NASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошлади

·0·Техно
NASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошлади

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) инсониятни яна Ой юзасига қайтаришга қаратилган Artemis III миссияси учун улкан Спасе Лаунч Сйстем (СЛС) ракетасини йиғиш жараёнига киришди. Кенедди номидаги коинот марказида бошланган ушбу жараён коинотни тадқиқ қилишда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Artemis II миссияси бўйича тайёргарликлар якунига етганидан сўнг, муҳандислар бор эътиборни учинчи босқичга қаратишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда мутахассислар Вертикал йиғиш биносида (ВАБ) ракетанинг чап қаттиқ ёнилғили тезлаткичининг дастлабки сегментларини ўрнатишга киришган. Июн ойида темир йўл орқали етказиб берилган қолган қисмлар ҳозирда текширувдан ўтказилмоқда ва уларга махсус ҳимоя қатламлари қопланмоқда. Шундан сўнг барча элементлар мобил старт платформасига босқичма-босқич ўрнатилади. Таъкидлаш жоизки, ушбу платформа аввалги миссиялар тажрибасидан келиб чиқиб модернизация қилинган.

Техник такомиллаштириш ва синовлар

Ракетанинг марказий поғонасини йиғиш ишлари ҳам қизғин давом этмоқда. Май ойида асосий бак двигател бўлинмаси билан бирлаштирилган бўлса, июн ойида коинот марказига дастлабки иккита RS-25 двигатели етказиб берилди. Яна иккита двигател келганидан сўнг, марказий қисм тўлиқ бутланади ва умумий тизимга интеграция қилинади. NASA мутахассислари ҳар бир деталнинг ишончлилигини бир неча бор назоратдан ўтказмоқдалар.

Шу билан бирга, Орион коинот кемасини тайёрлашда ҳам муҳим қадамлар ташланди. Муҳандислар кеманинг иссиқликдан ҳимоя қилувчи экранини ўрнатишни якунлашди. Ушбу экран 186 та Авкоат материалидан тайёрланган блоклардан иборат. Artemis И миссияси давомида олинган маълумотлар асосида экран конструкцияси такомиллаштирилди, бу эса атмосферага кириш вақтидаги юқори ҳароратга бардош бериш қобилиятини оширади.

Келажак сари қадам: Artemis III ва ИВ

Тайёргарлик жараёнининг ажралмас қисми сифатида Рокко Петроне номидаги парвозларни бошқариш марказида ҳар ойда кенг кўламли машғулотлар ўтказилмоқда. Жамоалар ракетани ёнилғи билан тўлдириш ва парвоздан олдинги сўнгги 10 дақиқалик ҳисоб-китоб жараёнларини амалда синаб кўришмоқда. Бундай репетициялар реал учириш вақтида юзага келиши мумкин бўлган хатоликларни нолга туширишга хизмат қилади.

NASA режасига кўра, Artemis III миссияси келаси йили амалга оширилиши кутилмоқда. Ушбу парвоз давомида Орион кемаси экипажи паст ер орбитасида тижорий Ойга қўниш аппаратлари билан яқинлашиш ва туташиш синовларини ўтказади. Ушбу технологиялар 2028-йилга мўлжалланган ва астронавтларнинг бевосита Ой юзасига қўнишини кўзда тутувчи Artemis IV миссияси учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу лойиҳа нафақат АҚШ, балки бутун дунё коинот саноати учун стратегик аҳамиятга эга. СЛС ракетаси ҳозирда дунёдаги энг кучли ракета тизими бўлиб, у инсониятнинг Марсга парвоз қилиш режаларида ҳам асосий бўғин бўлиши кутилмоқда.

NASAСЛСArtemisКоинотОй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиDyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиБугун, 23:28Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низоларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Технология гигантлари ўртасидаги махфий низоларБугун, 22:58Коинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилиндиКоинот саноатида рекорд: Ярим йилда 67,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилиндиБугун, 22:53Xiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этдиXiaomi тармоқ ва токка уланмайдиган янги ақлли камера тақдим этдиБугун, 22:28Microsoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиMicrosoft Copilot энди компьютер носозликларини аниқлайди: Янги ПК Инсигҳтс функциясиБугун, 21:54Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиИлон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди