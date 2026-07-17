Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқда

·0·Авто
Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқда

Глобал автомобил саноатида узоқ йиллар давомида амал қилиб келган "бир умрлик мижоз" тушунчаси ўз аҳамиятини йўқотмоқда. Илгари ҳайдовчилар ўзлари ўрганган брендга ўн йиллаб содиқ қолган бўлсалар, бугунги кунда бозорга кириб келаётган ўнлаб янги ишлаб чиқарувчилар ва технологик ўзгаришлар истеъмолчиларнинг одатларини бутунлай ўзгартириб юбормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Бизнеснинг олтин қоидасига кўра, мавжуд мижозни сақлаб қолиш янгисини жалб қилишдан кўра анча арзонга тушади. Бироқ, Autocar нашри таҳлилларига кўра, ҳозирги кунда дунё бўйлаб 80 га яқин автомобил ишлаб чиқарувчилари харидорлар эътибори учун шафқатсиз кураш олиб бормоқда. Бу эса аввалги бренд садоқатини иккинчи даражали масалага айлантириб қўйди.

Янги брендлар ва танлов имконияти

Яқин ўтмишда ҳайдовчилар ўз ҳаётлари давомида фақат битта бренд автомобилларини сотиб олишган. Масалан, 2022-йилда 84 ёшли Девид Франклин исмли мижоз ўзининг 55-чи Fiat автомобилини харид қилгани ҳақидаги хабар кўпчиликнинг ҳайратига сабаб бўлган эди. Аммо бугунги кунда бундай садоқат намуналарини учратиш тобора қийинлашиб бормоқда.

Бунинг асосий сабабларидан бири — бозорда танловнинг ҳаддан ташқари кўпайиб кетганидир. Айниқса, Хитойнинг BYD, Geely ва бошқа кўплаб электромобил ишлаб чиқарувчилари анъанавий гигантлар бўлмиш Volkswagen, Toyota ёки Ford каби брендларнинг доимий мижозларини ўз томонига оғдириб олмоқда. Янги брендлар таклиф қилаётган замонавий дизайн, илғор дастурий таъминот ва рақобатбардош нархлар харидорларни ўз одатларини бузишга мажбур қилмоқда.

Ўзбекистон бозоридаги ўзгаришлар

Ушбу тенденция Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Агар илгари маҳаллий харидорлар асосан Chevrolet моделларига содиқ қолган бўлсалар, сўнгги йилларда BYD, Chery ва Kia каби брендларнинг кириб келиши рақобат муҳитини тубдан ўзгартирди. Истеъмолчилар энди фақат бренд номига эмас, балки автомобилнинг технологик жиҳозланиши ва сервис хизматининг сифатига кўпроқ эътибор қаратмоқдалар.

Экспертларнинг таъкидлашича, бренд садоқатининг йўқолиши ишлаб чиқарувчиларни янада кўпроқ изланишга ундайди. Эндиликда Tesla каби компаниялар нафақат транспорт воситаси, балки ўзига хос экотизим ва дастурий янгиланишлар орқали мижозни ушлаб қолишга ҳаракат қилмоқда. Бироқ, танлов имконияти кенгайган сари, харидорларнинг бир брендда узоқ қолиши эҳтимоли камайиб бораверади.

Хулоса қилиб айтганда, автомобил саноатида "садоқат даври" ўрнини "энг яхши таклиф даври" эгаллади. Ишлаб чиқарувчилар ва дилерлар энди мижознинг доимий бўлиб қолишига кафолат бера олмайдилар. Ҳар бир янги модел ва технология бозордаги кучлар нисбатини ўзгартириб юбориши мумкин бўлган ҳозирги шароитда, фақат энг мослашувчан брендларгина яшаб қолади.

АвтомобилБрендБозорЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассAlfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассБугун, 08:27Genesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиGenesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиБугун, 08:21Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларХитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларКеча, 22:28Ford 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиFord 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиКеча, 21:27Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиКеча, 19:25Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиАфсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиКеча, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди