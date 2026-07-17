SpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқлади
Коинотни забт этиш йўлидаги энг улкан лойиҳалардан бири бўлган Starship ракетасининг навбатдаги синов парвози кутилмаган техник носозлик туфайли тўхтатилди. SpaceX компанияси Техасдаги полигондан амалга оширилиши лозим бўлган 13-синов парвозини сўнгги сонияларда бекор қилишга мажбур бўлди. Бу ҳолат коинотга юк ташиш тизимини такомиллаштириш жараёнида навбатдаги жиддий синов сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания раҳбари Илон Маскнинг маълум қилишича, парвозни бекор қилиш қарори автоматик тизим томонидан қабул қилинган. Орқага ҳисоблаш жараёни тўхтатилишига тўртта Raptor двигателининг белгиланган вақтда ишга тушмагани сабаб бўлган. Мазкур носозлик парвоз хавфсизлигини таъминлаш ва қимматбаҳо ускунани сақлаб қолиш мақсадида тизимнинг дарҳол реакциясига сабаб бўлди.
Техник носозликлар ва двигателлар ҳолатиМуваффақиятсиз уринишдан сўнг мутахассислар ишга тушмай қолган двигателларни аниқлашди: булар R137, R78, R113 ва R131 рақамли агрегатлардир. Эътиборли жиҳати шундаки, R78 двигатели аввалроқ Booster 19 тизимида қўлланилган, бироқ биринчи синовдан сўнг ундан ечиб олинган эди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу двигателларнинг нима сабабдан ўт олмагани ҳозирда муҳандислар томонидан чуқур ўрганилмоқда.
Парвоз тўхтатилгач, мутахассислар дарҳол ракетадан ёқилғини тўкиш ишларини бошлаб юборишди. Бу жараён хавфсизлик протоколларининг мажбурий қисми бўлиб, портлаш хавфини бартараф этишга хизмат қилади. Илон Маскнинг сўзларига кўра, кейинги уринишдан олдин Starship кемасидаги иккита Raptor двигатели бутунлай янгисига алмаштирилади.
Кейинги уриниш қачон амалга оширилади?SpaceX жамоаси носозликларни бартараф этиш бўйича тезкор ишларни бошлаб юборган. Агар барча тизимлар қайта текширувдан муваффақиятли ўтса ва двигателларни алмаштириш жараёни режа бўйича кетса, янги парвоз бир неча кундан кейин амалга оширилиши мумкин. Компания ҳар бир синовдан олинган хатоларни таҳлил қилиш орқали Starship лойиҳасини мукаммалликка етказишни мақсад қилган.
Starship лойиҳаси нафақат SpaceX, балки бутун инсониятнинг Марсга парвози ва Ойни ўзлаштириш режалари учун стратегик аҳамиятга эга. Шу сабабли, ҳар бир синов парвози дунё ҳамжамияти ва технология ихлосмандлари томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда. Ҳозирда Техасдаги коинот портида тайёргарлик ишлари давом этмоқда.
…