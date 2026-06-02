Мексика терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун таркиби: Очоа ва янги номлар

·76·Спорт
Мексика терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун таркиби: Очоа ва янги номлар

Мексика терма жамоаси бош мураббийи Жавиер Агуирре бўлажак жаҳон чемпионати учун якуний қайдномани эълон қилди. Рўйхатдан ўрин олган 26 нафар футболчи орасида тажриба ва ёш иқтидорлар уйғунлиги кўзга ташланади. Тақдимот видеоси Мексика маданиятининг рамзий қаҳрамони Чеспирито овози билан бойитилгани мухлисларда носталгия уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Таркибнинг энг асосий янгилиги — дарвозабон Гуиллермо Очоа олтинчи бор жаҳон чемпионатига йўл оладиган бўлди. Шу тариқа у Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби афсоналар қаторидан жой олиб, тарихий натижани қайд этади. Агуирре жамоанинг жисмоний ҳолати турлича эканини тан олса-да, айнан шу таркиб ҳозирги вақтда Мексика учун энг яхшиси эканини таъкидлади.

Жамоада 2022-йилги мундиалда иштирок этган 12 нафар футболчи ўз ўрнини сақлаб қолган. Шу билан бирга, мураббий келажакни ҳам унутмаган ҳолда Гилберто Мора, Армандо Гонзалез ва Обед Варгас каби ёш иқтидорларни таркибга жалб қилди. Бу қарор Мексика футболининг янги даврига кўприк вазифасини ўташи кутилмоқда.

Бироқ, таркибда кутилмаган йўқотишлар ҳам бор. Хусусан, сўнгги вақтларда ажойиб ўйин кўрсатаётган Герман Бертераме рўйхатдан четда қолди. Мураббийнинг бу қарори мутахассислар ва мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Мексика ўз уйидаги жаҳон чемпионатини 11-июн куни очиб беради.

МексикаГуиллермо ОчоаЖаҳон ЧемпионатиЖавиер АгуирреФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди