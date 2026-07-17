«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади

·43·Спорт
«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади

Бугун, 17 июль куни Ўзбекистон Суперлигасида 12-тур учрашувлари давом эттирилади. Куннинг икки баҳси мамлакат футбол тарихида алоҳида ўрин эгаллайди — «Пахтакор» ва «Навбаҳор» юқори дивизиондаги юбилей учрашувларини ўтказади.

Ҳар икки клуб ҳам чемпионатда ҳали бирор марта қуйи лигага тушиб кетмаган жамоалар сифатида тарихий натижа қайд этиш арафасида.

«Пахтакор»нинг 1000-ўйини «Локомотив»га қарши

Тошкентнинг «Пахтакор» клуби 12-тур доирасида «Локомотив»га қарши майдонга тушади.

Ушбу беллашув «шерлар» учун Ўзбекистон юқори дивизионидаги 1000-учрашувга айланади. Шу тариқа, мамлакатнинг энг совриндор клубларидан бири яна бир муҳим тарихий маррани забт этади.

«Пахтакор» шу кунга қадар Ўзбекистон чемпионлигини 16 марта қўлга киритган.

«Навбаҳор» ҳам юбилей учрашувини ўтказади

Наманганнинг «Навбаҳор» клуби эса ОКМКга қарши баҳсда юқори лигадаги 1000-ўйинини ўтказади.

«Навбаҳор» Ўзбекистон чемпионати ташкил этилганидан буён юқори дивизионда мунтазам қатнашиб келаётган клублардан бири ҳисобланади.

Жамоа 1996 йилда мамлакат чемпиони бўлган ва ўз тарихида илк бор олтин медалларни қўлга киритган.

Фақат икки клубда бундай натижа бор

«Пахтакор» ва «Навбаҳор»ни бошқа клублардан ажратиб турадиган муҳим жиҳат — улар ҳеч қачон Пролигага тушиб кетмаган.

Ҳар икки жамоа Ўзбекистон миллий чемпионати тарихида барча мавсумларни юқори дивизионда ўтказган ягона клублар саналади.

Шу сабабли 17 июль куниги учрашувлар оддий тур баҳси эмас, балки ўзбек футболи тарихидаги муҳим воқеага айланади.

Юбилей ўйинларда ким ғалаба қозонади?

«Пахтакор» «Локомотив»га, «Навбаҳор» эса ОКМКга қарши баҳсда нафақат муҳим очколар, балки тарихий 1000-ўйинда ғалаба учун майдонга тушади.

Сизнингча, юбилей учрашувларида қайси жамоа ғалаба қозонади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакЖоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакБугун, 15:19Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятЛионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятБугун, 14:57PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиPSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиБугун, 14:36Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиМесси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиБугун, 14:36Арсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 14:20Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Бугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди