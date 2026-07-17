Шакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўллади
Жаҳон эстрадасининг ёрқин юлдузи Шакира Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионати финалига йўлланма олганидан сўнг, афсонавий Лионель Месси ва унинг турмуш ўртоғи Антонела Роккуззога ўзининг самимий табрикларини ижор этди. Колумбиялик хонанда футболчининг майдондаги узоқ йиллик барқарор фаолияти ва унинг ортида турган оилавий қўлловни алоҳида эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Скалони бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси ярим финалда Англия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи бор мундиал финалига йўл олди. Ушбу учрашувда 39 ёшли Лионель Месси иккита муҳим голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Айни пайтда Месси нафақат чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга, балки навбатдаги "Олтин тўп" совринини қўлга киритишга ҳам яқин турибди.
Вақтга қарши курашган афсонаҲозирда Маямида истиқомат қилаётган Шакира ижтимоий тармоқлар орқали Мессининг ёшига қарамай кўрсатаётган ўйинидан ҳайратда эканлигини яширмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, хонанда футболчининг интизоми ва иродасини юксак баҳолаган. "Лео Мессининг қилаётган ишлари шунчаки ғайритабиий! Бу ўз ишига содиқ ва интизомли инсоннинг қадриятларини акс эттиради", — деб ёзди Шакира.
Хонанданинг таъкидлашича, Месси инсоннинг имкониятлари ёш ёки бошқаларнинг фикри билан белгиланмаслигини бутун дунёга исботламоқда. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати ёш футболчилар учун ҳақиқий намуна бўлиб хизмат қилмоқда. Шакира, шунингдек, Мессининг муваффақиятларида унинг рафиқаси Антонела Роккуззонинг ўрни беқиёс эканлигини ҳам қўшимча қилди.
Оила — муваффақият пойдевори"Антонела Роккуззо каби аёлнинг унинг ёнида эканлиги Леога куч ва илҳом бағишлашини биламан", — дея таъкидлади колумбиялик юлдуз. Ярим финалдаги ғалабани стадионнинг ўзида нишонлаган Антонела кўп ўтмай Шакиранинг ушбу постини ўзининг Instagram саҳифасига жойлаб, миннатдорчилик билдирди. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда мухлисларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Лионель Мессининг 2023-йилда MLS лигасига кўчиб ўтиши унинг фаолиятида янги саҳифа очди. АҚШ клуби сафидаги муваффақиятли иштирок унинг халқаро майдондаги сўнгги йирик турнирига мукаммал тайёргарлик кўришига ёрдам берди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Аргентина ва унинг сардори иштирок этадиган ҳал қилувчи финал баҳсига қаратилган.
…