Арсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяпти
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида таркибни жиддий кучайтиришни режалаштирмоқда. Жамоа Леандро Троссард билан хайрлашгани ва Габриел Мартинелли келажаги сўроқ остида қолаётгани сабабли, ҳужум чизиғига янги номлар қидирилмоқда. Асосий номзодлар қаторида Манчестер Юнайтед тарбияланувчиси Маркус Рэшфорд номи тилга олинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб аллақачон Брюгге вингери Чристос Тзолис трансферини ҳал қилган бўлса-да, Микел Артета жамоасига кўпроқ тажрибага эга бўлган ижрочи кераклиги айтилмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида Арсенал таркибида мағлубиятсиз чемпионликни қўлга киритган Жеремие Алиадиере ушбу трансфернинг ижобий ва салбий томонларини таҳлил қилди.
Рэшфорд ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказди ва барча мусобақаларда 14 та гол уриб, Ла Лига чемпионлигига эришди. Шунга қарамай, каталонияликлар уни 26 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланишмади. Бу эса 28 ёшли ҳужумчининг келажаги борасидаги саволларни янада кўпайтирди.
Тажриба ва босимга чидамлиликЖеремие Алиадиеренинг фикрича, Рэшфорднинг асосий устунлиги унинг Англия Премер-лигасини яхши билишидир. "У Британия футболи маҳсули, Манчестер Юнайтед академиясидан чиққан ва катта босим остида ўйнаш нималигини тушунади", — дейди собиқ ҳужумчи. Рэшфорднинг ҳам қанотда, ҳам марказда ўйнай олиши Артетага тактик хилма-хиллик бериши мумкин.
Бироқ, Алиадиере футболчининг сўнгги йиллардаги беқарор ўйинидан хавотирда. Манчестер Юнайтед бошқарувига Майкл Каррик келганига қарамай, Рэшфорд клубни тарк этиш ниятида экани айтилмоқда. Манчестер клуби уни Барселона таклиф қилганидан қимматроққа сотишни кўзлаган, аммо унинг нархи бозор стандартлари бўйича унчалик юқори бўлмаслиги кутилмоқда.
Арсенал учун асосий дилемма — Рэшфорднинг Троссарддан яхшироқ эканлигига ишонч ҳосил қилишдир. Алиадиере ушбу трансфер кутилган самарани беришига шубҳа билан қарамоқда. Унинг таъкидлашича, катта миқдордаги инвестиция киритишдан олдин футболчининг руҳий ҳолати ва барқарорлигини чуқур ўрганиш лозим.
Лондонликлар 22 йиллик танаффусдан кейин қўлга киритилган чемпионлик унвонини ҳимоя қилишлари ва Чемпионлар лигасида муносиб иштирок этишлари учун кенг кўламли таркибга муҳтож. Рэшфорд каби тажрибали, аммо ўзини қайта исботлаши керак бўлган юлдузнинг келиши клуб учун ҳам таваккал, ҳам катта имконият бўлиши мумкин.
…