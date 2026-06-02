Парма Бенжамин Кремасчи трансферини тўлиқ сотиб олди

·57·Спорт
Парма Бенжамин Кремасчи трансферини тўлиқ сотиб олди

Интер Миами жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Бенжамин Кремасчи фаолиятини Италияда давом эттирадиган бўлди. Италия Серия А вакили Парма футболчининг ижара шартномасидаги сотиб олиш бандини фаоллаштирди. Хабарларга кўра, ушбу трансфер Италия клубига қарийб 5 миллион долларга (4 миллион евро) тушган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШлик иқтидорли футболчи ўтган йилнинг сентябрь ойида Италияга йўл олган эди. Бироқ жароҳатлар ва спорт формаси билан боғлиқ муаммолар сабабли у Парма сафида бор-йўғи 9 та ўйинда майдонга тушди. Март ойида олган тиззасидаги оғир жароҳати (мениск) туфайли у жорий мавсумни эрта якунлашга мажбур бўлди.

Интер Миами академияси тарбияланувчиси ҳисобланган Бенжамин Кремасчи ўтган мавсумда АҚШнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилган эди. Шунингдек, у АҚШ терма жамоаси сафида учта ўйинда иштирок этган. Унинг доимий трансфери Интер Миами учун таркибни шакллантиришда қўшимча молиявий имкониятлар яратиши кутилмоқда.

Кремасчи ва Интер Миами ўртасидаги муносабатлар футболчининг собиқ мураббий Жавиер Масчерано тактикаси ҳақидаги танқидий фикрларидан сўнг совуқлашган эди. Марказий ярим ҳимоячи ўзининг кам ўйин амалиётидан норози бўлган ва юқори даражага чиқиш учун кўпроқ майдонда ҳаракат қилиши кераклигини таъкидлаган эди.

Таниқли инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Парма раҳбарияти футболчининг салоҳиятига ишонишда давом этмоқда ва жароҳатдан сўнг у жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланишига умид қилмоқда.

ПармаИнтер МиамиБенжамин КремасчиИталия Серия АТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди