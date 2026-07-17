Арсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяпти

·38·Спорт
Арсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяпти

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида таркибни жиддий кучайтиришни режалаштирмоқда. Жамоа Леандро Троссард билан хайрлашгани ва Габриел Мартинелли келажаги сўроқ остида қолаётгани сабабли, ҳужум чизиғига янги номлар қидирилмоқда. Асосий номзодлар қаторида Манчестер Юнайтед тарбияланувчиси Маркус Рэшфорд номи тилга олинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб аллақачон Брюгге вингери Чристос Тзолис трансферини ҳал қилган бўлса-да, Микел Артета жамоасига кўпроқ тажрибага эга бўлган ижрочи кераклиги айтилмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида Арсенал таркибида мағлубиятсиз чемпионликни қўлга киритган Жеремие Алиадиере ушбу трансфернинг ижобий ва салбий томонларини таҳлил қилди.

Рэшфорд ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказди ва барча мусобақаларда 14 та гол уриб, Ла Лига чемпионлигига эришди. Шунга қарамай, каталонияликлар уни 26 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланишмади. Бу эса 28 ёшли ҳужумчининг келажаги борасидаги саволларни янада кўпайтирди.

Тажриба ва босимга чидамлилик

Жеремие Алиадиеренинг фикрича, Рэшфорднинг асосий устунлиги унинг Англия Премер-лигасини яхши билишидир. "У Британия футболи маҳсули, Манчестер Юнайтед академиясидан чиққан ва катта босим остида ўйнаш нималигини тушунади", — дейди собиқ ҳужумчи. Рэшфорднинг ҳам қанотда, ҳам марказда ўйнай олиши Артетага тактик хилма-хиллик бериши мумкин.

Бироқ, Алиадиере футболчининг сўнгги йиллардаги беқарор ўйинидан хавотирда. Манчестер Юнайтед бошқарувига Майкл Каррик келганига қарамай, Рэшфорд клубни тарк этиш ниятида экани айтилмоқда. Манчестер клуби уни Барселона таклиф қилганидан қимматроққа сотишни кўзлаган, аммо унинг нархи бозор стандартлари бўйича унчалик юқори бўлмаслиги кутилмоқда.

Арсенал учун асосий дилемма — Рэшфорднинг Троссарддан яхшироқ эканлигига ишонч ҳосил қилишдир. Алиадиере ушбу трансфер кутилган самарани беришига шубҳа билан қарамоқда. Унинг таъкидлашича, катта миқдордаги инвестиция киритишдан олдин футболчининг руҳий ҳолати ва барқарорлигини чуқур ўрганиш лозим.

Лондонликлар 22 йиллик танаффусдан кейин қўлга киритилган чемпионлик унвонини ҳимоя қилишлари ва Чемпионлар лигасида муносиб иштирок этишлари учун кенг кўламли таркибга муҳтож. Рэшфорд каби тажрибали, аммо ўзини қайта исботлаши керак бўлган юлдузнинг келиши клуб учун ҳам таваккал, ҳам катта имконият бўлиши мумкин.

АрсеналМанчестер ЮнайтедМаркус РэшфордТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Бугун, 13:58Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Бугун, 13:20Шакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиШакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўлладиБугун, 13:11Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиАтлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиБугун, 12:36Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Бугун, 12:17Трент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиТрент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиБугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди