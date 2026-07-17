Россияда давлат хизматчилари 2030-йилгача тўлиқ «Макс» платформасига ўтказилади
Россия ҳукумати мамлакатдаги барча давлат ҳокимияти органлари ходимларини 2030-йилга қадар маҳаллий коммуникация хизматларидан фойдаланишга тўлиқ ўтказиш бўйича қарор қабул қилди. Ушбу ташаббус ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва хорижий технологияларга қарамликни камайтириш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳуқуқий ахборот порталида эълон қилинган расмий ҳужжатга кўра, белгиланган муддатга келиб давлат хизматчиларининг ўзаро ишчи мулоқотлари 100 фоиз кўрсаткичда «Макс» базасидаги кўп функцияли ахборот алмашиш сервиси орқали амалга оширилиши шарт. Бу лойиҳа нафақат хабар алмашиш, балки давлат бошқарувидаги барча рақамли жараёнларни ягона ва ҳимояланган тизимга бирлаштиришни кўзда тутади.
Хавфсизлик ва мустақиллик масалалариЯнги платформани яратишдан кўзланган асосий мақсад — ҳаётнинг турли соҳаларида хизматлар ва сервислардан фойдаланиш имкониятини ошириш, ахборот технологиялари муҳитида қулай ва хавфсиз шароит яратишдир. Шунингдек, узатилаётган ва қабул қилинаётган маълумотларнинг махфийлигини кафолатлаш устувор вазифа сифатида белгиланган.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўтиш жараёни Россиянинг рақамли суверенитетини мустаҳкамлашга қаратилган. Глобал сиёсий вазият ва халқаро технологик гигантлар томонидан жорий этилиши мумкин бўлган чекловлар фонида, ички мулоқот тизимларига эга бўлиш давлат аппарати барқарор ишлаши учун зарурий чора деб кўрилмоқда.
Иловалар дўконларидаги чекловларМазкур қарор эълон қилиниши билан бир вақтда маҳаллий дастурий таъминотлар учун кутилмаган тўсиқлар юзага келди. Хусусан, «Макс» мессенжери ва VK иловаси Android операцион тизими учун мўлжалланган Google Play онлайн дўконидан олиб ташланди. Бу ҳолат Россия технологик компанияларининг халқаро платформалар билан муносабатларида мураккабликлар давом этаётганини кўрсатмоқда.
Бундан бироз аввалроқ ушбу иловалар Apple компаниясининг App Store дўконидан ҳам ғойиб бўлган эди. Бундай чекловлар давлат хизматчиларини маҳаллий платформаларга ўтказиш жараёнини тезлаштириши мумкин, чунки хорижий экотизимларга бўлган ишонч пасайиб бормоқда.
Ўзбекистон ва минтақадаги бошқа давлатлар учун ҳам ушбу тажриба қизиқарли бўлиши мумкин. Кўплаб мамлакатлар ҳозирда давлат бошқарувида Telegram ёки WhatsApp каби оммавий мессенжерлардан фойдаланишнинг хавфсизлик жиҳатларини қайта кўриб чиқмоқда ва ёпиқ, корпоратив мулоқот тизимларини жорий этиш устида иш олиб бормоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2030-йилга қадар белгиланган ушбу режа Россия рақамли инфратузилмасини тўлиқ автоном режимга ўтказиш йўлидаги энг йирик қадамлардан биридир. Лойиҳанинг муваффақияти нафақат дастурий таъминотнинг сифатига, балки унинг фойдаланувчилар учун қанчалик қулай бўлишига ҳам боғлиқ бўлади.
…