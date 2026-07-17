Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...
Беларуслик мутахассис Анатолий Юревич Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» даражасигача кўтарилиши ортида фақат тезлик ва жисмоний куч турмаганини айтди. Унинг фикрича, ўзбекистонлик ҳимоячини тенгдошларидан ажратиб турган энг муҳим икки фазилат бор.
Ҳусановдаги икки асосий куч
Юревич sport5.by нашрига берган интервьюсида Ҳусановни 16 ёшидан буён билишини таъкидлади. Мутахассис футболчининг тезлиги ва атлетизми кўзга ташланишини, бироқ уни юқори даражага олиб чиққан омиллар бошқача эканини айтди.
«Абдуқодирда икки сифат жуда юқори даражада ривожланган: биринчиси — ички ўзак, яъни характер. Иккинчиси — унинг фантастик ўрганиш қобилияти», — деди Юревич.
Мураббийнинг фикрича, футболчининг мавжуд иқтидори қайси чемпионатда ўйнаётганидан ҳам муҳимроқ. Аммо табиий имкониятнинг ўзи етарли эмас — уни ривожлантириш учун кучли характер ва янги билимларни қабул қилиш қобилияти зарур.
Беларуслик футболчиларга нима етишмайди?
Юревич Беларусь футболида ҳам иқтидорли ёшлар борлигини инкор этмади. Бироқ уларнинг аксарияти юқори халқаро даражага чиқишига меҳнатга муносабат ва мотивация тўсқинлик қилаётганини қайд этди.
Унинг таъкидлашича, айрим футболчилар:
тўғри машғулот қилишни билмайди;
якуний мақсадни аниқ белгиламайди;
муваффақият учун етарлича ҳаракат қилмайди;
иш жараёнига профессионал эмас, ҳаваскорона ёндашади.
Ҳусанов эса мураббий берган вазифаларни англаб, уларни тўлиқ бажаришга ҳаракат қилган. Юревич айнан шу муносабат унинг тез ривожланишида ҳал қилувчи аҳамият касб этганини айтди.
«Мураббий ва футболчи уйғунлашса, натижа пайдо бўлади»
Мутахассис ҳар бир футболчининг имконият чегараси борлигини, мураббийнинг вазифаси эса ундан максимал натижа чиқариш эканини таъкидлади.
Юревичга кўра, мураббий футболчига аниқ иш ва ривожланиш йўлини таклиф қилиши керак. Футболчи эса бу вазифаларни онгли равишда, тўлиқ ва интизом билан бажариши лозим.
«Мана шу икки нарса уйғунлашганда ҳақиқий футболчи пайдо бўлади», — деди у.
Ҳусановнинг мисолида мураббий талаби ва футболчининг ишга муносабати бир нуқтада бирлашган. Натижада Беларусда деярли танилмаган ёш ҳимоячи бир неча йил ичида жаҳоннинг энг кучли клубларидан биригача етиб борди.
Катта футбол сари йўл Минскдан бошланган
Абдуқодир Ҳусанов «Бунёдкор» академиясида тарбияланган, аммо клубнинг асосий жамоасида расмий учрашув ўтказмаган. У 2022 йилда Беларуснинг «Энергетик-БГУ» клубига йўл олди ва Юревич раҳбарлигида қарийб уч йил давомида ривожланди.
Айнан Минскда унинг тезлиги, яккакурашлардаги қатъияти ва ҳимоядаги ҳаракатлари Европа клублари эътиборига тушди. Ҳусановнинг ўзи ҳам кейинчалик Беларусда жуда яхши футбол мактабидан ўтганини таъкидлаган.
2023 йил ёзида у Франциянинг «Ланс» клубига кўчиб ўтди. Француз клуби Ҳусановнинг тезлиги, жисмоний кучи ва яккакурашлардаги ишончли ҳаракатларини алоҳида қайд этган.
40 миллион евролик тарихий трансфер
2025 йил январда «Манчестер Сити» Ҳусанов билан 2029 йил ёзигача шартнома имзолади. У Англия Премьер-лигаси клубига ўтган биринчи ўзбекистонлик футболчи бўлди.
Трансфер қиймати расман ошкор қилинмаган бўлса-да, Reuters келишув суммаси тахминан 40 миллион евро бўлганини хабар қилган. Бу Ўзбекистон футболи тарихидаги рекорд трансферга айланди.
Ҳусановнинг Transfermarkt порталидаги жорий бозор қиймати 50 миллион евро деб кўрсатилган. «Манчестер Сити»даги илк тўлиқ мавсумида у барча мусобақаларда 47 та учрашувда иштирок этди.
Ҳусановнинг муваффақияти ортидаги асосий сабоқ
Абдуқодир Ҳусановнинг йўли иқтидорнинг ўзи катта футбол учун етарли эмаслигини кўрсатади. Тезлик ва жисмоний куч унинг имкониятини очган бўлса, характер, ўрганиш қобилияти ва машғулотларга жиддий муносабат бу имкониятни натижага айлантирди.
Юревичнинг сўзларига кўра, Ҳусановни бошқалардан ажратган жиҳат ҳам айнан шу: у мураббий талабини эшитиш билан чекланмаган, уни англаб, амалда тўлиқ бажарган.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов келажакда дунёнинг энг кучли ҳимоячисига айлана оладими?
…