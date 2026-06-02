Мексика терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун таркиби: Очоа ва янги номлар
Мексика терма жамоаси бош мураббийи Жавиер Агуирре бўлажак жаҳон чемпионати учун якуний қайдномани эълон қилди. Рўйхатдан ўрин олган 26 нафар футболчи орасида тажриба ва ёш иқтидорлар уйғунлиги кўзга ташланади. Тақдимот видеоси Мексика маданиятининг рамзий қаҳрамони Чеспирито овози билан бойитилгани мухлисларда носталгия уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Таркибнинг энг асосий янгилиги — дарвозабон Гуиллермо Очоа олтинчи бор жаҳон чемпионатига йўл оладиган бўлди. Шу тариқа у Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби афсоналар қаторидан жой олиб, тарихий натижани қайд этади. Агуирре жамоанинг жисмоний ҳолати турлича эканини тан олса-да, айнан шу таркиб ҳозирги вақтда Мексика учун энг яхшиси эканини таъкидлади.
Жамоада 2022-йилги мундиалда иштирок этган 12 нафар футболчи ўз ўрнини сақлаб қолган. Шу билан бирга, мураббий келажакни ҳам унутмаган ҳолда Гилберто Мора, Армандо Гонзалез ва Обед Варгас каби ёш иқтидорларни таркибга жалб қилди. Бу қарор Мексика футболининг янги даврига кўприк вазифасини ўташи кутилмоқда.
Бироқ, таркибда кутилмаган йўқотишлар ҳам бор. Хусусан, сўнгги вақтларда ажойиб ўйин кўрсатаётган Герман Бертераме рўйхатдан четда қолди. Мураббийнинг бу қарори мутахассислар ва мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Мексика ўз уйидаги жаҳон чемпионатини 11-июн куни очиб беради.
…