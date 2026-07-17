Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...

·50·Спорт
Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...

Англия миллий жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионати яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиши ортидан жамоа ичидаги норозиликлар маълум бўлди. Футболчилар бош мураббий Томас Тухелнинг ҳисоб очилганидан кейинги тактик қарорларини тушуна олмаган.

The Telegraph маълумотига кўра, айрим ўйинчилар Аргентина энг заиф вазиятда қолган пайтда Англия ҳужумни давом эттириши керак эди, деб ҳисоблаган.

Англия олдинга чиққач, Тухел ҳимояни кучайтирди

Баҳснинг иккинчи бўлими ўрталарида Энтони Гордон гол уриб, Англияни ҳисобда олдинга олиб чиқди.

Бироқ шундан кейин Тухел майдонга уч нафар ҳимоячини тушириб, жамоанинг ўйин услубини ўзгартирди. Англия ташаббусни рақибга бериб қўйди ва асосий эътиборни натижани сақлаб қолишга қаратди.

Аргентина эса ўйин охирида икки марта гол уриб, вазиятни ўз фойдасига ҳал қилди — 2:1.

Ҳужумчилар захирада қолиб кетди

Манбага кўра, Англия футболчилари Гордоннинг голидан кейин Аргентина руҳий ва тактик жиҳатдан қийин аҳволда қолганини ҳис қилган.

Улар тезкор футболчиларни майдонга тушириб, қарши ҳужумларда рақибни жазолаш мумкин деб ўйлашган. Захирада бундай вазифани бажара оладиган бир нечта футболчи бор эди:

  • Букайо Сака;

  • Олли Уоткинс;

  • Нони Мадуэке.

Аммо Тухел уларнинг ҳеч бирини ўша вазиятда майдонга туширмаган.

Кечиккан алмаштиришлар ҳам савол туғдирди

Аргентина ҳисобда олдинга чиққанидан кейин ҳам Тухел дарҳол ҳужумкор ўзгаришларга қўл урмаган.

Маркус Рэшфорд ва Айвен Тоуни рақибнинг иккинчи голидан фақат тўрт дақиқа ўтгач майдонга туширилган. Бу қарор ҳам жамоанинг айрим футболчилари ва унга яқин кишиларни ҳайратда қолдирган.

«Ҳеч ким нима бўлаётганини тушуна олмади», — деган жамоага яқин манба.

Райснинг алмаштирилиши ҳал қилувчи бўлдими?

Тухелнинг Деклан Райсни майдондан олиши ҳам танқидларга сабаб бўлди.

Айримлар Райс ўрнига ҳимоячи эмас, марказда мувозанатни сақлай оладиган бошқа яримҳимоячи туширилиши керак эди, деб ҳисобламоқда.

Аргентиналик Энцо Фернандес ғалаба голини айнан одатда Райс ёки бошқа таянч яримҳимоячиси назорат қилиши керак бўлган ҳудуддан зарба бериб урган.

«Тухел айнан плей-офф ўйинларида жамоани бошқара олиш қобилияти учун таклиф қилинганди, аммо бу сафар у хатога йўл қўйди», — деган яна бир манба.

Англия федерацияси Тухелни қўллаб-қувватламоқда

Яримфиналдаги оғриқли мағлубият ва тактик қарорлар атрофидаги баҳсларга қарамай, Томас Тухел ҳозирча ўз лавозимида қолади.

Таъкидланишича, Англия Футбол ассоциацияси ижрочи директори Марк Буллингҳэм мутахассисни қўллаб-қувватлашда давом этмоқда.

Бироқ Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи ўйинидаги бу қарорлар Тухелнинг Англия терма жамоасидаги келажаги атрофидаги саволларни янада кўпайтириши мумкин.

Томас ТухельАнглияАргентинаЭнтони ГордонДеклан Райс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 14:20Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Бугун, 14:10Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Бугун, 13:20Шакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиШакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиБугун, 13:11Арсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиАрсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиБугун, 12:55Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиАтлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиБугун, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди