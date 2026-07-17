Нейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошлади

·0·Техно
Нейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошлади

Тиббиёт ва юқори технологиялар чорраҳасида улкан бурилиш юз берди: янги авлод нейроинтерфейси ёрдамида бутунлай фалаж бўлган инсон нафақат ҳаракатланиш, балки сезиш қобилиятини ҳам тиклади. Ушбу ютуқ орқа мия жароҳати туфайли ҳаракатланиш имкониятидан маҳрум бўлган миллионлаб беморлар учун янги умид эшигини очмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нью-Йорк штатида истиқомат қилувчи Кит Томас 2020-йилда бахтсиз ҳодиса туфайли бўйнидан пастки қисми фалаж бўлиб қолган эди. Натуре Медисине журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, олимлар унинг миясига махсус микрочипларни имплантация қилиш орқали асаб тизимидаги узилган алоқаларни қайта тиклашга муваффақ бўлишди. Бу технология миядан келаётган сигналларни тўғридан-тўғри мушакларга узатиш имконини беради.

Мия ва мушаклар ўртасидаги рақамли кўприк

Тизимнинг ишлаш принципи ўта мураккаб: имплантация қилинган электродлар беморнинг бирор ҳаракатни амалга ошириш ниятини ўқийди ва шикастланган орқа мияни четлаб ўтиб, буйруқни билакдаги датчикларга юборади. Шу билан бирга, бармоқ учларидаги сенсорлар тегиниш ҳиссини қайта мияга қайтаради, бу эса беморга ушлаётган буюмини ҳис қилиш имконини беради.

35 ҳафталик интенсив машғулотлардан сўнг, Томаснинг ўнг қўлидаги куч 86 фоизга, чап қўлида эса 62 фоизга ошди. У мустақил равишда стакандан сув ичиш, овқатланиш ва ҳатто юзини артиш каби кундалик ҳаракатларни бажара оладиган даражага етди. Энг муҳими, у нозик ва синувчан буюмларни ҳам эҳтиёткорлик билан ушлашни ўрганди.

Кутилмаган биологик тикланиш

Тадқиқотнинг энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, технология шунчаки механик ёрдамчи бўлиб қолмай, беморнинг асаб тизимини қайта шакллантира бошлади. Олимларнинг таъкидлашича, мия ва орқа мияни бир вақтда стимуляция қилиш услуби туфайли Томаснинг ўнг билагида сезувчанлик қисман ўз-ўзидан тикланган.

Бу шуни англатадики, нейроинтерфейс қурилмаси ўчирилган ҳолатда ҳам бемор ўз танасини ҳис қилишда давом этмоқда. Бундай натижа замонавий тиббиётда камдан-кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, узоқ муддатли фалажликдан сўнг асаб толалари қайта жонланиши мумкинлигини исботламоқда.

Ҳозирда ушбу технология клиник синовлар босқичида бўлса-да, мутахассислар келажакда уни кенг оммага татбиқ этишни режалаштирмоқда. Агар ушбу услуб ўзини оқлашда давом этса, нафақат қўллар, балки оёқлар ҳаракатини ҳам тиклаш имконияти пайдо бўлиши мумкин. Бу эса ногиронлар аравачасига михланган инсонлар ҳаётини тубдан ўзгартириб юборадиган инқилобий қадам бўлади.

ТехнологияТиббиётНейроинтерфейсИнновацияИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқладиSpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқладиБугун, 09:29AMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордAMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордБугун, 05:23Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаСан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаБугун, 04:20SpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиSpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиБугун, 04:20Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиБугун, 02:51Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиКока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиБугун, 02:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди