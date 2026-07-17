Касиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташлади

·37·Спорт
Касиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташлади

ЖЧ–2026 финали яқинлашгани сари Испания ва Аргентина ўртасидаги рақобат янада қизимоқда. Испания терма жамоасининг афсонавий дарвозабони Икер Касиляс ҳал қилувчи баҳс олдидан амалдаги чемпионларга ишончли мурожаат йўллади.

«Тўртинчи юлдуз бўлмайди»

Очиқ манбаларда тарқалган хабарларга кўра, Касиляс Аргентинага тўртинчи марта жаҳон чемпиони бўлиш имконини бермасликларини таъкидлаган.

«Аргентина, сизларда тўртинчи юлдуз бўлмайди! Биз иккинчи юлдуз учун кетяпмиз! Олға, Испания!» — деб ёзган собиқ дарвозабонга нисбат берилган постда.

Бу сўзлар финал олдидан испаниялик мухлисларнинг кайфияти ва жамоага бўлган ишончини акс эттирди.

Испания иккинчи чемпионликка яқин

Испания ўз тарихида иккинчи марта Жаҳон чемпионати финалига чиқди. Жамоа илк ва ҳозирча ягона чемпионлигини 2010 йилда Жанубий Африкада қўлга киритган эди.

Ўша турнирда Испания дарвозасини айнан Касиляс қўриқлаган ва жамоа сардори сифатида Жаҳон кубогини боши узра кўтарган. Энди у орадан 16 йил ўтиб, янги авлоддан ўша тарихий муваффақиятни такрорлашни кутмоқда.

Аргентина тўртинчи юлдуз учун курашади

Аргентина 1978, 1986 ва 2022 йилларда жаҳон чемпиони бўлган. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа Испанияни мағлуб этса, кетма-кет иккинчи ва тарихида тўртинчи марта Жаҳон кубогини қўлга киритади.

Аргентина шунингдек 1962 йилги Бразилиядан кейин чемпионлик унвонини кетма-кет икки мундиалда ҳимоя қилган биринчи терма жамоага айланиши мумкин. Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи юлдузни қўлга киритишга ҳаракат қилади.

Финалда икки авлод ва икки услуб тўқнашади

Ҳал қилувчи баҳсда Лионель Месси етакчилигидаги сермаҳсул Аргентина Ламин Ямаль ва Родри бошчилигидаги Испанияга қарши майдонга тушади.

Аргентина турнирда энг кўп гол урган жамоа бўлса, Испания мустаҳкам ҳимояси билан ажралиб турибди. Шу сабаб финал ҳужумкорлик ва тўп назоратига асосланган икки хил футбол услубининг тўқнашувига айланиши кутилмоқда.

Барча саволларга майдонда жавоб берилади

Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳрида бўлиб ўтади.

Касиляс Аргентинага тўртинчи юлдуз насиб этмаслигини ишонч билан айтди. Аммо бу кескин башорат амалга ошадими ёки Месси яна бир бор тарих яратадими — ҳал қилувчи жавоб финалда маълум бўлади.

Сизнингча, Испания иккинчи юлдузни қўлга киритадими ёки Аргентина тўртинчи марта чемпион бўладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилиндиБугун, 09:29Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Бугун, 09:19MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?Бугун, 08:31Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Бугун, 01:54Лаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиЛаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиБугун, 01:18ИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқдаИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқдаБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди