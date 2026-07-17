«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади
Бугун, 17 июль куни Ўзбекистон Суперлигасида 12-тур учрашувлари давом эттирилади. Куннинг икки баҳси мамлакат футбол тарихида алоҳида ўрин эгаллайди — «Пахтакор» ва «Навбаҳор» юқори дивизиондаги юбилей учрашувларини ўтказади.
Ҳар икки клуб ҳам чемпионатда ҳали бирор марта қуйи лигага тушиб кетмаган жамоалар сифатида тарихий натижа қайд этиш арафасида.
«Пахтакор»нинг 1000-ўйини «Локомотив»га қарши
Тошкентнинг «Пахтакор» клуби 12-тур доирасида «Локомотив»га қарши майдонга тушади.
Ушбу беллашув «шерлар» учун Ўзбекистон юқори дивизионидаги 1000-учрашувга айланади. Шу тариқа, мамлакатнинг энг совриндор клубларидан бири яна бир муҳим тарихий маррани забт этади.
«Пахтакор» шу кунга қадар Ўзбекистон чемпионлигини 16 марта қўлга киритган.
«Навбаҳор» ҳам юбилей учрашувини ўтказади
Наманганнинг «Навбаҳор» клуби эса ОКМКга қарши баҳсда юқори лигадаги 1000-ўйинини ўтказади.
«Навбаҳор» Ўзбекистон чемпионати ташкил этилганидан буён юқори дивизионда мунтазам қатнашиб келаётган клублардан бири ҳисобланади.
Жамоа 1996 йилда мамлакат чемпиони бўлган ва ўз тарихида илк бор олтин медалларни қўлга киритган.
Фақат икки клубда бундай натижа бор
«Пахтакор» ва «Навбаҳор»ни бошқа клублардан ажратиб турадиган муҳим жиҳат — улар ҳеч қачон Пролигага тушиб кетмаган.
Ҳар икки жамоа Ўзбекистон миллий чемпионати тарихида барча мавсумларни юқори дивизионда ўтказган ягона клублар саналади.
Шу сабабли 17 июль куниги учрашувлар оддий тур баҳси эмас, балки ўзбек футболи тарихидаги муҳим воқеага айланади.
Юбилей ўйинларда ким ғалаба қозонади?
«Пахтакор» «Локомотив»га, «Навбаҳор» эса ОКМКга қарши баҳсда нафақат муҳим очколар, балки тарихий 1000-ўйинда ғалаба учун майдонга тушади.
Сизнингча, юбилей учрашувларида қайси жамоа ғалаба қозонади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…