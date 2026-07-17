SpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқлади

·0·Техно
SpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқлади

Коинотни забт этиш йўлидаги энг улкан лойиҳалардан бири бўлган Starship ракетасининг навбатдаги синов парвози кутилмаган техник носозлик туфайли тўхтатилди. SpaceX компанияси Техасдаги полигондан амалга оширилиши лозим бўлган 13-синов парвозини сўнгги сонияларда бекор қилишга мажбур бўлди. Бу ҳолат коинотга юк ташиш тизимини такомиллаштириш жараёнида навбатдаги жиддий синов сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания раҳбари Илон Маскнинг маълум қилишича, парвозни бекор қилиш қарори автоматик тизим томонидан қабул қилинган. Орқага ҳисоблаш жараёни тўхтатилишига тўртта Raptor двигателининг белгиланган вақтда ишга тушмагани сабаб бўлган. Мазкур носозлик парвоз хавфсизлигини таъминлаш ва қимматбаҳо ускунани сақлаб қолиш мақсадида тизимнинг дарҳол реакциясига сабаб бўлди.

Техник носозликлар ва двигателлар ҳолати

Муваффақиятсиз уринишдан сўнг мутахассислар ишга тушмай қолган двигателларни аниқлашди: булар R137, R78, R113 ва R131 рақамли агрегатлардир. Эътиборли жиҳати шундаки, R78 двигатели аввалроқ Booster 19 тизимида қўлланилган, бироқ биринчи синовдан сўнг ундан ечиб олинган эди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу двигателларнинг нима сабабдан ўт олмагани ҳозирда муҳандислар томонидан чуқур ўрганилмоқда.

Парвоз тўхтатилгач, мутахассислар дарҳол ракетадан ёқилғини тўкиш ишларини бошлаб юборишди. Бу жараён хавфсизлик протоколларининг мажбурий қисми бўлиб, портлаш хавфини бартараф этишга хизмат қилади. Илон Маскнинг сўзларига кўра, кейинги уринишдан олдин Starship кемасидаги иккита Raptor двигатели бутунлай янгисига алмаштирилади.

Кейинги уриниш қачон амалга оширилади?

SpaceX жамоаси носозликларни бартараф этиш бўйича тезкор ишларни бошлаб юборган. Агар барча тизимлар қайта текширувдан муваффақиятли ўтса ва двигателларни алмаштириш жараёни режа бўйича кетса, янги парвоз бир неча кундан кейин амалга оширилиши мумкин. Компания ҳар бир синовдан олинган хатоларни таҳлил қилиш орқали Starship лойиҳасини мукаммалликка етказишни мақсад қилган.

Starship лойиҳаси нафақат SpaceX, балки бутун инсониятнинг Марсга парвози ва Ойни ўзлаштириш режалари учун стратегик аҳамиятга эга. Шу сабабли, ҳар бир синов парвози дунё ҳамжамияти ва технология ихлосмандлари томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда. Ҳозирда Техасдаги коинот портида тайёргарлик ишлари давом этмоқда.

SpaceXStarshipИлон МаскТехнологияКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордAMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордБугун, 05:23Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаСан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаБугун, 04:20SpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиSpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиБугун, 04:20Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиБугун, 02:51Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиКока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиБугун, 02:23Elon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиElon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди