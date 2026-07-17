NASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошлади
АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) инсониятни яна Ой юзасига қайтаришга қаратилган Artemis III миссияси учун улкан Спасе Лаунч Сйстем (СЛС) ракетасини йиғиш жараёнига киришди. Кенедди номидаги коинот марказида бошланган ушбу жараён коинотни тадқиқ қилишда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Artemis II миссияси бўйича тайёргарликлар якунига етганидан сўнг, муҳандислар бор эътиборни учинчи босқичга қаратишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда мутахассислар Вертикал йиғиш биносида (ВАБ) ракетанинг чап қаттиқ ёнилғили тезлаткичининг дастлабки сегментларини ўрнатишга киришган. Июн ойида темир йўл орқали етказиб берилган қолган қисмлар ҳозирда текширувдан ўтказилмоқда ва уларга махсус ҳимоя қатламлари қопланмоқда. Шундан сўнг барча элементлар мобил старт платформасига босқичма-босқич ўрнатилади. Таъкидлаш жоизки, ушбу платформа аввалги миссиялар тажрибасидан келиб чиқиб модернизация қилинган.
Техник такомиллаштириш ва синовларРакетанинг марказий поғонасини йиғиш ишлари ҳам қизғин давом этмоқда. Май ойида асосий бак двигател бўлинмаси билан бирлаштирилган бўлса, июн ойида коинот марказига дастлабки иккита RS-25 двигатели етказиб берилди. Яна иккита двигател келганидан сўнг, марказий қисм тўлиқ бутланади ва умумий тизимга интеграция қилинади. NASA мутахассислари ҳар бир деталнинг ишончлилигини бир неча бор назоратдан ўтказмоқдалар.
Шу билан бирга, Орион коинот кемасини тайёрлашда ҳам муҳим қадамлар ташланди. Муҳандислар кеманинг иссиқликдан ҳимоя қилувчи экранини ўрнатишни якунлашди. Ушбу экран 186 та Авкоат материалидан тайёрланган блоклардан иборат. Artemis И миссияси давомида олинган маълумотлар асосида экран конструкцияси такомиллаштирилди, бу эса атмосферага кириш вақтидаги юқори ҳароратга бардош бериш қобилиятини оширади.
Келажак сари қадам: Artemis III ва ИВТайёргарлик жараёнининг ажралмас қисми сифатида Рокко Петроне номидаги парвозларни бошқариш марказида ҳар ойда кенг кўламли машғулотлар ўтказилмоқда. Жамоалар ракетани ёнилғи билан тўлдириш ва парвоздан олдинги сўнгги 10 дақиқалик ҳисоб-китоб жараёнларини амалда синаб кўришмоқда. Бундай репетициялар реал учириш вақтида юзага келиши мумкин бўлган хатоликларни нолга туширишга хизмат қилади.
NASA режасига кўра, Artemis III миссияси келаси йили амалга оширилиши кутилмоқда. Ушбу парвоз давомида Орион кемаси экипажи паст ер орбитасида тижорий Ойга қўниш аппаратлари билан яқинлашиш ва туташиш синовларини ўтказади. Ушбу технологиялар 2028-йилга мўлжалланган ва астронавтларнинг бевосита Ой юзасига қўнишини кўзда тутувчи Artemis IV миссияси учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.
ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу лойиҳа нафақат АҚШ, балки бутун дунё коинот саноати учун стратегик аҳамиятга эга. СЛС ракетаси ҳозирда дунёдаги энг кучли ракета тизими бўлиб, у инсониятнинг Марсга парвоз қилиш режаларида ҳам асосий бўғин бўлиши кутилмоқда.
…