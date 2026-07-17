Россияда давлат хизматчилари 2030-йилгача тўлиқ «Макс» платформасига ўтказилади

·24·Техно
Россияда давлат хизматчилари 2030-йилгача тўлиқ «Макс» платформасига ўтказилади

Россия ҳукумати мамлакатдаги барча давлат ҳокимияти органлари ходимларини 2030-йилга қадар маҳаллий коммуникация хизматларидан фойдаланишга тўлиқ ўтказиш бўйича қарор қабул қилди. Ушбу ташаббус ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва хорижий технологияларга қарамликни камайтириш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳуқуқий ахборот порталида эълон қилинган расмий ҳужжатга кўра, белгиланган муддатга келиб давлат хизматчиларининг ўзаро ишчи мулоқотлари 100 фоиз кўрсаткичда «Макс» базасидаги кўп функцияли ахборот алмашиш сервиси орқали амалга оширилиши шарт. Бу лойиҳа нафақат хабар алмашиш, балки давлат бошқарувидаги барча рақамли жараёнларни ягона ва ҳимояланган тизимга бирлаштиришни кўзда тутади.

Хавфсизлик ва мустақиллик масалалари

Янги платформани яратишдан кўзланган асосий мақсад — ҳаётнинг турли соҳаларида хизматлар ва сервислардан фойдаланиш имкониятини ошириш, ахборот технологиялари муҳитида қулай ва хавфсиз шароит яратишдир. Шунингдек, узатилаётган ва қабул қилинаётган маълумотларнинг махфийлигини кафолатлаш устувор вазифа сифатида белгиланган.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўтиш жараёни Россиянинг рақамли суверенитетини мустаҳкамлашга қаратилган. Глобал сиёсий вазият ва халқаро технологик гигантлар томонидан жорий этилиши мумкин бўлган чекловлар фонида, ички мулоқот тизимларига эга бўлиш давлат аппарати барқарор ишлаши учун зарурий чора деб кўрилмоқда.

Иловалар дўконларидаги чекловлар

Мазкур қарор эълон қилиниши билан бир вақтда маҳаллий дастурий таъминотлар учун кутилмаган тўсиқлар юзага келди. Хусусан, «Макс» мессенжери ва VK иловаси Android операцион тизими учун мўлжалланган Google Play онлайн дўконидан олиб ташланди. Бу ҳолат Россия технологик компанияларининг халқаро платформалар билан муносабатларида мураккабликлар давом этаётганини кўрсатмоқда.

Бундан бироз аввалроқ ушбу иловалар Apple компаниясининг App Store дўконидан ҳам ғойиб бўлган эди. Бундай чекловлар давлат хизматчиларини маҳаллий платформаларга ўтказиш жараёнини тезлаштириши мумкин, чунки хорижий экотизимларга бўлган ишонч пасайиб бормоқда.

Ўзбекистон ва минтақадаги бошқа давлатлар учун ҳам ушбу тажриба қизиқарли бўлиши мумкин. Кўплаб мамлакатлар ҳозирда давлат бошқарувида Telegram ёки WhatsApp каби оммавий мессенжерлардан фойдаланишнинг хавфсизлик жиҳатларини қайта кўриб чиқмоқда ва ёпиқ, корпоратив мулоқот тизимларини жорий этиш устида иш олиб бормоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2030-йилга қадар белгиланган ушбу режа Россия рақамли инфратузилмасини тўлиқ автоном режимга ўтказиш йўлидаги энг йирик қадамлардан биридир. Лойиҳанинг муваффақияти нафақат дастурий таъминотнинг сифатига, балки унинг фойдаланувчилар учун қанчалик қулай бўлишига ҳам боғлиқ бўлади.

РоссияТехнологияGoogle PlayApp StoreАхборот хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиЖанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиБугун, 15:22Илон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминладиИлон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминладиБугун, 14:30Хитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиХитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиБугун, 13:53GTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиGTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиБугун, 13:28OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаБугун, 12:52Tesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватTesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди