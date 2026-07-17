АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди
АҚШда йўл-транспорт ҳодисаси ортидан қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси суд қарори билан гаров эвазига озод қилинди. Унинг иштирокида содир бўлган ҳалокат оқибатида 21 ёшли коллеж футболчиси вафот этган эди.
Гап 42 ёшли Ўзбекистон фуқароси Беҳзод Асроров ҳақида кетмоқда. Тергов маълумотларига кўра, у ҳодисадан кейин юк автомобилидаги видеорегистраторни чўнтагига солиб қўйган. Шу боис унга ашёвий далилларни яшириш ёки йўқ қилишга уриниш билан боғлиқ айблов ҳам қўйилган.
Маълум бўлишича, Асроров трак ҳайдаш учун зарур лицензияга эга бўлган. Бироқ у инглиз тилини билмагани сабабли полиция ходимлари билан Google Translate орқали мулоқот қилган. 10 июль куни ўтган суд мажлисида у таржимон ёрдамида иштирок этди. Суд унинг оёғига электрон назорат қурилмасини тақиш шарти билан гаров эвазига озод қилишга қарор қилди.
Ҳайдовчининг адвокати сўзларига кўра, Асроров бир йилга яқин вақтдан бери АҚШда юк ташиш компанияларидан бирида меҳнат қилиб келган. Компания номи очиқланмаган.
Прокуратура маълум қилишича, токсикологик экспертиза натижалари тайёр бўлгач, унга нисбатан қўшимча айбловлар ҳам эълон қилиниши мумкин.
Ҳалокат қурбони 21 ёшли Тобиас Форсайт бўлиб, у UMass Lowell коллежи футбол жамоаси аъзоси эди.
Маълумотларга кўра, Беҳзод Асроров 2024 йилда грин-карта дастури орқали АҚШга кўчиб борган.
Мазкур воқеадан кейин АҚШда трак ҳайдовчиларига лицензия бериш тартибини қайта кўриб чиқиш бўйича баҳслар яна авж олди. АҚШ транспорт вазири Шон Даффи инглиз тилини билмайдиган ҳайдовчиларга юк машиналарини бошқаришга рухсат бермаслик кераклигини таъкидлади.
Президент Дональд Трамп ҳам ушбу ҳодисага муносабат билдириб, юк ташиш соҳасида америкалик мутахассисларга устуворлик бериш зарурлигини қайд этди.
…