Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажак

·38·Спорт
Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажак

Испания ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги Жаҳон чемпионати финали арафасида Барселона президенти Жоан Лапорта клубнинг тарбияланувчилари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Клуб раҳбари ушбу ҳал қилувчи баҳсни нафақат икки буюк жамоа тўқнашуви, балки "Ла Масиа" академиясининг навбатдаги ғалабаси сифатида баҳоламоқда. Нью-Йоркда бўлиб турган Лапорта финал учрашуви Барселона фалсафасининг жаҳон миқёсидаги устунлигини кўрсатиб беришини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жоан Лапорта RAC1 нашрига берган интервюсида Лионель Месси ва Ламине Ямал ўртасидаги рамзий боғлиқликка алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Месси клуб тарихининг энг ёрқин саҳифаси бўлса, 17 ёшли Ямал янги даврнинг бошланишидир. "Месси финалга чиққанидан хурсандман. У — "Ла Масиа" фахри. Лионель ўтмиш ва ҳозирги кун бўлса, Ламине — ҳозирги кун ва келажакдир", — деди президент.

Ла Масиа академиясининг глобал устунлиги

Испания терма жамоаси таркибида Барселона шарафини ҳимоя қилаётган саккиз нафар футболчи борлиги клуб раҳбариятини ғурурлантирмоқда. Лапорта жамоанинг ўйин услуби ва тарбияланувчиларининг сифати халқаро майдонда ҳал қилувчи рол ўйнаётганини қайд этди. Унинг фикрича, клубнинг ўзига хос ўйин фалсафаси терма жамоалар даражасида ҳам ўз самарасини бермоқда.

Президент ўз интервюсида нафақат ёш юлдузларни, балки тажрибалироқ ўйинчиларни ҳам санаб ўтди. Унинг рўйхатидан Пау Кубарси, Эрик Гарсиа, Дани Олмо, Гави, Педри ва Ферран Торрес каби номлар жой олди. Айниқса, Пау Кубарсининг ушбу Жаҳон чемпионатидаги ажойиб иштироки Лапорта томонидан алоҳида эътироф этилди.

"Президент сифатида ўз уйимизда шундай иқтидорларни етиштириб чиқарганимиздан фахрланаман. Саккиз нафар футболчимизнинг финалда эканлиги — бу клуб учун улкан ютуқ. Уларнинг барчасидан миннатдорман", — дея қўшимча қилди Жоан Лапорта. Унинг сўзларига кўра, ким ғалаба қозонишидан қатъи назар, Барселона академияси барибир ғолиб бўлиб қолаверади.

Маълумот учун, Аргентина ва Испания ўртасидаги финал баҳси МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтади. Унда Лионель Месси бошчилигидаги амалдаги чемпионлар ёш ва шиддатли Испания терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу ўйин кўплаб мутахассислар томонидан авлодлар алмашинуви ва футболнинг янги юлдузларини кашф этиш майдони сифатида кўрилмоқда.

Лионель МессиЛамине ЯмалБарселонаЖаҳон ЧемпионатиЖоан Лапорта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиЖон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиБугун, 15:54Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиЎзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиБугун, 15:51Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятЛионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятБугун, 14:57«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқадиБугун, 14:43PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиPSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиБугун, 14:36Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиМесси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди