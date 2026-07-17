Россияда бензин навбатида икки киши вафот этди

·56·Дунё
Россияда бензин навбатида икки киши вафот этди

Россияда кузатилаётган ёқилғи танқислиги ортидан аянчли ҳодисалар юз бермоқда. Мамлакатнинг турли ҳудудларида бензин қуйиш шохобчаларида навбат кутаётган икки нафар кекса фуқаро вафот этгани хабар қилинди.

Маълумотларга кўра, Перм ўлкасида 80 ёшли эркак, Карелияда эса 75 ёшли ҳайдовчи ёқилғи қуйиш учун узоқ вақт навбат кутаётган пайтда ҳаётдан кўз юмган. Уларнинг ўлимига айнан нима сабаб бўлгани юзасидан расмий хулоса ҳозирча эълон қилинмаган.

Мазкур ҳодисалар Россия бўйлаб давом этаётган ёқилғи танқислиги фонида содир бўлмоқда. Айрим ҳудудларда ҳайдовчилар бензин қуйиш учун бир неча соатлаб навбат кутишга мажбур бўлаётгани айтилмоқда.

Вазиятдан хабардор манбаларга таяниб, Reuters агентлигининг ёзишича, Украинанинг дрон ҳужумлари оқибатида Россиядаги нефтни қайта ишлаш заводлари қувватининг қарийб 40 фоизи ишдан чиққан. Мутахассислар айнан шу омил мамлакатдаги ёқилғи таъминотига жиддий таъсир кўрсатганини қайд этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиБугун, 14:17Қаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиҚаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиБугун, 12:43Канадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиКанадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиБугун, 11:57Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Бугун, 11:56Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиРоссияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиБугун, 11:50Туркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиТуркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди