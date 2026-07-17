«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди
«Қўқон-1912» ёзги трансфер ойнасида таркибини яна бир тажрибали футболчи билан тўлдирди. «Андижон» сафида мавсумнинг биринчи қисмини ўтказган ҳимоячи Иброҳим Йўлдошев энди «шунқорлар» шарафини ҳимоя қилади.
Клуб трансферни расман тасдиқлади
Қўқонликлар матбуот хизмати 27 ёшли футболчи билан келишувга эришилганини маълум қилди.
«Селекция ишларини олиб бораётган “шунқорлар”нинг навбатдаги нишони — иқтидорли ҳимоячи Иброҳим Йўлдошев», — дейилади клуб хабарида.
Шартнома муддати ва келишувнинг молиявий тафсилотлари ҳозирча ошкор қилинмаган.
Мавсумни «Андижон»да бошлаганди
Иброҳим Йўлдошев 2026 йилги мавсумнинг биринчи қисмини «Андижон» таркибида ўтказди. Ёзги танаффусда водийликлар бир қатор футболчилар, жумладан Йўлдошев билан ҳам хайрлашганди.
Ҳимоячининг ўйин амалиёти ва Суперлига муҳитидаги тажрибаси «Қўқон-1912»га мавсумнинг иккинчи қисмида қўл келиши мумкин.
Еттита клубда тўп сурган
1999 йил 5 июнда Тошкентда туғилган Йўлдошев фаолияти давомида бир қатор Ўзбекистон клубларида ўйнаган.
У турли йилларда:
«Пахтакор»;
«Металлург»;
«Сурхон»;
«Динамо»;
«Навбаҳор»;
«Локомотив»;
«Андижон» клублари шарафини ҳимоя қилган.
Шунингдек, футболчи Ўзбекистоннинг U-19, U-21 ва U-23 ёшлар терма жамоаларига ҳам жалб қилинган.
Янги жамоада қандай вазифа кутиб турибди?
Йўлдошевнинг келиши «Қўқон-1912» ҳимоя чизиғидаги рақобатни кучайтириши кутилмоқда. У бир нечта клубда тўплаган тажрибаси орқали жамоанинг мудофаада барқарор ўйнашига ёрдам бериши мумкин.
Клуб матбуот хизмати футболчини «Қўқон-1912» оиласига қутлаб, унга янги жамоасида муваффақият тилади.
Сизнингча, Иброҳим Йўлдошев «Қўқон-1912»нинг асосий ҳимоячисига айлана оладими?
…