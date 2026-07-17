Шакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўллади

·46·Спорт
Шакира Лионель Месси ва Антонела Роккуззога ҳиссиётларга бой хабар йўллади

Жаҳон эстрадасининг ёрқин юлдузи Шакира Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионати финалига йўлланма олганидан сўнг, афсонавий Лионель Месси ва унинг турмуш ўртоғи Антонела Роккуззога ўзининг самимий табрикларини ижор этди. Колумбиялик хонанда футболчининг майдондаги узоқ йиллик барқарор фаолияти ва унинг ортида турган оилавий қўлловни алоҳида эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Скалони бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси ярим финалда Англия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи бор мундиал финалига йўл олди. Ушбу учрашувда 39 ёшли Лионель Месси иккита муҳим голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Айни пайтда Месси нафақат чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга, балки навбатдаги "Олтин тўп" совринини қўлга киритишга ҳам яқин турибди.

Вақтга қарши курашган афсона

Ҳозирда Маямида истиқомат қилаётган Шакира ижтимоий тармоқлар орқали Мессининг ёшига қарамай кўрсатаётган ўйинидан ҳайратда эканлигини яширмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, хонанда футболчининг интизоми ва иродасини юксак баҳолаган. "Лео Мессининг қилаётган ишлари шунчаки ғайритабиий! Бу ўз ишига содиқ ва интизомли инсоннинг қадриятларини акс эттиради", — деб ёзди Шакира.

Хонанданинг таъкидлашича, Месси инсоннинг имкониятлари ёш ёки бошқаларнинг фикри билан белгиланмаслигини бутун дунёга исботламоқда. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати ёш футболчилар учун ҳақиқий намуна бўлиб хизмат қилмоқда. Шакира, шунингдек, Мессининг муваффақиятларида унинг рафиқаси Антонела Роккуззонинг ўрни беқиёс эканлигини ҳам қўшимча қилди.

Оила — муваффақият пойдевори

"Антонела Роккуззо каби аёлнинг унинг ёнида эканлиги Леога куч ва илҳом бағишлашини биламан", — дея таъкидлади колумбиялик юлдуз. Ярим финалдаги ғалабани стадионнинг ўзида нишонлаган Антонела кўп ўтмай Шакиранинг ушбу постини ўзининг Instagram саҳифасига жойлаб, миннатдорчилик билдирди. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда мухлисларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Лионель Мессининг 2023-йилда MLS лигасига кўчиб ўтиши унинг фаолиятида янги саҳифа очди. АҚШ клуби сафидаги муваффақиятли иштирок унинг халқаро майдондаги сўнгги йирик турнирига мукаммал тайёргарлик кўришига ёрдам берди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Аргентина ва унинг сардори иштирок этадиган ҳал қилувчи финал баҳсига қаратилган.

Лионель МессиШакираАргентинаЖаҳон ЧемпионатиАнтонела Роккуззо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Тухелнинг бир қарори Англия футболчиларини ҳайратга солди...Бугун, 13:58Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Гарри Кейн ва Англиянинг навбатдаги фожиаси: Афсонавий ҳужумчининг даври якунланмоқдами?Бугун, 13:20Арсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиАрсенал Маркус Рэшфорд трансфери бўйича бир қарорга кела олмаяптиБугун, 12:55Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиАтлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиБугун, 12:36Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Бугун, 12:17Трент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиТрент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиБугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди