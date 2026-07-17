12 баллдан ошган ҳайдовчилар сони 671 нафарга етди

·17·Жамият
12 баллдан ошган ҳайдовчилар сони 671 нафарга етди

Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузгани учун 12 баллдан ортиқ жарима балли тўплаган ҳайдовчилар сони 671 нафарга етди. Улар суд тартибида транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиниши мумкин.

Маълумотга кўра, бундай ҳолат биринчи марта май ойида қайд этилган. Шундан буён жарима баллари белгиланган меъёрдан ошган ҳайдовчилар сони ортиб борган.

Ҳайдовчи ҳуқуқидан маҳрум қилинганидан кейин гувоҳномани қайтариб олиш учун бир нечта босқичдан ўтиши керак бўлади. Аввало, у мажбурий қайта ўқитиш курсларида қатнашади. Шундан сўнг назарий имтиҳон топширади.

Қайта имтиҳон одатдагидан мураккаброқ бўлади. Стандарт тестда 20 та савол бўлса, бу ҳолатда ҳайдовчига 50 та савол берилади. Имтиҳондан ўтиш учун камида 46 та саволга тўғри жавоб бериш талаб этилади.

Бундан ташқари, ҳайдовчи амалий бошқарув имтиҳонини ҳам қайта топширади.

Шунингдек, 2026 йил 5 февралдан буён 399 мингдан ортиқ фуқарога расмий танбеҳ билан маъмурий огоҳлантириш берилгани маълум қилинди.

ҲайдовчиларЖарима баллариЙўл ҳаракатиСудИмтиҳон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда мактабда ёнғин чиқдиЖиззахда мактабда ёнғин чиқдиБугун, 13:34Тошкент чеккасидаги заправкада портлаш: 3 киши жароҳатландиТошкент чеккасидаги заправкада портлаш: 3 киши жароҳатландиБугун, 13:03Тошкентдаги аянчли ЙТҲ: ЙПХ ходими ҳалок бўлдиТошкентдаги аянчли ЙТҲ: ЙПХ ходими ҳалок бўлдиБугун, 12:53Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?Бугун, 12:11Маҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиМаҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиБугун, 11:41Исроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиИсроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиБугун, 11:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда