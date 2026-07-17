Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажак
Испания ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги Жаҳон чемпионати финали арафасида Барселона президенти Жоан Лапорта клубнинг тарбияланувчилари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Клуб раҳбари ушбу ҳал қилувчи баҳсни нафақат икки буюк жамоа тўқнашуви, балки "Ла Масиа" академиясининг навбатдаги ғалабаси сифатида баҳоламоқда. Нью-Йоркда бўлиб турган Лапорта финал учрашуви Барселона фалсафасининг жаҳон миқёсидаги устунлигини кўрсатиб беришини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жоан Лапорта RAC1 нашрига берган интервюсида Лионель Месси ва Ламине Ямал ўртасидаги рамзий боғлиқликка алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Месси клуб тарихининг энг ёрқин саҳифаси бўлса, 17 ёшли Ямал янги даврнинг бошланишидир. "Месси финалга чиққанидан хурсандман. У — "Ла Масиа" фахри. Лионель ўтмиш ва ҳозирги кун бўлса, Ламине — ҳозирги кун ва келажакдир", — деди президент.
Ла Масиа академиясининг глобал устунлигиИспания терма жамоаси таркибида Барселона шарафини ҳимоя қилаётган саккиз нафар футболчи борлиги клуб раҳбариятини ғурурлантирмоқда. Лапорта жамоанинг ўйин услуби ва тарбияланувчиларининг сифати халқаро майдонда ҳал қилувчи рол ўйнаётганини қайд этди. Унинг фикрича, клубнинг ўзига хос ўйин фалсафаси терма жамоалар даражасида ҳам ўз самарасини бермоқда.
Президент ўз интервюсида нафақат ёш юлдузларни, балки тажрибалироқ ўйинчиларни ҳам санаб ўтди. Унинг рўйхатидан Пау Кубарси, Эрик Гарсиа, Дани Олмо, Гави, Педри ва Ферран Торрес каби номлар жой олди. Айниқса, Пау Кубарсининг ушбу Жаҳон чемпионатидаги ажойиб иштироки Лапорта томонидан алоҳида эътироф этилди.
"Президент сифатида ўз уйимизда шундай иқтидорларни етиштириб чиқарганимиздан фахрланаман. Саккиз нафар футболчимизнинг финалда эканлиги — бу клуб учун улкан ютуқ. Уларнинг барчасидан миннатдорман", — дея қўшимча қилди Жоан Лапорта. Унинг сўзларига кўра, ким ғалаба қозонишидан қатъи назар, Барселона академияси барибир ғолиб бўлиб қолаверади.
Маълумот учун, Аргентина ва Испания ўртасидаги финал баҳси МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтади. Унда Лионель Месси бошчилигидаги амалдаги чемпионлар ёш ва шиддатли Испания терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу ўйин кўплаб мутахассислар томонидан авлодлар алмашинуви ва футболнинг янги юлдузларини кашф этиш майдони сифатида кўрилмоқда.
…