GTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилди
Дунёга машҳур GTA 6 ўйини ҳақидаги махфий маълумотларни тарқатиб юборган 18 ёшли хакер Арион Куртаж атрофидаги воқеалар янги тус олди. Узоқ вақт давомида ёпиқ турдаги руҳий касалликлар шифохонасида сақланган йигитча эндиликда оддий қамоқхонага кўчирилди ва у ерда янги суд жараёнини кутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Арион Куртаж 2022-йилда Роккстар Гамес компанияси ички тизимига кириб, ўйин саноати тарихидаги энг йирик сиздиришлардан бирини амалга оширган эди. Ўшанда у ҳали эълон қилинмаган GTA 6 ўйинига тегишли 90 та видеолавҳа ва GTA 5 кодларини оммага эълон қилиб юборган. 2023-йилда суд уни кибержиноятларда айбдор деб топган, бироқ аутизм хасталиги сабабли уни муддатсиз руҳий шифохонага жойлаштириш ҳақида ҳукм чиқарган эди.
Тақиқлар ва кутилмаган ўзгаришларВазият жорий йилнинг март ойида ўзгара бошлади. Маълумотларга кўра, Куртаж қаттиқ қўриқланадиган шифохонага яширинча мобил телефон олиб киришга муваффақ бўлган. У Snapchat ижтимоий тармоғида ўз ҳаёти қанчалик "ажойиб" эканлиги ҳақида мақтаниб, хавфсизлик хизмати устидан кулган. Бу ҳолат унинг жамият учун ҳамон хавфли эканлигини ва ахборот технологияларидан фойдаланишга бўлган интилишини кўрсатди.
Журналист Жо Тедди хабарига кўра, суд томонидан ўрнатилган қатъий чекловлар сабабли ушбу маълумотлар узоқ вақт давомида оммавий ахборот воситаларида эълон қилинмаган. Фақат 14-июль куни Олий суд судяси тақиқларни бекор қилганидан сўнг, хакернинг оддий қамоқхонага ўтказилгани расман тасдиқланди.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай киберҳужумлар нафақат компанияларнинг молиявий ҳолатига, балки ўйин ишлаб чиқиш жараёнига ҳам жиддий зарар етказади. Роккстар Гамес ушбу воқеадан сўнг хавфсизлик чораларини кескин кучайтиришга мажбур бўлган эди. Ўзбекистонлик геймерлар ва IT мутахассислари ҳам ушбу воқеани диққат билан кузатиб боришмоқда, чунки бу киберхавфсизлик соҳасидаги энг шов-шувли ҳолатлардан биридир.
Янги суд жараёни кутилмоқдаШифокорлар хакернинг руҳий ва жисмоний ҳолатини қайта кўрикдан ўтказиб, у суд жараёнларида иштирок этишга қодир деган хулосага келишган. Шу сабабли, жорий йилнинг ноябрь ойида Арион Куртаж устидан анъанавий жиноий суд иши бошланиши кутилмоқда.
Ушбу жараён кибержиноятчиликка қарши курашда муҳим прецедент бўлиши мумкин. Ҳозирда Куртаж қамоқхонада сақланмоқда ва унинг келгуси тақдири ноябрдаги суд мажлисида аниқ бўлади. Роккстар Гамес эса ушбу воқеаларга қарамай, GTA 6 устидаги ишларни давом эттирмоқда.
…