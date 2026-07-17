Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?

·0·Спорт
Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?

Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали олдидан Хосеп Гвардиола ҳал қилувчи баҳс тақдирини ўзгартириши мумкин бўлган омилларни санаб ўтди. Мутахассиснинг фикрича, Испания ғалаба қозониши учун жамоанинг уч етакчиси энг юқори даражасини намойиш этиши керак.

Гвардиола финалда аниқ бир жамоани танламади

«Манчестер Сити», «Бавария» ва «Барселона» клубларида ишлаган мутахассис Жаҳон чемпионатида ўзи ҳурмат қиладиган футболчилар тўп сураётган жамоаларни қўллаб-қувватлашини айтди.

«Қайси жамоа ғалаба қозонишидан қатъи назар, мен учун бу қувончли бўлади. Агар Аргентина ютиб чиқса, у ерда мен бирга ишлаган футболчилар бор ва улар учун хурсанд бўламан», — деди Гвардиола.

У Франция ва Португалия сафида ҳам ўйинини қадрлайдиган футболчилар борлигини таъкидлади. AS нашрига кўра, Гвардиола мундиалда муайян терма жамоадан кўра, ўзига яқин бўлган футболчиларнинг муваффақиятини кузатиб борган.

Испания учун ҳал қилувчи учлик айтилди

Гвардиола Испаниянинг финалдаги имкониятини юқори баҳолади. Бироқ унинг фикрича, жамоа Аргентинага қарши ўйинни назорат қилиши учун уч футболчининг ҳаракатлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

«Агар Родри марказда Педри билан бирга ўйинни тўлиқ назорат қила олса, Ламин Ямаль эса ўзининг энг яхши ўйинини намойиш этса, Испания ўйин тақдирини ҳал қиладиган жамоага айланиши мумкин», — деди у.

Родри ва Педрининг вазифаси тўпни назорат қилиш, Аргентинанинг тезкор ҳужумларини чеклаш ҳамда Испаниянинг одатий ўйин суръатини ўрнатишдан иборат бўлади. Ямаль эса қанотдаги индивидуал ҳаракатлари орқали рақиб ҳимоясига асосий хавфни туғдириши мумкин.

Марказдаги кураш финал тақдирини белгилайдими?

Испания тўп назорати ва қисқа узатмалар орқали рақибга босим ўтказишни яхши кўради. Аргентина эса рақиб хатосидан тез фойдаланадиган, ҳимоядан ҳужумга кескин ўта оладиган жамоа ҳисобланади.

Шу сабаб Родри ва Педри марказда устунликни қўлга киритса, Аргентина ҳужумчилари тўпсиз қолиши мумкин. Аксинча, Лионель Месси ва унинг жамоадошларига бўш ҳудуд берилса, Испания учун вазият кескинлашади.

FIFA финал олдидан эълон қилган таҳлилда ҳам Родри иштирокидаги марказий кураш ҳал қилувчи қарама-қаршиликлардан бири сифатида кўрсатилган.

Ямалдан энг яхши ўйин талаб этилади

Гвардиола Ламин Ямални алоҳида тилга олгани бежиз эмас. Ёш вингернинг тезлиги, яккама-якка вазиятлардаги ҳаракатлари ва кутилмаган қарорлари Аргентина ҳимояси учун жиддий муаммо туғдириши мумкин.

Бироқ финал олдидан Ямаль умумий гуруҳдан алоҳида машғулот ўтказган. Испания футбол федерацияси бу эҳтиёт чораси ва юкламани бошқариш билан боғлиқ эканини, футболчининг финалда иштирок этиши хавф остида эмаслигини билдирган.

Ҳал қилувчи баҳс 19 июлда

Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги New York New Jersey Stadium аренасида бўлиб ўтади.

Аргентина амалдаги чемпион сифатида кетма-кет иккинчи марта кубокни қўлга киритишга ҳаракат қилади. Испания эса янги авлод билан тарихидаги навбатдаги жаҳон чемпионлиги сари интилади.

Гвардиола Испанияга ғалаба кафолатини бермади. Аммо у финалнинг асосий формуласини аниқ кўрсатди: Родри ва Педри марказни эгаллаши, Ламин Ямаль эса ўзининг энг кучли ўйинини намойиш этиши керак.

Сизнингча, Гвардиола айтган учлик Аргентинага қарши финал тақдирини ҳал қила оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилиндиБугун, 09:29Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Бугун, 09:19Касиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиКасиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиБугун, 09:05MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?Бугун, 08:31Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Бугун, 01:54Лаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиЛаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиБугун, 01:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди