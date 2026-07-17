Касиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташлади
ЖЧ–2026 финали яқинлашгани сари Испания ва Аргентина ўртасидаги рақобат янада қизимоқда. Испания терма жамоасининг афсонавий дарвозабони Икер Касиляс ҳал қилувчи баҳс олдидан амалдаги чемпионларга ишончли мурожаат йўллади.
«Тўртинчи юлдуз бўлмайди»
Очиқ манбаларда тарқалган хабарларга кўра, Касиляс Аргентинага тўртинчи марта жаҳон чемпиони бўлиш имконини бермасликларини таъкидлаган.
«Аргентина, сизларда тўртинчи юлдуз бўлмайди! Биз иккинчи юлдуз учун кетяпмиз! Олға, Испания!» — деб ёзган собиқ дарвозабонга нисбат берилган постда.
Бу сўзлар финал олдидан испаниялик мухлисларнинг кайфияти ва жамоага бўлган ишончини акс эттирди.
Испания иккинчи чемпионликка яқин
Испания ўз тарихида иккинчи марта Жаҳон чемпионати финалига чиқди. Жамоа илк ва ҳозирча ягона чемпионлигини 2010 йилда Жанубий Африкада қўлга киритган эди.
Ўша турнирда Испания дарвозасини айнан Касиляс қўриқлаган ва жамоа сардори сифатида Жаҳон кубогини боши узра кўтарган. Энди у орадан 16 йил ўтиб, янги авлоддан ўша тарихий муваффақиятни такрорлашни кутмоқда.
Аргентина тўртинчи юлдуз учун курашади
Аргентина 1978, 1986 ва 2022 йилларда жаҳон чемпиони бўлган. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа Испанияни мағлуб этса, кетма-кет иккинчи ва тарихида тўртинчи марта Жаҳон кубогини қўлга киритади.
Аргентина шунингдек 1962 йилги Бразилиядан кейин чемпионлик унвонини кетма-кет икки мундиалда ҳимоя қилган биринчи терма жамоага айланиши мумкин. Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи юлдузни қўлга киритишга ҳаракат қилади.
Финалда икки авлод ва икки услуб тўқнашади
Ҳал қилувчи баҳсда Лионель Месси етакчилигидаги сермаҳсул Аргентина Ламин Ямаль ва Родри бошчилигидаги Испанияга қарши майдонга тушади.
Аргентина турнирда энг кўп гол урган жамоа бўлса, Испания мустаҳкам ҳимояси билан ажралиб турибди. Шу сабаб финал ҳужумкорлик ва тўп назоратига асосланган икки хил футбол услубининг тўқнашувига айланиши кутилмоқда.
Барча саволларга майдонда жавоб берилади
Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳрида бўлиб ўтади.
Касиляс Аргентинага тўртинчи юлдуз насиб этмаслигини ишонч билан айтди. Аммо бу кескин башорат амалга ошадими ёки Месси яна бир бор тарих яратадими — ҳал қилувчи жавоб финалда маълум бўлади.
Сизнингча, Испания иккинчи юлдузни қўлга киритадими ёки Аргентина тўртинчи марта чемпион бўладими?
…