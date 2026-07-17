Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастеркласс
Италиянинг афсонавий Alfa Romeo бренди ўзининг энг эксклюзив лойиҳаларидан бири — 33 Страдале суперкарини намойиш этди. Тахминан 2 миллион фунт стерлинг қийматга эга бўлган ушбу модел нафақат компания тарихидаги энг қиммат автомобиллардан бири, балки муҳандислик ва дизайн уйғунлигининг юксак намунаси бўлди. Чекланган миқдорда ишлаб чиқарилаётган ушбу автомобил бренднинг ўтмишдаги шонли анъаналарини замонавий технологиялар билан бирлаштиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Маълумотларга кўра, 33 Страдале лойиҳаси ўзига хос тарзда амалга оширилган. Автомобил ҳали дизайн босқичига етмасдан, ҳатто Stellantis раҳбарияти томонидан расман тасдиқланмасидан олдин, барча 33 та нусха ўз эгаларини топиб бўлган эди. Бу ҳолат Alfa Romeo брендига бўлган ишонч ва коллекционерларнинг ушбу моделга бўлган қизиқиши нақадар юқори эканлигини кўрсатади.
Боттега қўмитаси ва мижозлар билан ҳамкорликЛойиҳа доирасида Alfa Romeo махсус "Боттега" деб номланган қўмитани ташкил этди. Ушбу гуруҳнинг асосий вазифаси чекланган сериядаги автомобилларни ишлаб чиқариш жараёнини назорат қилиш ва мижозлар билан бевосита мулоқот қилишдан иборат эди. Боттега раҳбари Камилла Ростагно лойиҳани стартапга қиёслаб, унинг тезкор ва мослашувчан бўлганини таъкидлади. Мижозлар ҳатто дизайн жараёнида ўз таклифларини киритиш имкониятига эга бўлишган.
Автомобилнинг техник қисми ҳам эътиборга молик. Лойиҳага бош муҳандис сифатида Жеан-Пҳилиппе Делаире бошчилик қилди. У илгари Цитроэн жамоасининг ВРК (Ралли бўйича жаҳон чемпионати) муҳандиси бўлиб ишлаган. Stellantis концернининг бир қисми бўлиш Alfa Romeo жамоасига энг яхши техник базадан фойдаланиш имконини берди, бироқ муҳандислар ҳар бир детални ҳақиқий италийча руҳ билан қайта ишлашга муваффақ бўлишди.
Эксклюзивлик ва техник имкониятлар33 Страдале модели V6 двигатели билан жиҳозланган бўлиб, у ўзининг қуввати ва динамикаси билан ҳайратда қолдиради. Автомобилнинг ҳар бир нусхаси эгасининг хоҳишига кўра индивидуаллаштирилади. Шахсийлаштириш даражаси шунчалик юқорики, мижознинг техник жиҳатдан имконли бўлган ҳар қандай истаги инобатга олинган. Бу эса ҳар бир автомобилни ягона ва такрорланмас санъат асарига айлантиради.
Ўзбекистон автомобил бозорида Alfa Romeo моделлари кам учраса-да, бундай суперкарлар жаҳон автосаноати тенденцияларини белгилаб беради. 33 Страдале каби моделлар бренднинг нуфузини оширишга ва унинг спорт меросини сақлаб қолишга хизмат қилади. Илк автомобилни эгасига топшириш маросими 2024-йил 17-декабрга режалаштирилган.
Хулоса қилиб айтганда, Alfa Romeo 33 Страдале — бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки бренднинг келажакдаги йўналишини кўрсатиб берувчи рамзий лойиҳадир. У компаниянинг оммавий кроссоверлар сегментидан тортиб, энг юқори даражадаги суперкарлар сегментигача бўлган кенг қамровини намойиш этади.
…