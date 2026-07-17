Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастеркласс

·30·Авто
Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастеркласс

Италиянинг афсонавий Alfa Romeo бренди ўзининг энг эксклюзив лойиҳаларидан бири — 33 Страдале суперкарини намойиш этди. Тахминан 2 миллион фунт стерлинг қийматга эга бўлган ушбу модел нафақат компания тарихидаги энг қиммат автомобиллардан бири, балки муҳандислик ва дизайн уйғунлигининг юксак намунаси бўлди. Чекланган миқдорда ишлаб чиқарилаётган ушбу автомобил бренднинг ўтмишдаги шонли анъаналарини замонавий технологиялар билан бирлаштиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълумотларга кўра, 33 Страдале лойиҳаси ўзига хос тарзда амалга оширилган. Автомобил ҳали дизайн босқичига етмасдан, ҳатто Stellantis раҳбарияти томонидан расман тасдиқланмасидан олдин, барча 33 та нусха ўз эгаларини топиб бўлган эди. Бу ҳолат Alfa Romeo брендига бўлган ишонч ва коллекционерларнинг ушбу моделга бўлган қизиқиши нақадар юқори эканлигини кўрсатади.

Боттега қўмитаси ва мижозлар билан ҳамкорлик

Лойиҳа доирасида Alfa Romeo махсус "Боттега" деб номланган қўмитани ташкил этди. Ушбу гуруҳнинг асосий вазифаси чекланган сериядаги автомобилларни ишлаб чиқариш жараёнини назорат қилиш ва мижозлар билан бевосита мулоқот қилишдан иборат эди. Боттега раҳбари Камилла Ростагно лойиҳани стартапга қиёслаб, унинг тезкор ва мослашувчан бўлганини таъкидлади. Мижозлар ҳатто дизайн жараёнида ўз таклифларини киритиш имкониятига эга бўлишган.

Автомобилнинг техник қисми ҳам эътиборга молик. Лойиҳага бош муҳандис сифатида Жеан-Пҳилиппе Делаире бошчилик қилди. У илгари Цитроэн жамоасининг ВРК (Ралли бўйича жаҳон чемпионати) муҳандиси бўлиб ишлаган. Stellantis концернининг бир қисми бўлиш Alfa Romeo жамоасига энг яхши техник базадан фойдаланиш имконини берди, бироқ муҳандислар ҳар бир детални ҳақиқий италийча руҳ билан қайта ишлашга муваффақ бўлишди.

Эксклюзивлик ва техник имкониятлар

33 Страдале модели V6 двигатели билан жиҳозланган бўлиб, у ўзининг қуввати ва динамикаси билан ҳайратда қолдиради. Автомобилнинг ҳар бир нусхаси эгасининг хоҳишига кўра индивидуаллаштирилади. Шахсийлаштириш даражаси шунчалик юқорики, мижознинг техник жиҳатдан имконли бўлган ҳар қандай истаги инобатга олинган. Бу эса ҳар бир автомобилни ягона ва такрорланмас санъат асарига айлантиради.

Ўзбекистон автомобил бозорида Alfa Romeo моделлари кам учраса-да, бундай суперкарлар жаҳон автосаноати тенденцияларини белгилаб беради. 33 Страдале каби моделлар бренднинг нуфузини оширишга ва унинг спорт меросини сақлаб қолишга хизмат қилади. Илк автомобилни эгасига топшириш маросими 2024-йил 17-декабрга режалаштирилган.

Хулоса қилиб айтганда, Alfa Romeo 33 Страдале — бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки бренднинг келажакдаги йўналишини кўрсатиб берувчи рамзий лойиҳадир. У компаниянинг оммавий кроссоверлар сегментидан тортиб, энг юқори даражадаги суперкарлар сегментигача бўлган кенг қамровини намойиш этади.

Alfa Romeo33 СтрадалеСуперкарStellantisАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаАвтомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаБугун, 09:27Genesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиGenesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиБугун, 08:21Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларХитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларКеча, 22:28Ford 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиFord 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиКеча, 21:27Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиКеча, 19:25Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиАфсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиКеча, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди