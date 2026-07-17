Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...
Англия миллий жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионати яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиши ортидан жамоа ичидаги норозиликлар маълум бўлди. Футболчилар бош мураббий Томас Тухелнинг ҳисоб очилганидан кейинги тактик қарорларини тушуна олмаган.
The Telegraph маълумотига кўра, айрим ўйинчилар Аргентина энг заиф вазиятда қолган пайтда Англия ҳужумни давом эттириши керак эди, деб ҳисоблаган.
Англия олдинга чиққач, Тухел ҳимояни кучайтирди
Баҳснинг иккинчи бўлими ўрталарида Энтони Гордон гол уриб, Англияни ҳисобда олдинга олиб чиқди.
Бироқ шундан кейин Тухел майдонга уч нафар ҳимоячини тушириб, жамоанинг ўйин услубини ўзгартирди. Англия ташаббусни рақибга бериб қўйди ва асосий эътиборни натижани сақлаб қолишга қаратди.
Аргентина эса ўйин охирида икки марта гол уриб, вазиятни ўз фойдасига ҳал қилди — 2:1.
Ҳужумчилар захирада қолиб кетди
Манбага кўра, Англия футболчилари Гордоннинг голидан кейин Аргентина руҳий ва тактик жиҳатдан қийин аҳволда қолганини ҳис қилган.
Улар тезкор футболчиларни майдонга тушириб, қарши ҳужумларда рақибни жазолаш мумкин деб ўйлашган. Захирада бундай вазифани бажара оладиган бир нечта футболчи бор эди:
Букайо Сака;
Олли Уоткинс;
Нони Мадуэке.
Аммо Тухел уларнинг ҳеч бирини ўша вазиятда майдонга туширмаган.
Кечиккан алмаштиришлар ҳам савол туғдирди
Аргентина ҳисобда олдинга чиққанидан кейин ҳам Тухел дарҳол ҳужумкор ўзгаришларга қўл урмаган.
Маркус Рэшфорд ва Айвен Тоуни рақибнинг иккинчи голидан фақат тўрт дақиқа ўтгач майдонга туширилган. Бу қарор ҳам жамоанинг айрим футболчилари ва унга яқин кишиларни ҳайратда қолдирган.
«Ҳеч ким нима бўлаётганини тушуна олмади», — деган жамоага яқин манба.
Райснинг алмаштирилиши ҳал қилувчи бўлдими?
Тухелнинг Деклан Райсни майдондан олиши ҳам танқидларга сабаб бўлди.
Айримлар Райс ўрнига ҳимоячи эмас, марказда мувозанатни сақлай оладиган бошқа яримҳимоячи туширилиши керак эди, деб ҳисобламоқда.
Аргентиналик Энцо Фернандес ғалаба голини айнан одатда Райс ёки бошқа таянч яримҳимоячиси назорат қилиши керак бўлган ҳудуддан зарба бериб урган.
«Тухел айнан плей-офф ўйинларида жамоани бошқара олиш қобилияти учун таклиф қилинганди, аммо бу сафар у хатога йўл қўйди», — деган яна бир манба.
Англия федерацияси Тухелни қўллаб-қувватламоқда
Яримфиналдаги оғриқли мағлубият ва тактик қарорлар атрофидаги баҳсларга қарамай, Томас Тухел ҳозирча ўз лавозимида қолади.
Таъкидланишича, Англия Футбол ассоциацияси ижрочи директори Марк Буллингҳэм мутахассисни қўллаб-қувватлашда давом этмоқда.
Бироқ Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи ўйинидаги бу қарорлар Тухелнинг Англия терма жамоасидаги келажаги атрофидаги саволларни янада кўпайтириши мумкин.
…