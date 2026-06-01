Роберто Мартинес Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида фикр билдирди...

·8.1K·Спорт
Роберто Мартинес Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида фикр билдирди...

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолаётган бир пайтда, Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес бўлажак баҳслар олдидан ўз режалари ва фикрлари билан ўртоқлашди. Лиссабон яқинидаги Оейраш шаҳарчасида ташкил этилган расмий матбуот анжуманида испаниялик тажрибали мутахассис гуруҳ босқичидаги рақиблар ҳақида тўхталиб ўтди.

Мартинес гуруҳдаги энг номдор рақиблардан бири ҳисобланган Колумбия терма жамоаси ҳақида ҳозирча фикр билдиришни истамади. Жамоа устози бор эътиборини дастлабки турлардаги рақиблари — Конго Демократик Республикаси ва Жаҳон чемпионатида дебют қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасига қаратганини алоҳида урғулади.

«Биз Конго ДР ва Ўзбекистон терма жамоаларига қарши бўладиган ўйинларни жуда юқори даражада ҳурмат қиламиз. Фақатгина ушбу икки муҳим баҳсни якунлаб олганимиздан кейингина, учинчи турдаги жуда жиддий рақибимизга қарши қандай тактикада майдонга тушиш ҳақида бош қотиришни бошлаймиз», — дейди Мартинес.

Мураббий Конго терма жамоаси футболчиларининг яккама-якка курашлардаги маҳоратини юқори баҳолаш билан бирга, мундиалга илк бор ташриф буюраётган терма жамоаларнинг (жумладан, Ўзбекистоннинг) ички куч-қудратига алоҳида тўхталди:

«Жаҳон чемпионати йўлланмасини илк бор қўлга киритган жамоаларда шундай бир омил борки, уни на ўлчаб, на назорат қилиб бўлади. Бу — футболчиларнинг қалбидаги улуғвор орзу ва чексиз иштиёқдир. Улар ушбу нуфузли мусобақада ўз мамлакатлари шарафини ҳимоя қилишни ва бор кучларини кўрсатишни жуда-жуда исташади».

Суҳбат якунида Роберто Мартинес замонавий футболда ФИФА рейтинглари ёки қоғоздаги «фаворит» мақоми ҳеч қандай рол ўйнамаслигини таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, мундиалда ҳар бир учрашув янги тарих бўлиб, жамоа учун энг асосий вазифа — мусобақани ғалаба билан бошлаб олишдир.

Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоаси «K» гуруҳидаги юришини 17 июнь куни Хьюстонда Конго ДР терма жамоасига қарши баҳс билан бошлайди. Шундан сўнг улар иккинчи турда ҳамюртларимиз — Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушишади. Гуруҳ босқичининг сўнгги учрашуви эса 28 июнь куни Майами шаҳрида Колумбияга қарши бўлиб ўтади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди