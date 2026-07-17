Жиззахда мактабда ёнғин чиқди
Жиззах вилоятининг Ғаллаорол туманида жойлашган мактаблардан бирида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса 17 июль куни эрталаб қайд этилган бўлиб, воқеа жойига Фавқулодда вазиятлар хизмати қутқарувчилари зудлик билан етиб борган.
Вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълумотига кўра, ёнғин ҳақидаги хабар соат 08:24 да келиб тушган. Унда Ғаллаорол туманидаги “Самарқанд” маҳалласи ҳудудида жойлашган мактаб биносининг том қисмида ёнғин чиққанлиги билдирилган.
Ҳодиса ҳақида хабар олингач, қутқарув бўлинмалари зудлик билан ёнғин жойига етиб бориб, оловни қисқа вақт ичида бартараф этди. Тезкор ҳаракатлар натижасида мактабнинг 450 квадрат метр майдонини ёнғиндан сақлаб қолишга эришилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида ҳеч ким жабрланмаган. Ҳозирда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаби ва етказилган моддий зарар миқдори тегишли мутахассислар томонидан ўрганилмоқда.
Масъул идоралар ҳодиса юзасидан текширув ишларини давом эттирмоқда.
…