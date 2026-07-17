Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?
Франция терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Килиан Мбаппе сардорлик боғичини муносиб равишда тақиб юрибди. Гарчи сардор ҳар доим ҳам жамоанинг энг кучли футболчиси бўлиши шарт эмаслиги ҳақидаги қарашлар мавжуд бўлса-да, Мбаппе ўзининг етакчилик хислатлари ва майдондаги ҳаракатлари билан бу масъулиятни тўлақонли ҳис қилмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Жеремие Алиадиере айнан шу мавзуда ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган 27 ёшли ҳужумчи майдонда бақир-чақир қиладиган ёки жамоадошларига доимий кўрсатма берадиган сардорлар тоифасига кирмайди. Бунинг ўрнига, у тўпни ўзига қабул қилиб, жамоани ортидан эргаштиришни ва шерикларининг ўйин даражасини ўз даражасига кўтаришни афзал кўради. Унинг характери борасидаги саволлар ва танқидлар бўлишига қарамай, Мбаппе ўз ўрни ва нуфузини сақлаб қолмоқда.
Етакчилик услуби ва масъулиятФранция терма жамоаси таркибида Майкл Олисе, Усман Дембеле ва Брэдли Барколя каби иқтидорли ҳужумчилар кўплигига қарамай, жамоа 2026-йилги жаҳон чемпионатида кетма-кет учинчи бор финалга чиқа олмади. Ярим финалда Испаниядан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг, жамоа учинчи ўрин учун Англияга қарши баҳс олиб боради. Бу ўйин Дидиер Десчампс учун терма жамоа бош мураббийи сифатидаги сўнгги учрашув бўлиши кутилмоқда.
Мбаппе айни дамда "Олтин бутса" учун курашда Лионель Месси билан бир хил — 8 тадан гол урган ҳолда пешқадамлик қилмоқда. Унинг майдондаги маҳорати ва жамоа тақдирини ҳал қила олиш қобилияти уни Франция юлдузлари орасида энг ёрқин нур сочаётган юлдузга айлантирган. Бироқ унинг баъзида ўта ҳиссиётли кўриниши ва мураббий тактикаси ҳамда мулоқот услубини очиқчасига танқид қилиши мутахассислар орасида турли баҳсларга сабаб бўлмоқда.
Зинедине Зидане даври ва янги талабларЖеремие Алиадиеренинг таъкидлашича, ҳақиқий сардор нафақат энг яхши ўйинчи, балки ўзидан ўрнак кўрсата оладиган шахс бўлиши керак. "Менинг фикримча, сардор матбуот билан мулоқотда, мураббий ва жамоадошлари ҳақида гапирганда эҳтиёткор бўлиши, вазиятни тинчлантиришга ҳаракат қилиши лозим", — дейди собиқ ҳужумчи. Бу хислатлар айниқса терма жамоада Зинедине Зидане даври бошланиши арафасида жуда муҳим ҳисобланади.
Килиан Мбаппе ўзининг "Галактико" мақомига мос равишда масъулиятни ўз зиммасига олишдан қочмайди. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати ва билдираётган фикрлари жамоа ичидаги муҳитга бевосита таъсир кўрсатади. Келажакда у нафақат голлари билан, балки жамоани бирлаштирувчи куч сифатида ҳам ўзини кўрсатиши талаб этилади.
Хулоса қилиб айтганда, Мбаппе Франция футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда. Унинг сардорлик масаласи эса фақатгина урилган голлар билан эмас, балки кийиниш хонасидаги нуфузи ва мураккаб вазиятларда жамоани қандай бошқариши билан ўлчанади. Англияга қарши бўлажак ўйин ва ундан кейинги ўзгаришлар Мбаппенинг сардор сифатидаги янги қирраларини очиб бериши мумкин.
…