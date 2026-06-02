Канадага қарши баҳснинг умумий рақамлари: Статистика нима дейди?

·110·Спорт
Канадага қарши баҳснинг умумий рақамлари: Статистика нима дейди?

Тарихий Жаҳон чемпионати сари қизғин ҳозирлик кўраётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси навбатдаги жиддий синовдан ўтди. Фабио Каннаваро шогирдлари мундиал мезбонларидан бири — Канада терма жамоасига қарши яшил майдонга чиқишди. Гарчи вакилларимиз учрашув давомида чиройли ва мазмунли ўйин кўрсатишга ҳаракат қилган бўлишса-да, якунда майдон эгаларининг маҳорати устун келди ва баҳс 2:0 ҳисобида мезбонлар фойдасига ҳал бўлди.

Шунга қарамай, бу каби назорат учрашувларида ҳисоб эмас, балки жамоанинг кўрсатган ўйини ва мураббийлар штаби учун керакли хулосалар муҳимроқ аҳамиятга эга. Келинг, мазкур шиддатли тўқнашувда қайд этилган рақамлар ва қуруқ статистикага назар ташлаймиз.

Ўзбекистон ва Канада учрашувининг тўлиқ статистикаси

Кўрсаткичлар

Ўзбекистон

Канада

Тўп назорати

49%

51%

Умумий зарбалар

5

10

Дарвозага аниқ зарбалар

2

4

Йирик голли имкониятлар

2

2

Фойдаланилмаган вазиятлар

2

1

Аниқ узатмалар (паслар)

350 (79%)

378 (82%)

Бурчак тўплари

3

7

Қоидабузарликлар (фол)

15

9

Офсайдлар

3

3

Сариқ карточкалар

2

2

Рақиб жарима майдонидаги тегинишлар

13

24

Дарвозабон сейвлари

2

2

Тўпни олиб қўйишлар (tackles)

22

24

Тўпни тўсиб қолишлар (interceptions)

28

15

Тозалашлар (clearances)

21

16

Муваффақиятли дриблинглар

4 (24%)

16 (57%)

Ютилган яккакурашлар

45

60

Рақамлар ортидаги ҳақиқат: Ўйиндан қандай хулоса чиқариш мумкин?

Юқоридаги расмий статистикадан кўриниб турибдики, океан орти футболчилари тўп назорати, ҳужумлар ташкил қилиш ҳамда умумий зарбалар сони бўйича вакилларимиздан анча устунлик қилишган. Айниқса, рақибнинг дриблинг ва яккакурашлардаги устунлиги (16 та муваффақиятли алдамчи ҳаракат) ҳимоячиларимизга катта қийинчилик туғдирган.

Бироқ, вакилларимиз ҳам майдонда шунчаки томошабин бўлиб туришгани йўқ. Фабио Каннаваро шогирдлари рақиб дарвозаси олдида 2 та жуда қулай голли имконият ярата олишди. Афсуски, ҳужумларни якунлашдаги совуққонлик етишмагани туфайли бу вазиятлардан фойдалана олмадик. Шунингдек, вакилларимиз ҳимояда фаол бўлиб, тўпни тўсиб қолиш (28) ва хавфни бартараф этиш (21) бўйича рақибдан яхшироқ кўрсаткич қайд этишган.

Хулоса ўрнида: Мағлубият — бу албатта ёқимсиз, аммо кучли рақиб билан баҳсдаги хатолар бизни янада кучли қилади. Олдинда Каннаваро шогирдларини бундан-да жиддий синовлар кутмоқда. Вакилларимизга кейинги учрашувларда омад ёр бўлишини тилаймиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди