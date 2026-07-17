Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?
Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали олдидан Хосеп Гвардиола ҳал қилувчи баҳс тақдирини ўзгартириши мумкин бўлган омилларни санаб ўтди. Мутахассиснинг фикрича, Испания ғалаба қозониши учун жамоанинг уч етакчиси энг юқори даражасини намойиш этиши керак.
Гвардиола финалда аниқ бир жамоани танламади
«Манчестер Сити», «Бавария» ва «Барселона» клубларида ишлаган мутахассис Жаҳон чемпионатида ўзи ҳурмат қиладиган футболчилар тўп сураётган жамоаларни қўллаб-қувватлашини айтди.
«Қайси жамоа ғалаба қозонишидан қатъи назар, мен учун бу қувончли бўлади. Агар Аргентина ютиб чиқса, у ерда мен бирга ишлаган футболчилар бор ва улар учун хурсанд бўламан», — деди Гвардиола.
У Франция ва Португалия сафида ҳам ўйинини қадрлайдиган футболчилар борлигини таъкидлади. AS нашрига кўра, Гвардиола мундиалда муайян терма жамоадан кўра, ўзига яқин бўлган футболчиларнинг муваффақиятини кузатиб борган.
Испания учун ҳал қилувчи учлик айтилди
Гвардиола Испаниянинг финалдаги имкониятини юқори баҳолади. Бироқ унинг фикрича, жамоа Аргентинага қарши ўйинни назорат қилиши учун уч футболчининг ҳаракатлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
«Агар Родри марказда Педри билан бирга ўйинни тўлиқ назорат қила олса, Ламин Ямаль эса ўзининг энг яхши ўйинини намойиш этса, Испания ўйин тақдирини ҳал қиладиган жамоага айланиши мумкин», — деди у.
Родри ва Педрининг вазифаси тўпни назорат қилиш, Аргентинанинг тезкор ҳужумларини чеклаш ҳамда Испаниянинг одатий ўйин суръатини ўрнатишдан иборат бўлади. Ямаль эса қанотдаги индивидуал ҳаракатлари орқали рақиб ҳимоясига асосий хавфни туғдириши мумкин.
Марказдаги кураш финал тақдирини белгилайдими?
Испания тўп назорати ва қисқа узатмалар орқали рақибга босим ўтказишни яхши кўради. Аргентина эса рақиб хатосидан тез фойдаланадиган, ҳимоядан ҳужумга кескин ўта оладиган жамоа ҳисобланади.
Шу сабаб Родри ва Педри марказда устунликни қўлга киритса, Аргентина ҳужумчилари тўпсиз қолиши мумкин. Аксинча, Лионель Месси ва унинг жамоадошларига бўш ҳудуд берилса, Испания учун вазият кескинлашади.
FIFA финал олдидан эълон қилган таҳлилда ҳам Родри иштирокидаги марказий кураш ҳал қилувчи қарама-қаршиликлардан бири сифатида кўрсатилган.
Ямалдан энг яхши ўйин талаб этилади
Гвардиола Ламин Ямални алоҳида тилга олгани бежиз эмас. Ёш вингернинг тезлиги, яккама-якка вазиятлардаги ҳаракатлари ва кутилмаган қарорлари Аргентина ҳимояси учун жиддий муаммо туғдириши мумкин.
Бироқ финал олдидан Ямаль умумий гуруҳдан алоҳида машғулот ўтказган. Испания футбол федерацияси бу эҳтиёт чораси ва юкламани бошқариш билан боғлиқ эканини, футболчининг финалда иштирок этиши хавф остида эмаслигини билдирган.
Ҳал қилувчи баҳс 19 июлда
Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги New York New Jersey Stadium аренасида бўлиб ўтади.
Аргентина амалдаги чемпион сифатида кетма-кет иккинчи марта кубокни қўлга киритишга ҳаракат қилади. Испания эса янги авлод билан тарихидаги навбатдаги жаҳон чемпионлиги сари интилади.
Гвардиола Испанияга ғалаба кафолатини бермади. Аммо у финалнинг асосий формуласини аниқ кўрсатди: Родри ва Педри марказни эгаллаши, Ламин Ямаль эса ўзининг энг кучли ўйинини намойиш этиши керак.
Сизнингча, Гвардиола айтган учлик Аргентинага қарши финал тақдирини ҳал қила оладими?
…