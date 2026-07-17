Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқда
Глобал автомобил саноатида узоқ йиллар давомида амал қилиб келган "бир умрлик мижоз" тушунчаси ўз аҳамиятини йўқотмоқда. Илгари ҳайдовчилар ўзлари ўрганган брендга ўн йиллаб содиқ қолган бўлсалар, бугунги кунда бозорга кириб келаётган ўнлаб янги ишлаб чиқарувчилар ва технологик ўзгаришлар истеъмолчиларнинг одатларини бутунлай ўзгартириб юбормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Бизнеснинг олтин қоидасига кўра, мавжуд мижозни сақлаб қолиш янгисини жалб қилишдан кўра анча арзонга тушади. Бироқ, Autocar нашри таҳлилларига кўра, ҳозирги кунда дунё бўйлаб 80 га яқин автомобил ишлаб чиқарувчилари харидорлар эътибори учун шафқатсиз кураш олиб бормоқда. Бу эса аввалги бренд садоқатини иккинчи даражали масалага айлантириб қўйди.
Янги брендлар ва танлов имкониятиЯқин ўтмишда ҳайдовчилар ўз ҳаётлари давомида фақат битта бренд автомобилларини сотиб олишган. Масалан, 2022-йилда 84 ёшли Девид Франклин исмли мижоз ўзининг 55-чи Fiat автомобилини харид қилгани ҳақидаги хабар кўпчиликнинг ҳайратига сабаб бўлган эди. Аммо бугунги кунда бундай садоқат намуналарини учратиш тобора қийинлашиб бормоқда.
Бунинг асосий сабабларидан бири — бозорда танловнинг ҳаддан ташқари кўпайиб кетганидир. Айниқса, Хитойнинг BYD, Geely ва бошқа кўплаб электромобил ишлаб чиқарувчилари анъанавий гигантлар бўлмиш Volkswagen, Toyota ёки Ford каби брендларнинг доимий мижозларини ўз томонига оғдириб олмоқда. Янги брендлар таклиф қилаётган замонавий дизайн, илғор дастурий таъминот ва рақобатбардош нархлар харидорларни ўз одатларини бузишга мажбур қилмоқда.
Ўзбекистон бозоридаги ўзгаришларУшбу тенденция Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Агар илгари маҳаллий харидорлар асосан Chevrolet моделларига содиқ қолган бўлсалар, сўнгги йилларда BYD, Chery ва Kia каби брендларнинг кириб келиши рақобат муҳитини тубдан ўзгартирди. Истеъмолчилар энди фақат бренд номига эмас, балки автомобилнинг технологик жиҳозланиши ва сервис хизматининг сифатига кўпроқ эътибор қаратмоқдалар.
Экспертларнинг таъкидлашича, бренд садоқатининг йўқолиши ишлаб чиқарувчиларни янада кўпроқ изланишга ундайди. Эндиликда Tesla каби компаниялар нафақат транспорт воситаси, балки ўзига хос экотизим ва дастурий янгиланишлар орқали мижозни ушлаб қолишга ҳаракат қилмоқда. Бироқ, танлов имконияти кенгайган сари, харидорларнинг бир брендда узоқ қолиши эҳтимоли камайиб бораверади.
Хулоса қилиб айтганда, автомобил саноатида "садоқат даври" ўрнини "энг яхши таклиф даври" эгаллади. Ишлаб чиқарувчилар ва дилерлар энди мижознинг доимий бўлиб қолишига кафолат бера олмайдилар. Ҳар бир янги модел ва технология бозордаги кучлар нисбатини ўзгартириб юбориши мумкин бўлган ҳозирги шароитда, фақат энг мослашувчан брендларгина яшаб қолади.
…