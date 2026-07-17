Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?

·4·Спорт
Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?

Франция терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Килиан Мбаппе сардорлик боғичини муносиб равишда тақиб юрибди. Гарчи сардор ҳар доим ҳам жамоанинг энг кучли футболчиси бўлиши шарт эмаслиги ҳақидаги қарашлар мавжуд бўлса-да, Мбаппе ўзининг етакчилик хислатлари ва майдондаги ҳаракатлари билан бу масъулиятни тўлақонли ҳис қилмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Жеремие Алиадиере айнан шу мавзуда ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган 27 ёшли ҳужумчи майдонда бақир-чақир қиладиган ёки жамоадошларига доимий кўрсатма берадиган сардорлар тоифасига кирмайди. Бунинг ўрнига, у тўпни ўзига қабул қилиб, жамоани ортидан эргаштиришни ва шерикларининг ўйин даражасини ўз даражасига кўтаришни афзал кўради. Унинг характери борасидаги саволлар ва танқидлар бўлишига қарамай, Мбаппе ўз ўрни ва нуфузини сақлаб қолмоқда.

Етакчилик услуби ва масъулият

Франция терма жамоаси таркибида Майкл Олисе, Усман Дембеле ва Брэдли Барколя каби иқтидорли ҳужумчилар кўплигига қарамай, жамоа 2026-йилги жаҳон чемпионатида кетма-кет учинчи бор финалга чиқа олмади. Ярим финалда Испаниядан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг, жамоа учинчи ўрин учун Англияга қарши баҳс олиб боради. Бу ўйин Дидиер Десчампс учун терма жамоа бош мураббийи сифатидаги сўнгги учрашув бўлиши кутилмоқда.

Мбаппе айни дамда "Олтин бутса" учун курашда Лионель Месси билан бир хил — 8 тадан гол урган ҳолда пешқадамлик қилмоқда. Унинг майдондаги маҳорати ва жамоа тақдирини ҳал қила олиш қобилияти уни Франция юлдузлари орасида энг ёрқин нур сочаётган юлдузга айлантирган. Бироқ унинг баъзида ўта ҳиссиётли кўриниши ва мураббий тактикаси ҳамда мулоқот услубини очиқчасига танқид қилиши мутахассислар орасида турли баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Зинедине Зидане даври ва янги талаблар

Жеремие Алиадиеренинг таъкидлашича, ҳақиқий сардор нафақат энг яхши ўйинчи, балки ўзидан ўрнак кўрсата оладиган шахс бўлиши керак. "Менинг фикримча, сардор матбуот билан мулоқотда, мураббий ва жамоадошлари ҳақида гапирганда эҳтиёткор бўлиши, вазиятни тинчлантиришга ҳаракат қилиши лозим", — дейди собиқ ҳужумчи. Бу хислатлар айниқса терма жамоада Зинедине Зидане даври бошланиши арафасида жуда муҳим ҳисобланади.

Килиан Мбаппе ўзининг "Галактико" мақомига мос равишда масъулиятни ўз зиммасига олишдан қочмайди. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати ва билдираётган фикрлари жамоа ичидаги муҳитга бевосита таъсир кўрсатади. Келажакда у нафақат голлари билан, балки жамоани бирлаштирувчи куч сифатида ҳам ўзини кўрсатиши талаб этилади.

Хулоса қилиб айтганда, Мбаппе Франция футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда. Унинг сардорлик масаласи эса фақатгина урилган голлар билан эмас, балки кийиниш хонасидаги нуфузи ва мураккаб вазиятларда жамоани қандай бошқариши билан ўлчанади. Англияга қарши бўлажак ўйин ва ундан кейинги ўзгаришлар Мбаппенинг сардор сифатидаги янги қирраларини очиб бериши мумкин.

Килиан МбаппеФранцияРеал МадридФутболСардор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 14:20Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Бугун, 13:58Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Бугун, 13:20Шакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиШакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиБугун, 13:11Арсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиАрсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиБугун, 12:55Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиАтлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиБугун, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди