Илон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминлади
Илон Маскка тегишли Starlink сунъий йўлдош алоқа тизими Бангладешнинг энг чекка ҳудудларида таълим сифатини оширишга қаратилган йирик лойиҳани амалга оширди. Компания ЖААГО Фоундатион хайрия ташкилоти билан ҳамкорликда мамлакатнинг 26 та округидаги 167 та ўқув синфини юқори тезликдаги интернетга улаб берди. Ушбу ташаббус туфайли қарийб 30 минг нафар мактаб ўқувчиси замонавий онлайн таълим олиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳа кўп йиллардан буён Бангладешда ўқитувчилар етишмовчилиги муаммосини ҳал этишга қаратилган Дигитал Счоол Програм дастури доирасида ҳаётга татбиқ этилмоқда. Эндиликда қишлоқ мактаблари ўқувчилари пойтахтдаги малакали педагоглар томонидан ўтиладиган дарсларга реал вақт режимида (онлайн) уланишлари мумкин. Бу эса таълим сифатидаги номутаносибликни камайтиришга хизмат қилади.
Рақамли тенгсизликка қарши курашStarlink тақдим этаётган сунъий йўлдош алоқаси анъанавий телекоммуникация инфратузилмаси мавжуд бўлмаган ҳудудлар учун ягона ечимга айланди. Бангладешнинг географик жиҳатдан бориш қийин бўлган ҳудудларида кабелли интернет тармоқларини тортиш иқтисодий жиҳатдан самарасиз ёки техник жиҳатдан имконсиз эди. ixbt.com маълумотига кўра, сунъий йўлдош технологияси ушбу тўсиқларни четлаб ўтиб, чекка қишлоқларни жаҳон ахборот маконига боғлади.
Ушбу лойиҳа нафақат технологик янгилик, балки ижтимоий аҳамиятга эга қадамдир. Юқори тезликдаги интернет ёрдамида ўқувчилар интерактив дарсларда қатнашишлари, халқаро таълим ресурсларидан фойдаланишлари ва ўз билимларини кенгайтиришлари мумкин. Бу каби лойиҳалар Ўзбекистон каби тоғли ва чекка ҳудудлари кўп бўлган мамлакатлар учун ҳам долзарб ҳисобланади.
Starlink глобал миқёсда кенгаймоқдаИлон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink тармоғини бутун дунё бўйлаб фаол кенгайтиришда давом этмоқда. Яқинда тадбиркор тармоқ Кот-дъИвуар ҳудудида ҳам иш бошлаганини маълум қилган эди. Компаниянинг асосий мақсади — дунёнинг исталган нуқтасида, ҳатто энг чекка ва инфратузилмаси ривожланмаган жойларда ҳам барқарор ва тезкор интернет алоқасини таъминлашдир.
Бугунги кунда Starlink хизматлари кўплаб ривожланаётган давлатларда таълим, тиббиёт ва фавқулодда вазиятларда алоқани тиклаш учун қўлланилмоқда. Бангладешдаги муваффақиятли тажриба шуни кўрсатадики, сунъий йўлдош технологиялари анъанавий алоқа операторлари етиб бора олмайдиган жойларда ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда асосий восита бўлиб хизмат қилади.
…