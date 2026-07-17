GTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилди

·33·Техно
GTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилди

Дунёга машҳур GTA 6 ўйини ҳақидаги махфий маълумотларни тарқатиб юборган 18 ёшли хакер Арион Куртаж атрофидаги воқеалар янги тус олди. Узоқ вақт давомида ёпиқ турдаги руҳий касалликлар шифохонасида сақланган йигитча эндиликда оддий қамоқхонага кўчирилди ва у ерда янги суд жараёнини кутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Арион Куртаж 2022-йилда Роккстар Гамес компанияси ички тизимига кириб, ўйин саноати тарихидаги энг йирик сиздиришлардан бирини амалга оширган эди. Ўшанда у ҳали эълон қилинмаган GTA 6 ўйинига тегишли 90 та видеолавҳа ва GTA 5 кодларини оммага эълон қилиб юборган. 2023-йилда суд уни кибержиноятларда айбдор деб топган, бироқ аутизм хасталиги сабабли уни муддатсиз руҳий шифохонага жойлаштириш ҳақида ҳукм чиқарган эди.

Тақиқлар ва кутилмаган ўзгаришлар

Вазият жорий йилнинг март ойида ўзгара бошлади. Маълумотларга кўра, Куртаж қаттиқ қўриқланадиган шифохонага яширинча мобил телефон олиб киришга муваффақ бўлган. У Snapchat ижтимоий тармоғида ўз ҳаёти қанчалик "ажойиб" эканлиги ҳақида мақтаниб, хавфсизлик хизмати устидан кулган. Бу ҳолат унинг жамият учун ҳамон хавфли эканлигини ва ахборот технологияларидан фойдаланишга бўлган интилишини кўрсатди.

Журналист Жо Тедди хабарига кўра, суд томонидан ўрнатилган қатъий чекловлар сабабли ушбу маълумотлар узоқ вақт давомида оммавий ахборот воситаларида эълон қилинмаган. Фақат 14-июль куни Олий суд судяси тақиқларни бекор қилганидан сўнг, хакернинг оддий қамоқхонага ўтказилгани расман тасдиқланди.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай киберҳужумлар нафақат компанияларнинг молиявий ҳолатига, балки ўйин ишлаб чиқиш жараёнига ҳам жиддий зарар етказади. Роккстар Гамес ушбу воқеадан сўнг хавфсизлик чораларини кескин кучайтиришга мажбур бўлган эди. Ўзбекистонлик геймерлар ва IT мутахассислари ҳам ушбу воқеани диққат билан кузатиб боришмоқда, чунки бу киберхавфсизлик соҳасидаги энг шов-шувли ҳолатлардан биридир.

Янги суд жараёни кутилмоқда

Шифокорлар хакернинг руҳий ва жисмоний ҳолатини қайта кўрикдан ўтказиб, у суд жараёнларида иштирок этишга қодир деган хулосага келишган. Шу сабабли, жорий йилнинг ноябрь ойида Арион Куртаж устидан анъанавий жиноий суд иши бошланиши кутилмоқда.

Ушбу жараён кибержиноятчиликка қарши курашда муҳим прецедент бўлиши мумкин. Ҳозирда Куртаж қамоқхонада сақланмоқда ва унинг келгуси тақдири ноябрдаги суд мажлисида аниқ бўлади. Роккстар Гамес эса ушбу воқеаларга қарамай, GTA 6 устидаги ишларни давом эттирмоқда.

GTA 6ХакерРоккстар ГамесКибержиноятАрион Куртаж
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиХитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиБугун, 13:53OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаБугун, 12:52Tesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватTesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватБугун, 12:25Чивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиЧивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиБугун, 11:54OpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиOpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиБугун, 11:27Нейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиНейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди