Тошкент чеккасидаги заправкада портлаш: 3 киши жароҳатланди

·44·Жамият
Тошкент чеккасидаги заправкада портлаш: 3 киши жароҳатланди

Тошкент вилоятининг Зангиота туманида жойлашган автомобилларга пропан газ тўлдириш шохобчасида кучли портлаш содир бўлди. Ҳодиса оқибатида 3 киши турли даражадаги тан жароҳатлари олган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда "Солнечний" мавзеси яқинидаги йўлда юз берган кучли портлаш оқибатида атроф бир зумда ёришиб кетгани, орадан кўп ўтмай эса шохобчада ёнғин бошланганини кўриш мумкин. Ҳодиса гувоҳлари портлаш овози узоқ масофадан ҳам эшитилганини айтмоқда.

Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълумотига кўра, 16 июль куни соат 22:46 да М-39 автомобил йўли бўйида жойлашган пропан газ қуйиш шохобчасидаги газ сақлаш сиғими ҳамда газ ташишга мўлжалланган махсус автомобилда чақнаш содир бўлган. Шундан сўнг ёнғин келиб чиққан.

Воқеа жойига зудлик билан ёнғин-қутқарув экипажлари ва тез тиббий ёрдам бригадалари етиб келган. Қутқарувчилар тезкор ҳаракатлари натижасида ёнғин 17 июль куни соат 00:04 да тўлиқ ўчирилди.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида 3 нафар фуқаро тан жароҳати олган. Улар шифохонага етказилиб, шифокорлар назоратига олинган. Айни пайтда уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.

Ҳозирда портлаш ва ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари, шунингдек, етказилган моддий зарар миқдорини аниқлаш юзасидан тегишли идоралар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

ТошкентЗангиотаМ-39
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда мактабда ёнғин чиқдиЖиззахда мактабда ёнғин чиқдиБугун, 13:34Тошкентдаги аянчли ЙТҲ: ЙПХ ходими ҳалок бўлдиТошкентдаги аянчли ЙТҲ: ЙПХ ходими ҳалок бўлдиБугун, 12:53Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?Бугун, 12:11Маҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиМаҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиБугун, 11:41Исроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиИсроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиБугун, 11:35Тошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиТошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиБугун, 10:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда