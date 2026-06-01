Майдонга тушмаган Неймар ўйиндан кейин "қаҳрамон"га айланди (видео)
Яшил майдонларда чинакам томоша ва кутилмаган ҳаяжонли лаҳзалар давом этмоқда. Бразилия ҳамда Панама терма жамоалари ўртасида кечган ўртоқлик учрашуви «пентакампеонлар»нинг 6:2 ҳисобидаги йирик ва даҳшатли ғалабаси билан якун топди. Бироқ, финал ҳуштаги чалинганидан сўнг, кечанинг энг асосий ва диққат марказидаги шахсига айланган инсон барчани ҳайратда қолдирди. Энг қизиғи, ушбу юлдуз мазкур баҳсда ҳатто бир дақиқа ҳам майдонда тўп сургани йўқ! Гап миллионлаб мухлисларнинг севимлиси бўлмиш Неймар ҳақида кетмоқда.
Бразилиялик афсонанинг ҳали ҳам дунё футболида қирол эканлигига шубҳангиз борми? Саҳифамиздан узоқлашманг, мағлубиятни унутиб юлдуз пойига тиз чўккан рақиб футболчилари, афсонавий «Маракана»даги рамзий лаҳзалар ва ҳужумчининг бўлажак Жаҳон чемпионати олдидан олий мақсадлари тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
«Маракана» майсазоридаги ҳақиқий сеҳр ва тавозе
Айни пайтда фаолиятини бошлаб берган қадрдон «Сантос» клубига қайтган машҳур ҳужумчи оғир жароҳатидан сўнг соғлиғини тиклаш жараёнини давом эттирмоқда. Шу сабабли у Панамага қарши баҳсда қайдномага киритилмади ва ўйинни трибунадан кузатди. Бироқ, учрашув тугагач, Неймар стадионга йиғилган минглаб ишқибозларни қутлаш ва уларга миннатдорчилик билдириш учун афсонавий «Маракана» стадиони майсазорига тушиб келди. Айни шу сонияларда унинг дунё миқёсидаги машҳурлиги ва обрўси қанчалик юқори экани яна бир бор намоён бўлди.
Мағлубият аламидан куйиб ёниши керак бўлган Панама терма жамоаси футболчилари ўзларини тутиб тура олишмади:
Юлдузли навбат: Панамалик чарм тўп усталари йирик ҳисобдаги мағлубиятни бутунлай унутган ҳолда, бразилиялик сеҳргар билан эсдалик учун суратга тушиш мақсадида унинг атрофини ўраб олишди. Бир лаҳзада деярли бутун бошли рақиб жамоаси Неймар билан селфи тушиш учун узун навбатга тизилди. Улар ўз авлодининг энг буюк ва машҳур футболчиларидан бири билан ёнма-ён туриш имкониятини қўлдан бой беришни истамаганликлари аниқ эди.
Самимий табассум ва соғинч лаҳзалари
Кутилмаган бундай катта эътибор ва чексиз ҳурматга Неймарнинг ўзи жуда хотиржам, вазмин ва самимий муносабатда бўлди. У юзида табассум билан ҳар бир рақиб футболчисини бағрига босди ва улар билан суратга тушишни мамнуният билан қабул қилди. Юлдузнинг қувноқ кайфиятидан сезилиб турдики, соғлиғидаги муаммолар сабабли анча вақт миллий жамоадан узоқда қолган ҳужумчи учун бундай иссиқ ва самимий қабул жуда ёқимли бўлди.
Неймарнинг майдонга тушмай туриб ҳам бутун диққат-эътиборни ўзига қаратиши Бразилия футболи учун ўзига хос рамзий маънога эга. Уни нафақат трибуналардаги оддий мухлислар, балки терма жамоанинг ичидаги футболчилар ҳам соғинишган ва интиқлик билан қайтишини кутишмоқда.
Футболчининг ҳозирги ҳолати
Асосий мақсади
Кутилаётган натижа
«Сантос»да индивидуал режа асосида тикланиш машқларини олиб бормоқда.
Жароҳатдан тўлиқ фориғ бўлиш ва максимал спорт формасига кириш.
2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига қадар жамоанинг бош етакчиси сифатида сафга қайтиш.
Ҳа, у ҳақиқий футбол генийи ва унинг яшил майдонга қайтиши дунё футболи учун катта байрам бўлиши шубҳасиз. Хўш, азиз мухлислар, сизнингча, Неймар бўлажак Жаҳон чемпионатида Бразилияни чемпион қила оладими?
Жаҳон футболи, севимли юлдузлар ҳаёти ва энг қайноқ спорт хабарларини биз билан кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари! Саҳифамиздан узоқлашманг!
…