Суперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқарди
Суперлиганинг 12-туридан ўрин олган энг драматик баҳслардан бирида «Навбаҳор» ОКМКга 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Наманганликлар икки марта ҳисобда олдинга чиққан бўлса-да, меҳмонлар қўшимча дақиқаларда урилган гол эвазига уч очкони илиб кетди.
Учрашув тақдирини 90+3-дақиқада киритилган гол ҳал қилди.
Жиянов эрта гол урди
«Навбаҳор» учрашувни фаол бошлади ва 8-дақиқада ҳисобни очди. Русланбек Жиянов қулай имкониятдан фойдаланиб, «лочинлар»ни олдинга олиб чиқди.
Бироқ ОКМКга жавоб голи учун кўп вақт талаб этилмади. 20-дақиқада Ҳазратжон Турсунқулов мувозанатни тиклади — 1:1.
Орадан 11 дақиқа ўтиб, Ҳусайн Норчаев мезбонларни яна ҳисобда олдинга олиб чиқди. Жамоалар танаффусга «Навбаҳор»нинг 2:1 ҳисобидаги устунлиги билан йўл олди.
Захирадан тушган футболчилар ўйинни ўзгартирди
Иккинчи бўлимда ОКМК босимни ошириб, мағлубиятдан қутулишга ҳаракат қилди.
80-дақиқада майдонга тушган Али Абдураҳмонов атиги икки дақиқа ўтиб жамоасига гол келтирди. У 82-дақиқада ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.
65-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Сентоку эса баҳснинг асосий қаҳрамонига айланди.
Ҳал қилувчи гол 90+3-дақиқада урилди
Учрашув дуранг натижа билан якунланиши кутилаётган бир пайтда ОКМК сўнгги ҳужумларидан бирини голга айлантирди.
90+3-дақиқада Сентоку «Навбаҳор» дарвозасини ишғол қилиб, олмалиқликларга 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабани тақдим этди.
Шу тариқа, «Навбаҳор» икки марта ҳисобда олдинда бора туриб, якунда очкосиз қолди.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу натижадан кейин «Навбаҳор» 20 очко билан Суперлига турнир жадвалининг 4-поғонасида қолди.
ОКМК эса очколари сонини 19 тага етказиб, 6-ўринни эгаллаб турибди.
Суперлига, 12-тур
«Навбаҳор» — ОКМК — 2:3
Голлар:
Русланбек Жиянов, 8 — 1:0;
Ҳазратжон Турсунқулов, 20 — 1:1;
Ҳусайн Норчаев, 31 — 2:1;
Али Абдураҳмонов, 82 — 2:2;
Сентоку, 90+3 — 2:3.
«Навбаҳор»: Юсупов, Маматказин, Комилов, Жиянов, Холматов, Норчаев, Рўзиев, Раҳимжонов, Илич, Жгереная, Ғуломов.
ОКМК: Илёсов, Папава, Ўлмасалиев, Аҳмадалиев, Турдиалиев, Холмуродов, Собиржонов, Турсунқулов, Ахроров, Каримов, Хақназарий.
Сизнингча, «Навбаҳор»нинг сўнгги дақиқалардаги мағлубиятига нима сабаб бўлди?
…