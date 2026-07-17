Илон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминлади

·0·Техно
Илон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминлади

Илон Маскка тегишли Starlink сунъий йўлдош алоқа тизими Бангладешнинг энг чекка ҳудудларида таълим сифатини оширишга қаратилган йирик лойиҳани амалга оширди. Компания ЖААГО Фоундатион хайрия ташкилоти билан ҳамкорликда мамлакатнинг 26 та округидаги 167 та ўқув синфини юқори тезликдаги интернетга улаб берди. Ушбу ташаббус туфайли қарийб 30 минг нафар мактаб ўқувчиси замонавий онлайн таълим олиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа кўп йиллардан буён Бангладешда ўқитувчилар етишмовчилиги муаммосини ҳал этишга қаратилган Дигитал Счоол Програм дастури доирасида ҳаётга татбиқ этилмоқда. Эндиликда қишлоқ мактаблари ўқувчилари пойтахтдаги малакали педагоглар томонидан ўтиладиган дарсларга реал вақт режимида (онлайн) уланишлари мумкин. Бу эса таълим сифатидаги номутаносибликни камайтиришга хизмат қилади.

Рақамли тенгсизликка қарши кураш

Starlink тақдим этаётган сунъий йўлдош алоқаси анъанавий телекоммуникация инфратузилмаси мавжуд бўлмаган ҳудудлар учун ягона ечимга айланди. Бангладешнинг географик жиҳатдан бориш қийин бўлган ҳудудларида кабелли интернет тармоқларини тортиш иқтисодий жиҳатдан самарасиз ёки техник жиҳатдан имконсиз эди. ixbt.com маълумотига кўра, сунъий йўлдош технологияси ушбу тўсиқларни четлаб ўтиб, чекка қишлоқларни жаҳон ахборот маконига боғлади.

Ушбу лойиҳа нафақат технологик янгилик, балки ижтимоий аҳамиятга эга қадамдир. Юқори тезликдаги интернет ёрдамида ўқувчилар интерактив дарсларда қатнашишлари, халқаро таълим ресурсларидан фойдаланишлари ва ўз билимларини кенгайтиришлари мумкин. Бу каби лойиҳалар Ўзбекистон каби тоғли ва чекка ҳудудлари кўп бўлган мамлакатлар учун ҳам долзарб ҳисобланади.

Starlink глобал миқёсда кенгаймоқда

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink тармоғини бутун дунё бўйлаб фаол кенгайтиришда давом этмоқда. Яқинда тадбиркор тармоқ Кот-дъИвуар ҳудудида ҳам иш бошлаганини маълум қилган эди. Компаниянинг асосий мақсади — дунёнинг исталган нуқтасида, ҳатто энг чекка ва инфратузилмаси ривожланмаган жойларда ҳам барқарор ва тезкор интернет алоқасини таъминлашдир.

Бугунги кунда Starlink хизматлари кўплаб ривожланаётган давлатларда таълим, тиббиёт ва фавқулодда вазиятларда алоқани тиклаш учун қўлланилмоқда. Бангладешдаги муваффақиятли тажриба шуни кўрсатадики, сунъий йўлдош технологиялари анъанавий алоқа операторлари етиб бора олмайдиган жойларда ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда асосий восита бўлиб хизмат қилади.

StarlinkSpaceXИлон МаскБангладешТаълим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиХитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиБугун, 13:53GTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиGTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиБугун, 13:28OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаБугун, 12:52Tesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватTesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватБугун, 12:25Чивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиЧивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиБугун, 11:54OpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиOpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди