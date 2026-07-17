Греэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтирилади

·49·Дунё
Греэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтирилади

АҚШда Греэн Кард олиш учун ариза топширувчиларга нисбатан талаблар қатъийлаштирилади. Янги тартиб 18 сентябрдан кучга кириши кутилмоқда. Унга кўра, аризачининг келгусида давлат ижтимоий ёрдамига қарам бўлиб қолиш эҳтимоли алоҳида баҳоланади.

Ариза кўриб чиқилаётганда шахснинг давлат ижтимоий ёрдамидан фойдалангани ёки фойдаланмагани, ёши, соғлиғи ва оилавий ҳолати инобатга олинади. Шунингдек, даромади, мол-мулки, молиявий имкониятлари, маълумоти, касби ва иш тажрибаси ҳам баҳоланади.

Агар аризачи келажакда давлат ёрдамига муҳтож бўлиб қолиши мумкин, деган хулосага келинса, унга Греэн Кард бериш рад этилиши мумкин. Бундай баҳолаш ҳар бир ариза бўйича алоҳида амалга оширилади.

Мазкур тартиб АҚШда “публик чарге” деб аталадиган қоида билан боғлиқ. У доимий яшаш ҳуқуқини сўраётган шахс ўзини молиявий жиҳатдан таъминлай олиш-олмаслигини баҳолашни назарда тутади.

Греэн КардАҚШИжтимоий ёрдамПублик чаргеИммиграцияАриза
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлдиЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлдиБугун, 09:56АҚШ стартапи тунда Қуёш нурини сотишни режалаштирмоқдаАҚШ стартапи тунда Қуёш нурини сотишни режалаштирмоқдаКеча, 22:50Фермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатдиФермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатдиКеча, 22:34Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Кеча, 22:22Ойга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиОйга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиКеча, 22:14Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиРоссия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиКеча, 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди