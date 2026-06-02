Канадага қарши баҳснинг умумий рақамлари: Статистика нима дейди?
Тарихий Жаҳон чемпионати сари қизғин ҳозирлик кўраётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси навбатдаги жиддий синовдан ўтди. Фабио Каннаваро шогирдлари мундиал мезбонларидан бири — Канада терма жамоасига қарши яшил майдонга чиқишди. Гарчи вакилларимиз учрашув давомида чиройли ва мазмунли ўйин кўрсатишга ҳаракат қилган бўлишса-да, якунда майдон эгаларининг маҳорати устун келди ва баҳс 2:0 ҳисобида мезбонлар фойдасига ҳал бўлди.
Шунга қарамай, бу каби назорат учрашувларида ҳисоб эмас, балки жамоанинг кўрсатган ўйини ва мураббийлар штаби учун керакли хулосалар муҳимроқ аҳамиятга эга. Келинг, мазкур шиддатли тўқнашувда қайд этилган рақамлар ва қуруқ статистикага назар ташлаймиз.
Ўзбекистон ва Канада учрашувининг тўлиқ статистикаси
Кўрсаткичлар
Ўзбекистон
Канада
Тўп назорати
49%
51%
Умумий зарбалар
5
10
Дарвозага аниқ зарбалар
2
4
Йирик голли имкониятлар
2
2
Фойдаланилмаган вазиятлар
2
1
Аниқ узатмалар (паслар)
350 (79%)
378 (82%)
Бурчак тўплари
3
7
Қоидабузарликлар (фол)
15
9
Офсайдлар
3
3
Сариқ карточкалар
2
2
Рақиб жарима майдонидаги тегинишлар
13
24
Дарвозабон сейвлари
2
2
Тўпни олиб қўйишлар (tackles)
22
24
Тўпни тўсиб қолишлар (interceptions)
28
15
Тозалашлар (clearances)
21
16
Муваффақиятли дриблинглар
4 (24%)
16 (57%)
Ютилган яккакурашлар
45
60
Рақамлар ортидаги ҳақиқат: Ўйиндан қандай хулоса чиқариш мумкин?
Юқоридаги расмий статистикадан кўриниб турибдики, океан орти футболчилари тўп назорати, ҳужумлар ташкил қилиш ҳамда умумий зарбалар сони бўйича вакилларимиздан анча устунлик қилишган. Айниқса, рақибнинг дриблинг ва яккакурашлардаги устунлиги (16 та муваффақиятли алдамчи ҳаракат) ҳимоячиларимизга катта қийинчилик туғдирган.
Бироқ, вакилларимиз ҳам майдонда шунчаки томошабин бўлиб туришгани йўқ. Фабио Каннаваро шогирдлари рақиб дарвозаси олдида 2 та жуда қулай голли имконият ярата олишди. Афсуски, ҳужумларни якунлашдаги совуққонлик етишмагани туфайли бу вазиятлардан фойдалана олмадик. Шунингдек, вакилларимиз ҳимояда фаол бўлиб, тўпни тўсиб қолиш (28) ва хавфни бартараф этиш (21) бўйича рақибдан яхшироқ кўрсаткич қайд этишган.
Хулоса ўрнида: Мағлубият — бу албатта ёқимсиз, аммо кучли рақиб билан баҳсдаги хатолар бизни янада кучли қилади. Олдинда Каннаваро шогирдларини бундан-да жиддий синовлар кутмоқда. Вакилларимизга кейинги учрашувларда омад ёр бўлишини тилаймиз!
…