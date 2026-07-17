Трамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширади
Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали юқори мартабали меҳмон иштирокида ўтади. АҚШ президенти Доналд Трамп ҳал қилувчи баҳсни стадиондан кузатади ва ғолиб жамоага Жаҳон кубогини топшириш маросимида қатнашади.
Оқ уй Трампнинг иштирокини тасдиқлади
Оқ уй матбуот котиби Кэролайн Левитт Доналд Трамп 19 июль куни ўтказиладиган Жаҳон чемпионати финалига ташриф буюришини маълум қилди.
«Президент финал ўйинида иштирок этишни интиқлик билан кутмоқда», — деди Левитт матбуот анжуманида. У Трампнинг финалда қайси жамоани қўллаб-қувватлаши ҳақида маълумот бермади.
Финалдан олдин Трамп Нью-Йоркдаги Trump Tower биносида ташкил этиладиган FIFA қабул маросимида ҳам иштирок этади.
Кубокни Трамп топширади
FIFA президенти Жанни Инфантино аввалроқ АҚШ президенти чемпион жамоага Жаҳон кубогини топширишда иштирок этишини билдирган эди.
Шу тариқа, финалдан кейинги тақдирлаш маросимида Трамп ва FIFA раҳбари биргаликда майдонга чиқиши кутилмоқда.
Финал Нью-Йоркда эмас, Нью-Жерсида ўтади
Аргентина ва Испания ўртасидаги ҳал қилувчи учрашув FIFA тақвимида New York New Jersey Stadium номи билан кўрсатилган «Метлайф» стадионида бўлиб ўтади.
Арена Нью-Йорк шаҳрида эмас, унга яқин жойлашган Нью-Жерси штатидаги Ист-Ратерфорд шаҳрида жойлашган. Финал 19 июль куни маҳаллий вақт билан соат 19:00 да бошланади.
Трамп бу стадионда аввал ҳам кубок топширган
АҚШ президенти 2025 йилда худди шу стадионда ўтказилган клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати финалига ҳам ташриф буюрган эди.
Ўша баҳсда «Челси» «Пари Сен-Жермен»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этган. Трамп тақдирлаш маросимида иштирок этиб, FIFA президенти билан бирга ғолибларга совринларни топширган.
Кубок Мессига ёки Родрига топширилади
Аргентина амалдаги чемпион сифатида тарихидаги тўртинчи Жаҳон кубоги учун курашади. Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлиш имкониятига эга.
Финал якунлангач, Доналд Трамп кубокни Лионель Месси ёки Испания сардори Родри қўлига топширади.
Сизнингча, Трамп Жаҳон кубогини қайси жамоа сардорига топширади?
…