MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?

·39·Спорт
MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?

Шимолий Америка футболида янги давр бошланмоқда. АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлигида ўтган 2026-йилги Жаҳон чемпионати якунлангач, Мажор Леагуе Соксер (MLS) раҳбарияти лигани жаҳоннинг етакчи чемпионатлари қаторига олиб чиқиш бўйича улкан режаларни эълон қилди. Комиссар Дон Гарбер бошчилигидаги мутасаддилар ва таниқли футболчилар иштирокида ўтган “Те Нехт Чаптер” тадбирида лиганинг келгуси стратегияси ва юлдуз футболчилар трансфери асосий мавзуга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дон Гарбер ўз нутқида АҚШнинг 2022-йилги мундиал мезбонлигини қўлдан бой бергани, аслида, узоқ муддатли истиқболда фойдали бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ўтган вақт давомида MLS инфратузилмани яхшилаш, янги клубларни ташкил этиш ва аёллар футболини ривожлантиришга муваффақ бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, эндиликда лига раҳбарияти асосий эътиборни нафақат ёш иқтидорларни кашф этишга, балки Европада тўп сураётган жаҳон юлдузларини жалб қилишга қаратмоқда.

Юлдузлар нигоҳи: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн

Тадбирнинг энг шов-шувли янгиликларидан бири бу “Милан” ҳужумчиси Кристиан Пулишич билан боғлиқ бўлди. “Нев Ёрк Ситй” клуби вакиллари АҚШ терма жамоаси сардорини ўз сафларида кўришга қизиқиш билдираётганини расман тасдиқлади. Кристиан Пулишич фаолиятини Европада давом эттираётган бўлса-да, унинг ўз ватанига қайтиш истаги борлиги лигадаги рақобатбардошликни янада ошириши кутилмоқда.

Шунингдек, “Атлетико Мадрид” афсонаси Антуан Гризманн ҳам MLSга ўтиш ниятини яширмаяпти. Франциялик ҳужумчи “Орландо Ситй” лойиҳасига қизиқиш билдирган ва АҚШдаги ҳаёт ҳамда спорт муҳити уни ўзига жалб қилаётганини маълум қилган. Бу каби трансферлар MLSнинг нуфузини Лионель Месси келганидан кейинги янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.

Инфратузилма ва келажак режалари

MLS раҳбарияти жаҳон чемпионатидан кейинги етти ҳафталик танаффусдан унумли фойдаланиб, лиганинг тижорий ва спорт салоҳиятини қайта кўриб чиқди. Келгусида қуйидаги йўналишларга урғу берилиши кўзда тутилган:

  • Ёш маҳаллий иқтидорларни Европа топ-клубларига тайёрлаш тизимини такомиллаштириш;
  • Стадионлардаги технологик имкониятларни кенгайтириш ва мухлислар учун қулайликларни ошириш;
  • Трансляция ҳуқуқлари орқали лиганинг глобал аудиториясини кенгайтириш;
  • Европанинг топ-5 лигаларидан тажрибали юлдузларни жалб қилишни давом эттириш.
Дон Гарбернинг таъкидлашича, муваффақиятсизликлар лиганинг янада кучли бўлишига хизмат қилди. 2026-йилги мундиалдан кейин шаклланган энергия эндиликда ички чемпионатни дунёдаги энг кўп томоша қилинадиган лигалардан бирига айлантиришга йўналтирилади. Футбол экспертларининг фикрича, АҚШ футбол бозори ўзининг ўсиш чўққисига яқинлашмоқда ва бу жараёнда Кристиан Пулишич каби миллий қаҳрамонларнинг лигага қайтиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

MLSКристиан ПулишичАнтуан ГризманнФутболАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Бугун, 09:34«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилиндиБугун, 09:29Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Бугун, 09:19Касиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиКасиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиБугун, 09:05Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Бугун, 01:54Лаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиЛаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиБугун, 01:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди