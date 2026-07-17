Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...

·22·Спорт
Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...

Беларуслик мутахассис Анатолий Юревич Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» даражасигача кўтарилиши ортида фақат тезлик ва жисмоний куч турмаганини айтди. Унинг фикрича, ўзбекистонлик ҳимоячини тенгдошларидан ажратиб турган энг муҳим икки фазилат бор.

Ҳусановдаги икки асосий куч

Юревич sport5.by нашрига берган интервьюсида Ҳусановни 16 ёшидан буён билишини таъкидлади. Мутахассис футболчининг тезлиги ва атлетизми кўзга ташланишини, бироқ уни юқори даражага олиб чиққан омиллар бошқача эканини айтди.

«Абдуқодирда икки сифат жуда юқори даражада ривожланган: биринчиси — ички ўзак, яъни характер. Иккинчиси — унинг фантастик ўрганиш қобилияти», — деди Юревич.

Мураббийнинг фикрича, футболчининг мавжуд иқтидори қайси чемпионатда ўйнаётганидан ҳам муҳимроқ. Аммо табиий имкониятнинг ўзи етарли эмас — уни ривожлантириш учун кучли характер ва янги билимларни қабул қилиш қобилияти зарур.

Беларуслик футболчиларга нима етишмайди?

Юревич Беларусь футболида ҳам иқтидорли ёшлар борлигини инкор этмади. Бироқ уларнинг аксарияти юқори халқаро даражага чиқишига меҳнатга муносабат ва мотивация тўсқинлик қилаётганини қайд этди.

Унинг таъкидлашича, айрим футболчилар:

  • тўғри машғулот қилишни билмайди;

  • якуний мақсадни аниқ белгиламайди;

  • муваффақият учун етарлича ҳаракат қилмайди;

  • иш жараёнига профессионал эмас, ҳаваскорона ёндашади.

Ҳусанов эса мураббий берган вазифаларни англаб, уларни тўлиқ бажаришга ҳаракат қилган. Юревич айнан шу муносабат унинг тез ривожланишида ҳал қилувчи аҳамият касб этганини айтди.

«Мураббий ва футболчи уйғунлашса, натижа пайдо бўлади»

Мутахассис ҳар бир футболчининг имконият чегараси борлигини, мураббийнинг вазифаси эса ундан максимал натижа чиқариш эканини таъкидлади.

Юревичга кўра, мураббий футболчига аниқ иш ва ривожланиш йўлини таклиф қилиши керак. Футболчи эса бу вазифаларни онгли равишда, тўлиқ ва интизом билан бажариши лозим.

«Мана шу икки нарса уйғунлашганда ҳақиқий футболчи пайдо бўлади», — деди у.

Ҳусановнинг мисолида мураббий талаби ва футболчининг ишга муносабати бир нуқтада бирлашган. Натижада Беларусда деярли танилмаган ёш ҳимоячи бир неча йил ичида жаҳоннинг энг кучли клубларидан биригача етиб борди.

Катта футбол сари йўл Минскдан бошланган

Абдуқодир Ҳусанов «Бунёдкор» академиясида тарбияланган, аммо клубнинг асосий жамоасида расмий учрашув ўтказмаган. У 2022 йилда Беларуснинг «Энергетик-БГУ» клубига йўл олди ва Юревич раҳбарлигида қарийб уч йил давомида ривожланди.

Айнан Минскда унинг тезлиги, яккакурашлардаги қатъияти ва ҳимоядаги ҳаракатлари Европа клублари эътиборига тушди. Ҳусановнинг ўзи ҳам кейинчалик Беларусда жуда яхши футбол мактабидан ўтганини таъкидлаган.

2023 йил ёзида у Франциянинг «Ланс» клубига кўчиб ўтди. Француз клуби Ҳусановнинг тезлиги, жисмоний кучи ва яккакурашлардаги ишончли ҳаракатларини алоҳида қайд этган.

40 миллион евролик тарихий трансфер

2025 йил январда «Манчестер Сити» Ҳусанов билан 2029 йил ёзигача шартнома имзолади. У Англия Премьер-лигаси клубига ўтган биринчи ўзбекистонлик футболчи бўлди.

Трансфер қиймати расман ошкор қилинмаган бўлса-да, Reuters келишув суммаси тахминан 40 миллион евро бўлганини хабар қилган. Бу Ўзбекистон футболи тарихидаги рекорд трансферга айланди.

Ҳусановнинг Transfermarkt порталидаги жорий бозор қиймати 50 миллион евро деб кўрсатилган. «Манчестер Сити»даги илк тўлиқ мавсумида у барча мусобақаларда 47 та учрашувда иштирок этди.

Ҳусановнинг муваффақияти ортидаги асосий сабоқ

Абдуқодир Ҳусановнинг йўли иқтидорнинг ўзи катта футбол учун етарли эмаслигини кўрсатади. Тезлик ва жисмоний куч унинг имкониятини очган бўлса, характер, ўрганиш қобилияти ва машғулотларга жиддий муносабат бу имкониятни натижага айлантирди.

Юревичнинг сўзларига кўра, Ҳусановни бошқалардан ажратган жиҳат ҳам айнан шу: у мураббий талабини эшитиш билан чекланмаган, уни англаб, амалда тўлиқ бажарган.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов келажакда дунёнинг энг кучли ҳимоячисига айлана оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилиндиБугун, 09:29Касиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиКасиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиБугун, 09:05MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?Бугун, 08:31Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Бугун, 01:54Лаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиЛаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиБугун, 01:18ИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқдаИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқдаБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди