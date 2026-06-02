Парма Бенжамин Кремасчи трансферини тўлиқ сотиб олди
Интер Миами жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Бенжамин Кремасчи фаолиятини Италияда давом эттирадиган бўлди. Италия Серия А вакили Парма футболчининг ижара шартномасидаги сотиб олиш бандини фаоллаштирди. Хабарларга кўра, ушбу трансфер Италия клубига қарийб 5 миллион долларга (4 миллион евро) тушган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШлик иқтидорли футболчи ўтган йилнинг сентябрь ойида Италияга йўл олган эди. Бироқ жароҳатлар ва спорт формаси билан боғлиқ муаммолар сабабли у Парма сафида бор-йўғи 9 та ўйинда майдонга тушди. Март ойида олган тиззасидаги оғир жароҳати (мениск) туфайли у жорий мавсумни эрта якунлашга мажбур бўлди.
Интер Миами академияси тарбияланувчиси ҳисобланган Бенжамин Кремасчи ўтган мавсумда АҚШнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилган эди. Шунингдек, у АҚШ терма жамоаси сафида учта ўйинда иштирок этган. Унинг доимий трансфери Интер Миами учун таркибни шакллантиришда қўшимча молиявий имкониятлар яратиши кутилмоқда.
Кремасчи ва Интер Миами ўртасидаги муносабатлар футболчининг собиқ мураббий Жавиер Масчерано тактикаси ҳақидаги танқидий фикрларидан сўнг совуқлашган эди. Марказий ярим ҳимоячи ўзининг кам ўйин амалиётидан норози бўлган ва юқори даражага чиқиш учун кўпроқ майдонда ҳаракат қилиши кераклигини таъкидлаган эди.
Таниқли инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Парма раҳбарияти футболчининг салоҳиятига ишонишда давом этмоқда ва жароҳатдан сўнг у жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланишига умид қилмоқда.
…