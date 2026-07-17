Трамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширади

·0·Спорт
Трамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширади

Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали юқори мартабали меҳмон иштирокида ўтади. АҚШ президенти Доналд Трамп ҳал қилувчи баҳсни стадиондан кузатади ва ғолиб жамоага Жаҳон кубогини топшириш маросимида қатнашади.

Оқ уй Трампнинг иштирокини тасдиқлади

Оқ уй матбуот котиби Кэролайн Левитт Доналд Трамп 19 июль куни ўтказиладиган Жаҳон чемпионати финалига ташриф буюришини маълум қилди.

«Президент финал ўйинида иштирок этишни интиқлик билан кутмоқда», — деди Левитт матбуот анжуманида. У Трампнинг финалда қайси жамоани қўллаб-қувватлаши ҳақида маълумот бермади.

Финалдан олдин Трамп Нью-Йоркдаги Trump Tower биносида ташкил этиладиган FIFA қабул маросимида ҳам иштирок этади.

Кубокни Трамп топширади

FIFA президенти Жанни Инфантино аввалроқ АҚШ президенти чемпион жамоага Жаҳон кубогини топширишда иштирок этишини билдирган эди.

Шу тариқа, финалдан кейинги тақдирлаш маросимида Трамп ва FIFA раҳбари биргаликда майдонга чиқиши кутилмоқда.

Финал Нью-Йоркда эмас, Нью-Жерсида ўтади

Аргентина ва Испания ўртасидаги ҳал қилувчи учрашув FIFA тақвимида New York New Jersey Stadium номи билан кўрсатилган «Метлайф» стадионида бўлиб ўтади.

Арена Нью-Йорк шаҳрида эмас, унга яқин жойлашган Нью-Жерси штатидаги Ист-Ратерфорд шаҳрида жойлашган. Финал 19 июль куни маҳаллий вақт билан соат 19:00 да бошланади.

Трамп бу стадионда аввал ҳам кубок топширган

АҚШ президенти 2025 йилда худди шу стадионда ўтказилган клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати финалига ҳам ташриф буюрган эди.

Ўша баҳсда «Челси» «Пари Сен-Жермен»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этган. Трамп тақдирлаш маросимида иштирок этиб, FIFA президенти билан бирга ғолибларга совринларни топширган.

Кубок Мессига ёки Родрига топширилади

Аргентина амалдаги чемпион сифатида тарихидаги тўртинчи Жаҳон кубоги учун курашади. Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлиш имкониятига эга.

Финал якунлангач, Доналд Трамп кубокни Лионель Месси ёки Испания сардори Родри қўлига топширади.

Сизнингча, Трамп Жаҳон кубогини қайси жамоа сардорига топширади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиМесси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиБугун, 09:40Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Бугун, 09:34«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилиндиБугун, 09:29Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Бугун, 09:19Касиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиКасиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиБугун, 09:05MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?Бугун, 08:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди