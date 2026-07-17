MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?
Шимолий Америка футболида янги давр бошланмоқда. АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлигида ўтган 2026-йилги Жаҳон чемпионати якунлангач, Мажор Леагуе Соксер (MLS) раҳбарияти лигани жаҳоннинг етакчи чемпионатлари қаторига олиб чиқиш бўйича улкан режаларни эълон қилди. Комиссар Дон Гарбер бошчилигидаги мутасаддилар ва таниқли футболчилар иштирокида ўтган “Те Нехт Чаптер” тадбирида лиганинг келгуси стратегияси ва юлдуз футболчилар трансфери асосий мавзуга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дон Гарбер ўз нутқида АҚШнинг 2022-йилги мундиал мезбонлигини қўлдан бой бергани, аслида, узоқ муддатли истиқболда фойдали бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ўтган вақт давомида MLS инфратузилмани яхшилаш, янги клубларни ташкил этиш ва аёллар футболини ривожлантиришга муваффақ бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, эндиликда лига раҳбарияти асосий эътиборни нафақат ёш иқтидорларни кашф этишга, балки Европада тўп сураётган жаҳон юлдузларини жалб қилишга қаратмоқда.
Юлдузлар нигоҳи: Кристиан Пулишич ва Антуан ГризманнТадбирнинг энг шов-шувли янгиликларидан бири бу “Милан” ҳужумчиси Кристиан Пулишич билан боғлиқ бўлди. “Нев Ёрк Ситй” клуби вакиллари АҚШ терма жамоаси сардорини ўз сафларида кўришга қизиқиш билдираётганини расман тасдиқлади. Кристиан Пулишич фаолиятини Европада давом эттираётган бўлса-да, унинг ўз ватанига қайтиш истаги борлиги лигадаги рақобатбардошликни янада ошириши кутилмоқда.
Шунингдек, “Атлетико Мадрид” афсонаси Антуан Гризманн ҳам MLSга ўтиш ниятини яширмаяпти. Франциялик ҳужумчи “Орландо Ситй” лойиҳасига қизиқиш билдирган ва АҚШдаги ҳаёт ҳамда спорт муҳити уни ўзига жалб қилаётганини маълум қилган. Бу каби трансферлар MLSнинг нуфузини Лионель Месси келганидан кейинги янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.
Инфратузилма ва келажак режалариMLS раҳбарияти жаҳон чемпионатидан кейинги етти ҳафталик танаффусдан унумли фойдаланиб, лиганинг тижорий ва спорт салоҳиятини қайта кўриб чиқди. Келгусида қуйидаги йўналишларга урғу берилиши кўзда тутилган:
- Ёш маҳаллий иқтидорларни Европа топ-клубларига тайёрлаш тизимини такомиллаштириш;
- Стадионлардаги технологик имкониятларни кенгайтириш ва мухлислар учун қулайликларни ошириш;
- Трансляция ҳуқуқлари орқали лиганинг глобал аудиториясини кенгайтириш;
- Европанинг топ-5 лигаларидан тажрибали юлдузларни жалб қилишни давом эттириш.
…