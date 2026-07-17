Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?
Англия терма жамоасининг Аргентина термасига қарши кечган драматик мағлубияти нафақат жамоанинг чемпионлик орзуларини чиппакка чиқарди, балки жамоа сардори Гарри Кейн фаолиятидаги энг оғриқли нуқталардан бирига айланди. 2:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг, 33 ёшни қаршилаётган ҳужумчининг келажаги ва унинг катта турнирлардаги ғолибликка бўлган имкониятлари жиддий шубҳа остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув якунлангач, аралаш зонада журналистлар билан мулоқот қилган Кейн ўзининг келажаги ҳақидаги саволларга дуч келди. Goal.com нашри таҳлилига кўра, спортдаги анъанавий қарашлар шуни кўрсатадики, ҳужумчининг жисмоний ҳолати пасайиш палласи яқинлашмоқда. 2028-йилги Европа чемпионати вақтида Гарри Кейн 35 ёшда бўлади ва унинг ўша пайтда ҳам юқори даражадаги футболчи бўлиб қолиши сўроқ остида.
Ваҳоланки, ҳаммаси бошқача бўлиши мумкин эди. Англия ўйиннинг 85-дақиқасига қадар 1:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Агар Кейн ўзининг энг яхши формасида бўлганида, ҳисоб йириклашиши ва ўйин тақдири эртароқ ҳал қилиниши ҳам ҳеч гап эмасди. Аммо якунда биз клублар миқёсида рекордларни янгилаган, бироқ терма жамоа билан ҳеч қандай соврин юта олмаган буюк футболчининг навбатдаги муваффақиятсизлигига гувоҳ бўлдик.
Статистика ва ўйиндаги сусткашликАргентинага қарши баҳсда Гарри Кейн майдонда деярли кўринмади. Унинг статистикаси мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда: ўйин давомида бор-йўғи 26 марта тўпга тегиш, 9 та аниқ узатма ва рақиб жарима майдончаси ичида нолга тенг фаоллик. Бу каби кўрсаткичлар дунёнинг энг яхши ҳужумчиларидан бири учун ўта аянчли кўринади.
Томас Тухель бошчилигидаги жамоа ўйиннинг биринчи соатида анча ишончли ҳаракат қилди. Антонй Гордон томонидан урилган гол инглизларга умид бағишлаган бўлса-да, Аргентина термаси бош мураббийи Лионель Скалони таъбири билан айтганда, улар "сувдаги қон ҳидини сезишди". Англия ҳимояга ётиб олган бир пайтда, амалдаги жаҳон чемпионлари қўрқмасдан ҳужумга ўтишди ва ғалабани илиб кетишди.
"Биз яна бир финалга жуда яқин эдик, лекин бу етарли бўлмади. Охирги етти ҳафта давомида боримизни бердик, бироқ мақсадга эриша олмаслик жуда оғир. Саккиз йилдан бери ғалаба эшигини тақиллатяпмиз, лекин жумбоқнинг охирги бўлаги ҳамон етишмаяпти", — деб ёзди Гарри Кейн ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида.
Олтин тўп ва келажак истиқболлариУшбу мағлубият Кейннинг Баллон дъОр (Олтин тўп) учун курашдаги имкониятларини ҳам деярли йўққа чиқарди. Мавсум давомида клуб миқёсида ажойиб натижалар қайд этган бўлса-да, халқаро майдондаги муваффақиятсизлик унинг нуфузига жиддий зарба берди. Эндиликда у халқаро миқёсда ғолибликка эришиш учун охирги имкониятларини қўлдан бой бераётган бўлиши мумкин.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Гарри Кейн феномени доимо қизиқ бўлиб келган. Кўп йиллар давомида унинг совринсиз ўйинлари мемлар ва муҳокамалар мавзусига айланган. Ушбу мағлубиятдан сўнг, унинг терма жамоадаги ўрни ва ёш иқтидорларга йўл бўшатиш вақти келгани ҳақидаги баҳслар янада авж олиши аниқ.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гарри Кейн Англия футболи тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб қолаверади, бироқ тарих фақат ғолибларни эслайди. Агар у яқин йилларда терма жамоа билан бирор нуфузли совринни қўлга кирита олмаса, унинг буюк мероси ҳамиша "лекин" деган шубҳа билан эсланади.
…