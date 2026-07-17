АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди

·83·Дунё
АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди

АҚШда йўл-транспорт ҳодисаси ортидан қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси суд қарори билан гаров эвазига озод қилинди. Унинг иштирокида содир бўлган ҳалокат оқибатида 21 ёшли коллеж футболчиси вафот этган эди.

Гап 42 ёшли Ўзбекистон фуқароси Беҳзод Асроров ҳақида кетмоқда. Тергов маълумотларига кўра, у ҳодисадан кейин юк автомобилидаги видеорегистраторни чўнтагига солиб қўйган. Шу боис унга ашёвий далилларни яшириш ёки йўқ қилишга уриниш билан боғлиқ айблов ҳам қўйилган.

Маълум бўлишича, Асроров трак ҳайдаш учун зарур лицензияга эга бўлган. Бироқ у инглиз тилини билмагани сабабли полиция ходимлари билан Google Translate орқали мулоқот қилган. 10 июль куни ўтган суд мажлисида у таржимон ёрдамида иштирок этди. Суд унинг оёғига электрон назорат қурилмасини тақиш шарти билан гаров эвазига озод қилишга қарор қилди.

Ҳайдовчининг адвокати сўзларига кўра, Асроров бир йилга яқин вақтдан бери АҚШда юк ташиш компанияларидан бирида меҳнат қилиб келган. Компания номи очиқланмаган.

Прокуратура маълум қилишича, токсикологик экспертиза натижалари тайёр бўлгач, унга нисбатан қўшимча айбловлар ҳам эълон қилиниши мумкин.

Ҳалокат қурбони 21 ёшли Тобиас Форсайт бўлиб, у UMass Lowell коллежи футбол жамоаси аъзоси эди.

Маълумотларга кўра, Беҳзод Асроров 2024 йилда грин-карта дастури орқали АҚШга кўчиб борган.

Мазкур воқеадан кейин АҚШда трак ҳайдовчиларига лицензия бериш тартибини қайта кўриб чиқиш бўйича баҳслар яна авж олди. АҚШ транспорт вазири Шон Даффи инглиз тилини билмайдиган ҳайдовчиларга юк машиналарини бошқаришга рухсат бермаслик кераклигини таъкидлади.

Президент Дональд Трамп ҳам ушбу ҳодисага муносабат билдириб, юк ташиш соҳасида америкалик мутахассисларга устуворлик бериш зарурлигини қайд этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиТрамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиБугун, 14:44Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Бугун, 14:31Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиБугун, 14:17Россияда бензин навбатида икки киши вафот этдиРоссияда бензин навбатида икки киши вафот этдиБугун, 13:26Қаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиҚаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиБугун, 12:43Канадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиКанадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди