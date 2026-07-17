Суперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқарди

·0·Спорт
Суперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқарди

Суперлиганинг 12-туридан ўрин олган энг драматик баҳслардан бирида «Навбаҳор» ОКМКга 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Наманганликлар икки марта ҳисобда олдинга чиққан бўлса-да, меҳмонлар қўшимча дақиқаларда урилган гол эвазига уч очкони илиб кетди.

Учрашув тақдирини 90+3-дақиқада киритилган гол ҳал қилди.

Жиянов эрта гол урди

«Навбаҳор» учрашувни фаол бошлади ва 8-дақиқада ҳисобни очди. Русланбек Жиянов қулай имкониятдан фойдаланиб, «лочинлар»ни олдинга олиб чиқди.

Бироқ ОКМКга жавоб голи учун кўп вақт талаб этилмади. 20-дақиқада Ҳазратжон Турсунқулов мувозанатни тиклади — 1:1.

Орадан 11 дақиқа ўтиб, Ҳусайн Норчаев мезбонларни яна ҳисобда олдинга олиб чиқди. Жамоалар танаффусга «Навбаҳор»нинг 2:1 ҳисобидаги устунлиги билан йўл олди.

Захирадан тушган футболчилар ўйинни ўзгартирди

Иккинчи бўлимда ОКМК босимни ошириб, мағлубиятдан қутулишга ҳаракат қилди.

80-дақиқада майдонга тушган Али Абдураҳмонов атиги икки дақиқа ўтиб жамоасига гол келтирди. У 82-дақиқада ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.

65-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Сентоку эса баҳснинг асосий қаҳрамонига айланди.

Ҳал қилувчи гол 90+3-дақиқада урилди

Учрашув дуранг натижа билан якунланиши кутилаётган бир пайтда ОКМК сўнгги ҳужумларидан бирини голга айлантирди.

90+3-дақиқада Сентоку «Навбаҳор» дарвозасини ишғол қилиб, олмалиқликларга 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабани тақдим этди.

Шу тариқа, «Навбаҳор» икки марта ҳисобда олдинда бора туриб, якунда очкосиз қолди.

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу натижадан кейин «Навбаҳор» 20 очко билан Суперлига турнир жадвалининг 4-поғонасида қолди.

ОКМК эса очколари сонини 19 тага етказиб, 6-ўринни эгаллаб турибди.

Суперлига, 12-тур

«Навбаҳор» — ОКМК — 2:3

Голлар:

  • Русланбек Жиянов, 8 — 1:0;

  • Ҳазратжон Турсунқулов, 20 — 1:1;

  • Ҳусайн Норчаев, 31 — 2:1;

  • Али Абдураҳмонов, 82 — 2:2;

  • Сентоку, 90+3 — 2:3.

«Навбаҳор»: Юсупов, Маматказин, Комилов, Жиянов, Холматов, Норчаев, Рўзиев, Раҳимжонов, Илич, Жгереная, Ғуломов.

ОКМК: Илёсов, Папава, Ўлмасалиев, Аҳмадалиев, Турдиалиев, Холмуродов, Собиржонов, Турсунқулов, Ахроров, Каримов, Хақназарий.

Сизнингча, «Навбаҳор»нинг сўнгги дақиқалардаги мағлубиятига нима сабаб бўлди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

67 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилди67 йиллик футболка миллионлаб долларга сотилдиБугун, 21:55Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Гонсало Гарсия Моуриньюни ҳайратга солди: қарор ҳам тайёр...Бугун, 21:12Муҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиМуҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиБугун, 20:15Перес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаПерес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаБугун, 20:10Олтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаОлтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаБугун, 19:1019 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашадиБугун, 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди