHS 1140b ни Қуёш тизимидан ташқарида астробиология ва ҳаёт учун қулай муҳитни ўрганишдаги энг истиқболли объектлардан бирига айлантирди.

Маълум қилинишича, сайёранинг массаси Ерникидан 5,6 баробар катта, радиуси эса тахминан 70 фоизга кенг. У таркиби ва ҳарорати бўйича Ерга маълум даражада ўхшаса-да, доимо юлдузига бир томони билан қараб туради, сув захираси кўпроқ бўлиши ва атмосфераси Ерникидан сезиларли фарқ қилиши мумкин.

2017 йилда кашф этилган LHS 1140b Кит юлдуз туркумидаги кичик қизил митти юлдуз атрофида айланади. Черубимнинг таъкидлашича, ҳозирги маълумотлар сайёрада ҳаёт учун зарур бўлган асосий омиллар — тошсимон юза, суюқ сув мавжуд бўлиши мумкин бўлган ҳарорат ва атмосфера борлигини кўрсатмоқда. Атмосфера сувнинг космосга чиқиб кетишини чеклаб, юзани зарарли нурланишдан ҳам ҳимоя қилиши мумкин.

Тадқиқотчилар шу тизимдаги яна бир тошсимон сайёра — LHS 1140c да эса атмосфера изларини аниқлай олмаган.

Science журналида чоп этилган мақолага кўра, кузатувлар Чилидаги Лас-Кампанас обсерваториясида жойлашган Magellan Clay телескопи ёрдамида амалга оширилган. 2024 йилги кузатувларда сайёрадан чиқиб кетаётган гелий гази қайд этилган. Кейинги кузатувларда бу газ аниқланмаган бўлса-да, олимлар эҳтимолий хатолар ва сохта натижаларни қайта текшириб, илк хулосаларнинг ишончли эканини тасдиқлади.

Оксфорд университети профессори Жейн Биркби ҳам бу натижани муҳим кашфиёт деб баҳолади. Унинг фикрича, қизил митти юлдузлар атрофидаги тошсимон сайёраларда атмосфера сақланиб қолиши ҳаёт излаш бўйича янги имкониятларни очади ва келгусида бу каби сайёраларда ҳаёт мавжудлиги ҳақидаги саволларга янада яқинлашиш имконини беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда бензин навбатида икки киши вафот этдиРоссияда бензин навбатида икки киши вафот этдиБугун, 13:26Қаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиҚаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиБугун, 12:43Канадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиКанадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиБугун, 11:57Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Бугун, 11:56Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиРоссияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиБугун, 11:50Туркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиТуркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди