Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?

·34·Спорт
Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?

Англия терма жамоасининг Аргентина термасига қарши кечган драматик мағлубияти нафақат жамоанинг чемпионлик орзуларини чиппакка чиқарди, балки жамоа сардори Гарри Кейн фаолиятидаги энг оғриқли нуқталардан бирига айланди. 2:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг, 33 ёшни қаршилаётган ҳужумчининг келажаги ва унинг катта турнирлардаги ғолибликка бўлган имкониятлари жиддий шубҳа остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув якунлангач, аралаш зонада журналистлар билан мулоқот қилган Кейн ўзининг келажаги ҳақидаги саволларга дуч келди. Goal.com нашри таҳлилига кўра, спортдаги анъанавий қарашлар шуни кўрсатадики, ҳужумчининг жисмоний ҳолати пасайиш палласи яқинлашмоқда. 2028-йилги Европа чемпионати вақтида Гарри Кейн 35 ёшда бўлади ва унинг ўша пайтда ҳам юқори даражадаги футболчи бўлиб қолиши сўроқ остида.

Ваҳоланки, ҳаммаси бошқача бўлиши мумкин эди. Англия ўйиннинг 85-дақиқасига қадар 1:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Агар Кейн ўзининг энг яхши формасида бўлганида, ҳисоб йириклашиши ва ўйин тақдири эртароқ ҳал қилиниши ҳам ҳеч гап эмасди. Аммо якунда биз клублар миқёсида рекордларни янгилаган, бироқ терма жамоа билан ҳеч қандай соврин юта олмаган буюк футболчининг навбатдаги муваффақиятсизлигига гувоҳ бўлдик.

Статистика ва ўйиндаги сусткашлик

Аргентинага қарши баҳсда Гарри Кейн майдонда деярли кўринмади. Унинг статистикаси мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда: ўйин давомида бор-йўғи 26 марта тўпга тегиш, 9 та аниқ узатма ва рақиб жарима майдончаси ичида нолга тенг фаоллик. Бу каби кўрсаткичлар дунёнинг энг яхши ҳужумчиларидан бири учун ўта аянчли кўринади.

Томас Тухель бошчилигидаги жамоа ўйиннинг биринчи соатида анча ишончли ҳаракат қилди. Антонй Гордон томонидан урилган гол инглизларга умид бағишлаган бўлса-да, Аргентина термаси бош мураббийи Лионель Скалони таъбири билан айтганда, улар "сувдаги қон ҳидини сезишди". Англия ҳимояга ётиб олган бир пайтда, амалдаги жаҳон чемпионлари қўрқмасдан ҳужумга ўтишди ва ғалабани илиб кетишди.

"Биз яна бир финалга жуда яқин эдик, лекин бу етарли бўлмади. Охирги етти ҳафта давомида боримизни бердик, бироқ мақсадга эриша олмаслик жуда оғир. Саккиз йилдан бери ғалаба эшигини тақиллатяпмиз, лекин жумбоқнинг охирги бўлаги ҳамон етишмаяпти", — деб ёзди Гарри Кейн ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида.

Олтин тўп ва келажак истиқболлари

Ушбу мағлубият Кейннинг Баллон дъОр (Олтин тўп) учун курашдаги имкониятларини ҳам деярли йўққа чиқарди. Мавсум давомида клуб миқёсида ажойиб натижалар қайд этган бўлса-да, халқаро майдондаги муваффақиятсизлик унинг нуфузига жиддий зарба берди. Эндиликда у халқаро миқёсда ғолибликка эришиш учун охирги имкониятларини қўлдан бой бераётган бўлиши мумкин.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Гарри Кейн феномени доимо қизиқ бўлиб келган. Кўп йиллар давомида унинг совринсиз ўйинлари мемлар ва муҳокамалар мавзусига айланган. Ушбу мағлубиятдан сўнг, унинг терма жамоадаги ўрни ва ёш иқтидорларга йўл бўшатиш вақти келгани ҳақидаги баҳслар янада авж олиши аниқ.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гарри Кейн Англия футболи тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб қолаверади, бироқ тарих фақат ғолибларни эслайди. Агар у яқин йилларда терма жамоа билан бирор нуфузли совринни қўлга кирита олмаса, унинг буюк мероси ҳамиша "лекин" деган шубҳа билан эсланади.

Гарри КейнАнглияАргентинаФутболТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Бугун, 13:58Шакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиШакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиБугун, 13:11Арсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиАрсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиБугун, 12:55Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиАтлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиБугун, 12:36Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Бугун, 12:17Трент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиТрент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиБугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди